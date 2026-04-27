FORVIA annonce la cession de son activité Intérieurs à Apollo Funds

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

NANTERRE, France

Lundi 27 avril 2026

FORVIA annonce la cession de son activité Intérieurs à Apollo

FORVIA, fournisseur mondial de technologies automobiles coté sur Euronext Paris, annonce aujourd’hui avoir conclu un accord en vue de l’acquisition par Apollo (« Apollo Funds ») de l’activité Intérieurs de FORVIA, sur la base d’une valeur d’entreprise de 1,82 milliard d’euros (la « Transaction »).

La finalisation de cette Transaction constituera une étape clé dans la mise en œuvre de la stratégie IGNITE de FORVIA, telle que présentée lors de sa Journée Investisseurs du 24 février 2026, et permettra au Groupe de renforcer sa focalisation sur des activités à forte valeur ajoutée et à dominante technologique, tout en renforçant sa structure financière, notamment par une réduction de la dette nette d’au moins 1 milliard d’euros.

La réalisation de la Transaction reste soumise aux procédures d’information ou de consultation des instances représentatives du personnel ainsi qu’aux autorisations réglementaires usuelles. Sous réserve de ces conditions, la finalisation de la Transaction est attendue d’ici fin d’année.

FORVIA Intérieurs est un leader mondial, représentant environ 18 % du chiffre d’affaires consolidé de FORVIA (soit 4,8 milliards d’euros en 2025), avec 59 sites de production et 8 centres de R&D dans 19 pays, et plus de 31 000 collaborateurs. Le nouveau propriétaire entend accompagner le développement et la transformation de cette activité, en s’appuyant sur son expertise et une gouvernance dédiée.

Martin Fischer, Directeur général de FORVIA, a déclaré : « Le projet de Transaction annoncé aujourd’hui reflète la solidité et le leadership de FORVIA Intérieurs, ainsi que l’expertise et l’engagement de ses équipes. Il reflète la solidité de sa base industrielle, de son positionnement concurrentiel et de son potentiel de création de valeur. Je tiens à remercier l’ensemble des collaborateurs d’Intérieurs pour leur contribution. Nous sommes convaincus qu’Apollo dispose de l’expérience et des capacités nécessaires pour accompagner l’activité Intérieurs dans sa prochaine phase de croissance. »

Michael Reiss, Partner Private Equity chez Apollo, a déclaré : « Le segment des intérieurs automobiles évolue rapidement, les constructeurs cherchant à différencier davantage leurs véhicules par le design des habitacles, des matériaux premium et de nouvelles technologies. En tant qu’entreprise indépendante disposant d’un management dédié et de ressources propres, l’activité Intérieurs de FORVIA sera idéalement positionnée pour tirer parti de ces tendances et générer une création de valeur durable. »

La Transaction valorise l’activité Intérieurs sur la base d’une valeur d’entreprise de 1,82 milliard d’euros, correspondant à un multiple de 3,1x l’EBITDA ajusté IFRS 2025 de 582 millions d’euros (et un multiple de 4,8x hors capitalisation des dépenses de R&D et loyers). Il est anticipé que cette Transaction se traduira par une réduction de la dette nette de FORVIA d’au moins 1 milliard d’euros, après prise en compte des intérêts minoritaires, des ajustements de dette, notamment liés au besoin en fonds de roulement et aux engagements de retraite, ainsi que des coûts de carve‑out et fiscaux.

À la réalisation de la Transaction, l’intégralité du produit net serait affectée au remboursement de la dette financière, conduisant à un bilan plus résilient et à une flexibilité financière renforcée, en ligne avec la stratégie du management visant à restaurer la structure financière du Groupe.

Evercore a agi en tant que conseiller financier principal de FORVIA, tandis que Baker McKenzie est intervenu en qualité de conseiller juridique pour accompagner la transaction. Crédit Agricole CIB est également intervenu en tant que conseiller financier de FORVIA

Une conférence téléphonique aura lieu aujourd’hui à 8h30 (heure de Paris).

Si vous souhaitez suivre la présentation via webdiffusion, veuillez cliquer sur le lien suivant :

https://edge.media-server.com/mmc/p/4osaxu4n

Une rediffusion sera disponible dès que possible.

Vous pouvez également suivre la présentation via une conférence téléphonique :

France : +33 170918704

Royaume-Uni : +44 1 212818004

Allemagne : +49 6917415712

États-Unis : +1 718 705 87 96

À propos de FORVIA

FORVIA est un équipementier automobile mondial qui réunit les atouts technologiques et industriels complémentaires de Faurecia et HELLA. Le Groupe propose une approche unique et globale pour relever les défis automobiles actuels et futurs alliant innovation, intégration et production à grande échelle. FORVIA emploie plus de 137 500 personnes, dont plus de 12 000 ingénieurs en R&D, répartis dans plus de 40 pays à travers le monde. Avec 6 groupes d'activités et un solide portefeuille comptant plus de 12 400 brevets, FORVIA s'attache à devenir le partenaire privilégié des équipementiers mondiaux en matière d'innovation et d'intégration.

En 2025, le Groupe a généré un chiffre d'affaires consolidé de 26,2 milliards d'euros avant application de la norme IFRS 5. FORVIA SE est cotée sur Euronext Paris sous le symbole FRVIA et fait partie de l'indice SBF 120. FORVIA aspire à être un acteur du changement, engagé en faveur de la transformation de la mobilité. www.forvia.com

À propos d’Apollo

Apollo est un gestionnaire mondial d’actifs alternatifs en forte croissance. À travers son activité de gestion d’actifs, Apollo s’attache à offrir à ses clients des performances supérieures sur l’ensemble du spectre risque-rendement, du crédit investment grade au capital-investissement. Depuis plus de trente ans, son expertise d’investissement, déployée au sein d’une plateforme totalement intégrée, répond aux objectifs de performance financière de ses clients tout en apportant aux entreprises des solutions de financement innovantes au service de leur croissance.

À travers Athene, son activité dédiée aux services de retraite, Apollo est spécialisé dans l’accompagnement de ses clients vers la sécurité financière, en proposant une gamme de produits d’épargne retraite et en agissant comme partenaire de solutions pour les institutions.

L’approche d’investissement d’Apollo — patiente, créative et fondée sur une expertise approfondie — permet d’aligner les intérêts de ses clients, des entreprises dans lesquelles elle investit, de ses collaborateurs et des communautés qu’elle impacte, afin d’élargir les opportunités et de générer des résultats positifs.

Au 31 décembre 2025, Apollo gérait environ 938 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.apollo.com.

Medias Analystes Christophe MALBRANQUE

Directeur Influence Groupe

+33 (0) 6 21 96 23 53

christophe.malbranque@forvia.com Adeline MICKELER

Directrice des Relations Investisseurs Groupe

+33 (0) 6 61 30 90 90

adeline.mickeler@forvia.com Audrey ÉPÈCHE

Responsable des Relations Médias

+33 (0) 6 15 98 23 53

audrey.epeche@forvia.com Sébastien LEROY

Directeur Adjoint Relations Investisseurs Groupe

+33 (0) 6 26 89 33 69

sebastien.leroy@forvia.com

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