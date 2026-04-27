EXOSENS ENREGISTRE UNE FORTE PERFORMANCE AU T1 2026, PORTÉE PAR L’ACCÉLÉRATION DE LA DYNAMIQUE EN IMAGERIE NUMÉRIQUE ET VISION NOCTURNE POUR LA DÉFENSE

PARFAITEMENT EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS 2026

FAITS MARQUANTS

Croissance soutenue du chiffre d’affaires de +19,7 % à 122,6 M€ au T1 2026, portée par l’accélération de la demande de solutions de vision nocturne et d’imagerie numérique pour les applications de défense Chiffre d’affaires du segment Amplification en hausse de +11,4 %, reflétant la demande mondiale croissante de tubes intensificateurs de lumière haute performance destinés aux applications critiques de vision nocturne Chiffre d’affaires du segment Détection & Imagerie en hausse de +44,5 %, enregistrant une forte croissance à PCC 1 de (+16,6 %), portée par l’adoption rapide des technologies optroniques avancées dans les applications de défense embarquées sur plateformes ; accélération de la dynamique commerciale auprès des grands industriels de la défense et des principaux développeurs de systèmes autonomes, en particulier sur le segment des drones et de la lutte anti-drones

Marge brute ajustée en progression de +20,1 % à 63,5 M€ au T1 2026 (taux de marge de 51.8 %), avec une croissance à deux chiffres dans les segments Amplification (+15,0 %) et Détection & Imagerie (+36,8 %)

Plan d’extension des capacités en cours en Europe et aux États-Unis, visant une hausse de 40 % d’ici 2027, avec des premiers effets attendus à partir du S2 2026 ; poursuite de l’évaluation active de nouvelles extensions progressives des capacités pour répondre à l’accélération de la demande mondiale

Étape clé dans l’expansion d’Exosens aux États-Unis, avec l’attribution d’un contrat dans le cadre du programme BiNOD de l’armée américaine, validant la stratégie industrielle du Groupe sur le territoire et soutenant ses opportunités de croissance à long terme sur le marché de la défense américain

Finalisation de l’acquisition d’Emberion, renforçant le portefeuille d’Exosens en solutions d’imagerie avancées pour la défense, la surveillance et le contrôle industriel



PERSPECTIVES

Parfaitement en ligne avec les objectifs 2026 : Chiffre d'affaires compris entre 520 millions d'euros et 540 millions d'euros EBITDA ajusté compris entre 168 millions d'euros et 178 millions d'euros Dépenses d'investissement d’environ 9 % du chiffre d'affaires 2026 (hors frais de R&D capitalisés), reflétant l’extension des capacités en Europe et aux États-Unis



Communiqué de presse, Mérignac (France), le 27 avril 2026 – Exosens (EXENS ; FR001400Q9V2), une société de haute technologie spécialisée dans les missions et la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, annonce aujourd'hui son chiffre d’affaires consolidé et sa marge brute ajustée au titre du trimestre clos le 31 mars 2026.

« Je suis heureux de l’excellent début d’année 2026 réalisé par Exosens, marqué par une croissance soutenue et une solide rentabilité. Dans un contexte de tensions géopolitiques accrues, la demande pour des solutions d’imagerie numérique et de vision nocturne critiques continue de s’accélérer, ce qui positionne Exosens pour capter d’importantes opportunités de croissance en tant que partenaire stratégique fiable, non soumis à l’ITAR, au service de l’ensemble de l’écosystème de la défense.

Dans l’Amplification, la dynamique est restée soutenue, portée par une demande croissante pour les tubes intensificateurs de lumière haute performance. Nous avons également franchi une étape clé dans notre stratégie de développement aux États-Unis avec l’attribution d’un contrat majeur dans le cadre du programme BiNOD de l’armée américaine, tandis que notre plan d’augmentation de nos capacités est en cours afin de soutenir notre croissance future. Nous évaluons également activement de nouvelles extensions progressives de nos capacités, en réponse à l’accélération de la demande mondiale en technologies de vision nocturne. En Détection et Imagerie, la demande pour les solutions d’imagerie numérique avancées continue de s’accélérer, notamment dans le segment en plein essor des drones et de la lutte anti-drones. Si les marchés commerciaux restent plus contrastés, nous continuons de bénéficier de tendances favorables, soutenant une croissance durable à long terme.

S’agissant de nos perspectives, l’accélération de notre dynamique commerciale nous met en bonne position pour délivrer nos objectifs annuels et poursuivre notre trajectoire de croissance rentable », a déclaré Jérôme Cerisier, Directeur général d’Exosens.

Forte performance du chiffre d’affaires au T1 2026, portée par la dynamique des marchés finaux de la défense et de la surveillance

T1 2025 T1 2026 Variation PCC* En m€ En m€ En m€ En % En % Amplification 79,1 88,1 +9,0 +11,4 % +10,5 % Détection & Imagerie 24,0 34,6 +10,7 +44,5 % +16,6 % Éliminations & Autres (0,7) (0,2) +0,6 na nm Chiffre d’affaires 102,4 122,6 +20,2 +19,7 % +12,0 % * À périmètre et taux de change constants.

Exosens a réalisé un solide début d’année, dans la continuité de sa dynamique de croissance.

Le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 122,6 millions d’euros au T1 2026, soit une hausse de +19,7 % (+20,2 millions d’euros) par rapport au T1 2025, reflétant l’effet de périmètre lié aux acquisitions finalisées en 2025, ainsi qu’une forte croissance à périmètre et taux de change constants de +12,0%, principalement portée par une demande soutenue de solutions de vision nocturne et d’imagerie numérique pour les applications de défense.

AMPLIFICATION

Le chiffre d'affaires du segment Amplification a atteint 88,1 millions d'euros (soit 72 % du chiffre d'affaires du Groupe) au T1 2026, en croissance de +11,4 % (+9,0 millions d'euros) par rapport au T1 2025, en raison d’une hausse des volumes de vente liée à une gestion efficace des rendements et d’un mix produits plus favorable.

Dans un contexte d’intensification des tensions géopolitiques et de montée des risques de conflit, les priorités de défense évoluent rapidement à l’échelle mondiale, avec une attention croissante portée aux capacités avancées de vision nocturne, où la supériorité technologique devient de plus en plus déterminante. Dans ce marché en rapide évolution, Exosens s’appuie sur sa position unique de premier fournisseur mondial, non soumis à l’ITAR, de tubes intensificateurs de lumière haute performance, ainsi que sur son rôle de partenaire stratégique auprès des pays membres de l’OTAN et de leurs principaux alliés. Les utilisateurs finaux continuent d’accélérer leurs approvisionnements en systèmes de vision nocturne, comme en témoigne la forte dynamique commerciale observée sur le trimestre. Exosens a notamment bénéficié d’une demande croissante en Europe, portée par la poursuite de la mise en œuvre des programmes d’équipement des forces armées allemandes et belges dans le cadre de l’OCCAR, ainsi que par un renforcement de l’activité commerciale en Europe de l’Est et du Nord. Par ailleurs, Exosens a affiché une dynamique soutenue sur les marchés internationaux, notamment au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est.

Dans un contexte d’accélération de la demande mondiale et alors que les taux d’équipement en jumelles de vision nocturne restent nettement inférieurs aux niveaux cibles des utilisateurs à moyen terme, Exosens a annoncé en 2025 un plan d’investissement visant à accroître ses capacités de production en Europe et aux États-Unis, avec un objectif d’augmentation de 40 % d’ici 2027, afin de renforcer davantage l’empreinte mondiale du Groupe. La mise en œuvre de ce plan progresse conformément aux attentes du Groupe, avec les premiers effets de la hausse des capacités en Europe attendus à partir du S2 2026. Aux États-Unis, le déploiement du nouveau site de production est en cours, permettant une montée en puissance progressive des capacités locales pour servir le plus grand marché mondial.

Illustrant la pertinence de sa stratégie industrielle aux États-Unis, le Groupe a franchi une étape clé, en février 2026, avec l’attribution par l’armée américaine d’un contrat à prix ferme de type IDIQ (Indefinite Delivery/Indefinite Quantity), portant sur le développement, la production et les essais de dispositifs de vision nocturne binoculaires BiNOD (Binocular Night Observation Device) de l’armée américaine. Ce contrat marque une nouvelle étape dans l’expansion d’Exosens aux États-Unis, soutenant à la fois les besoins de l’armée américaine et les opportunités de croissance à long terme du Groupe sur le marché de la défense aux États-Unis.

DÉTECTION & IMAGERIE

Le chiffre d'affaires du segment Détection & Imagerie a atteint 34,6 millions d'euros (soit 28 % du chiffre d'affaires du Groupe) au T1 2026, en croissance de +44,5 % (+10,7 millions d'euros) par rapport au T1 2025. Cette hausse a résulté de la contribution des acquisitions 2025 (Noxant, Phasics), ainsi que d’une forte croissance à périmètre et taux de change constants de +16,6 % par rapport au T1 2025, portée par une dynamique soutenue sur les marchés de la Défense et de la Surveillance et une bonne performance dans l’instrumentation nucléaire.

D&I Défense & Surveillance

L’Imagerie Numérique est de plus en plus centrale dans les opérations de défense modernes. Cette évolution est portée par l’adoption croissante de technologies optroniques avancées dans les applications embarquées sur plateformes, ainsi que par la prolifération rapide de systèmes de drones et de lutte anti-drones, devenus un pilier essentiel de l’évolution des dynamiques de conflit. Dans ce contexte favorable, Exosens s’appuie sur son portefeuille complet de capteurs et de solutions d’imagerie avancés pour la connaissance de la situation, la détection et le suivi des menaces, et le ciblage, couvrant des capacités multi-domaines et multi-spectrales, afin de soutenir les plateformes de défense de nouvelle génération, notamment au service de la souveraineté européenne, et de capter des opportunités de croissance attractives à long terme.

La dynamique commerciale d’Exosens a continué de s’accélérer, se traduisant par une adoption croissante de ses technologies optroniques avancées par les principaux industriels de la défense, ainsi que par des OEMs et des développeurs de systèmes autonomes de premier plan, en particulier dans le segment en forte croissance des drones et de la lutte anti-drones. Illustrant cette dynamique soutenue, Exosens a enregistré une commande record de solutions d’imagerie numérique pour drones intercepteurs auprès d’un acteur européen majeur des systèmes de défense aérienne. À la suite de cette étape clé, le volume total de commandes enregistrées au cours des deux derniers trimestres dépasse 10 000 caméras pour des plateformes sans pilote opérant dans les domaines aérien, terrestre et maritime, positionnant Exosens comme un partenaire de référence, non soumis à l’ITAR, dans l’imagerie numérique auprès des principaux intégrateurs de systèmes de défense en Europe, aux États-Unis et en Asie. Dans le segment des plateformes, la demande est également restée soutenue, notamment en Allemagne, avec des besoins croissants de technologies optroniques avancées permettant la connaissance de la situation, l’aide à la conduite et la détection de départ de missile. Enfin, la dynamique commerciale sur le marché de la surveillance a continué de se renforcer, portée par des enjeux croissants en matière de souveraineté face à la montée des incursions terrestres et aériennes, stimulant la demande de solutions d’imagerie multi-spectrale pour le contrôle des frontières et la surveillance des sites sensibles.

D&I Marchés Commerciaux

Dans l’Instrumentation Nucléaire, la dynamique commerciale est restée soutenue au premier trimestre 2026, avec une demande solide pour les détecteurs et instruments avancés, en particulier en Europe et en Asie. Le marché du nucléaire continue de bénéficier de besoins croissants en énergie décarbonée, soutenus par l’expansion rapide et les besoins énergétiques sans précédent des centres de données alimentés par l’intelligence artificielle, ce qui stimule la demande de technologies hautes performances dédiées aux SMR (petits réacteurs modulaires).

Dans le Contrôle Industriel, les conditions de marché se sont stabilisées, montrant des premiers signes de reprise. Les technologies liées à l’intelligence artificielle devraient soutenir la demande de systèmes d’imagerie avancés, au service de la vision industrielle en temps réel, de la maintenance prédictive et de l’inspection des semi-conducteurs.

Enfin, dans les Sciences de la Vie, la réduction des financements publics aux États-Unis pour la recherche académique a continué d’affecter les ventes de composants pour la microscopie, tandis que des déstockages globaux ont temporairement pesé sur la demande de détecteurs dédiés à la spectrométrie de masse. Par ailleurs, les ventes de systèmes d’imagerie pour des applications de recherche scientifique ont rebondi après la faiblesse du premier trimestre de l’année précédente.

Hausse de la marge brute ajustée de +20,1 % au T1 2026

T1 2025 T1 2026 Variation En m€ % du CA En m€ % du CA En m€ En % Amplification 41,1 51,9 % 47,2 53,6 % +6,2 +15,0 % Détection & Imagerie 11,8 49,3 % 16,2 46,7 % +4,4 +36,8 % Éliminations & Autres 0,0 nm 0,1 nm +0,1 nm Marge brute ajustée 52,9 51,6 % 63,5 51,8 % +10,6 +20,1 %

Le groupe a enregistré une marge brute ajustée de 63,5 millions d'euros au T1 2026, en croissance de +20,1 % (+10,6 millions d'euros) par rapport au T1 2025. En pourcentage du chiffre d'affaires, la marge brute ajustée a progressé de +15 points de base à 51,8 % (contre 51,6 % au T1 2025).

La marge brute ajustée du segment Amplification a atteint 47,2 millions d'euros au T1 2026, en forte croissance de +15,0 % (+6,2 millions d'euros) par rapport au T1 2025. Le taux de marge s’est amélioré de +171 points de base à 53,6 % (contre 51,9 % au T1 2025), en raison d’une hausse des volumes de vente liée à une gestion efficace des rendements et d’un mix produits plus favorable.

La marge brute ajustée du segment Détection & Imagerie s’est élevée à 16,2 millions d'euros au T1 2026, en hausse de +36,8 % (+4,4 millions d'euros) par rapport au T1 2025. Le taux de marge a diminué de (261) points de base à 46,7 % (contre 49,3 % au T1 2025). Cette contraction du taux de marge a reflété un mix produit moins favorable, lié à la baisse des ventes de produits à plus forte marge tels que des détecteurs avancés pour les sciences de la vie et des caméras hyper-spectrales pour la recherche scientifique, ainsi que de l'intégration des acquisitions récentes réalisées en 2025, du fait de leur taille plus modeste et de l'absence d'économies d'échelle à ce stade.

Le taux de marge brute ajustée du premier trimestre 2026 est conforme aux prévisions du Groupe. Cependant, la répartition par segment n’est pas pleinement représentative de celle attendue sur l’ensemble de l’année et devrait progressivement se normaliser. Cela s’explique : (i) dans l’Amplification, par le calendrier de livraisons de produits de NVLS, avec une montée progressive du chiffre d’affaires attendue sur le reste de l’année après une contribution limitée au premier trimestre, et (ii) pour D&I, par une contribution plus importante de détecteurs et caméras à plus forte marge.

Confirmation des perspectives 2026 : Poursuite de notre trajectoire de croissance rentable

Exosens prévoit de réaliser une performance solide en 2026, portée par la poursuite de sa forte dynamique commerciale, notamment dans les domaines de la Défense et de la Surveillance, ainsi que par son excellence opérationnelle, et se fixe les objectifs suivants :

Chiffre d'affaires compris entre 520 millions d'euros et 540 millions d'euros ;

EBITDA ajusté compris entre 168 millions d'euros et 178 millions d'euros.

Par ailleurs, le Groupe entend poursuivre la mise en œuvre du plan d’investissement visant à accroître ses capacités de production de 40 % d’ici 2027, à la fois en Europe et aux États-Unis, pour répondre à la forte demande, tout en poursuivant ses efforts d'amélioration de la productivité. À ce titre, il prévoit des dépenses d'investissement représentant environ 9 % de son chiffre d'affaires en 2026 (hors frais de R&D capitalisés, attendus autour de 3 % du chiffres d'affaires).

Événement postérieur à la clôture

Le 24 avril 2026, Exosens a finalisé l’acquisition d’Emberion, une société présente en Finlande et au Royaume-Uni, spécialisée dans la conception et la fabrication de capteurs infrarouges innovants reposant sur une technologie d’imagerie à base de points quantiques brevetée. Cette acquisition renforce la position du Groupe en tant que fournisseur de premier plan de technologies d’imagerie avancées couvrant l’ensemble du spectre lumineux, avec l’ajout de capteurs infrarouges à ondes courtes (SWIR) à base de points quantiques. Ces capteurs ouvrent de nouvelles opportunités de croissance sur les marchés de la défense et de la surveillance, en particulier pour les systèmes d’imagerie portables et embarqués sur drones, ainsi que pour des applications de contrôle industriel telles que l’inspection des semi-conducteurs. La technologie de rupture d’Emberion s’appuie sur un portefeuille de 25 familles de brevets protégées dans le monde. La société a généré un chiffre d’affaires d’environ 0,7 million d’euros au titre de l’exercice 2025.

Calendrier financier

22 mai 2026 : Assemblée général annuelle

: Assemblée général annuelle 28 juillet 2026 : Résultats du S1 2026 (avant bourse)

: Résultats du S1 2026 (avant bourse) 27 octobre 2026 : Chiffre d’affaires et marge brute ajustée du T3 2026 (avant bourse)



À propos d’Exosens

Exosens est une entreprise de haute technologie, avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons & gamma et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 12 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 2 000 employés. Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS ; ISIN : FR001400Q9V2). Exosens figure sur le segment Euronext Tech Leaders et est par ailleurs inclus dans plusieurs indices, notamment SBF 120, CAC All-Tradable, CAC Mid 60, FTSE Total Cap et MSCI France Small Cap. Pour plus d’informations : : www.exosens.com .

Relations Investisseurs

Laurent Sfaxi, l.sfaxi@exosens.com

Relations Médias

Brunswick Group, exosens@brunswickgroup.com

ANNEXES

Définitions

La croissance à périmètre et change constants (pcc) est la croissance du chiffre d’affaires réalisée par le Groupe hors effets de change et variations de périmètre. Elle correspond au chiffre d’affaires réalisé au cours de la période « n » par l’ensemble des sociétés comprises dans le périmètre de consolidation du Groupe à la clôture de la période « n-1 » (à l’exclusion de toute contribution des sociétés acquises après la clôture de la période « n-1 »), comparé au chiffre d’affaires réalisé au cours de la période « n-1 » par ces mêmes sociétés. La croissance à périmètre et change constants au titre du trimestre clos le 31 mars 2026 exclut ainsi la contribution des sociétés Noxant, NVLS et Phasics, acquises par le Groupe en mars 2025, juillet 2025 et octobre 2025, respectivement.

La marge brute ajustée correspond à la différence entre le prix de vente et le coût des produits et services vendus (y compris les charges de personnel).

L’EBITDA ajusté est défini comme le résultat opérationnel, hors (i) dotations aux amortissements, dépréciations et pertes de valeur des actifs non courants, nettes des reprises ; (ii) produits et charges non courants tels que présentés dans le compte de résultat consolidé du Groupe sous les rubriques « Autres produits » et « Autres charges » ; et (iii) impact des éléments ne reflétant pas la performance opérationnelle courante du Groupe, tels que les coûts de réorganisation et d’adaptation des activités, les coûts liés aux acquisitions et aux opérations de croissance externe, ainsi que les charges associées aux paiements en actions (IFRS 2).

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, et non des données historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future d’Exosens, ainsi qu’à l'environnement dans lequel le Groupe évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations à différer significativement de ceux décrits ou suggérés par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés dans le Chapitre 4 « Facteurs de risques et dispositif de gestion des risques » du Document d’enregistrement universel déposé le 9 mars 2026 auprès de l’Autorité des marchés financiers sous le numéro D.26-0072. Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse, et Exosens décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou corrections des déclarations prospectives incluses dans ce communiqué afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées. Les informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont sujettes à divers risques et incertitudes, dont un grand nombre sont difficiles à prédire et échappent généralement au contrôle d’Exosens. Les résultats réels pourraient significativement différer de ceux décrits, ou suggérés, ou projetés par les informations et déclarations prospectives. Le présent communiqué est fourni à titre d’information uniquement. Il ne constitue pas, et ne saurait être considéré comme, une offre au public de titres.

1 À périmètre et taux de change constants.

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