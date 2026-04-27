FORVIA : CHANGEMENTS DANS LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE FORVIA SOUMIS A L'APPROBATION DE SON ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2026

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

NANTERRE, France

27 avril 2026

Changements dans la composition du Conseil d’administration de FORVIA soumis à l’approbation de son assemblée générale annuelle 2026

Lors de sa réunion du 23 avril 2026, le Conseil d’administration de FORVIA a pris acte de la démission de Michel de Rosen de son mandat d’administrateur, qui prendra effet à l’issue de l’assemblée générale annuelle, prévue le 4 juin 2026, soit concomitamment à la cessation de ses fonctions de Président du Conseil d’administration.

Dans ces conditions, le Conseil d’administration a décidé de proposer à l’assemblée générale annuelle, la nomination de Pierre-André de Chalendar, en qualité d’administrateur indépendant, pour une durée de quatre ans. Sous réserve de sa nomination en tant qu’administrateur, le Conseil d’administration a aussi décidé de nommer Pierre-André de Chalendar membre du Comité de gouvernance, des nominations et du développement durable et pourra, à l’issue de l’assemblée générale annuelle, élire Pierre-André de Chalendar Président du Conseil d'administration de FORVIA.

Acteur de premier plan de l’industrie française et internationale, Pierre-André de Chalendar mettrait au service de FORVIA plus de 30 années d’expérience, au cours desquelles il a occupé différents postes de direction, notamment au sein de Saint-Gobain, en tant que Directeur général, de 2007 à 2021, et Président du Conseil d’administration, de 2010 à 2024. Il apporterait au Conseil son leadership et sa connaissance approfondie du monde industriel. Pierre-André de Chalendar est censeur de FORVIA depuis le 1er septembre 2025.

Presse Analystes Christophe MALBRANQUE

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