Aspo Oyj Osavuosikatsaus 27.4.2026 klo 9.00

Aspo Oyj:n osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2026: Vakaa suoritus haastavassa toimintaympäristössä

Tämä on tiivistelmä Aspo Oyj:n osavuosikatsauksesta 1.1.–31.3.2026. Raportti kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa aspo.fi.

Tammi–maaliskuu 2026

Liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 114,1 Me (116,0)

Vertailukelpoinen EBITA jatkuvista toiminnoista oli 7,1 Me (7,3) eli 6,3 % liikevaihdosta (6,3). ESL Shippingin vertailukelpoinen EBITA oli 3,3 Me (4,1) ja Telkon 4,7 Me (4,4)

EBITA, koko konserni oli 19,7 Me (7,7). ESL Shippingin EBITA oli 3,3 Me (3,0), Telkon 4,2 Me (4,4) ja lopetetun toiminnon 13,1 Me (1,5)

Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, koko konserni oli 11,1 % (10,6)

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,10 euroa (0,09)

Vapaa rahavirta oli 50,0 Me (-4,4) Leipurin myynnin seurauksena

Aspo sai 2.3.2026 päätökseen Leipurin myynnin Lantmännenille 63 miljoonan euron yritysarvolla.

Suluissa on esitetty vuoden 2025 vastaavan ajanjakson luvut.





Ohjeistus vuodelle 2026

Aspo-konsernin vertailukelpoisen EBITAn jatkuvista toiminnoista odotetaan kasvavan edellisvuoteen verrattuna (29,4 miljoonaa euroa vuonna 2025).

Aspo-konsernin vertailukelpoinen EBITA jatkuvista toiminnoista ei sisällä Leipurin liiketoimintaa, joka raportoidaan lopetettuna toimintona. Leipurin myynti toteutui 2.3.2026.

Ohjeistuksen taustaoletukset

Talouskasvun odotetaan elpyvän hitaasti vuoden mittaan ydinmarkkinoillamme. Geopoliittisen epävarmuuden, Iranin sodan ja maailmanlaajuisten kauppajännitteiden odotetaan myös vaikuttavan negatiivisesti talouskasvuun, inflaatioon, kansainväliseen kauppaan ja toimitusketjuihin myös jatkossa. Aspon tulosparannuksen vuonna 2026 odotetaan tulevan pääasiassa ESL Shippingin ja Telkon tulosparannustoimista, kaluston uudistamisesta ja käyttöasteen parantamisesta ESL Shippingissä, Telkon yritysostojen synergiaetujen jatkuvasta hyödyntämisestä ja konsernitason kustannusten vähentämisestä Aspon strategisen transformaation jatkuessa. Vertailukelpoinen EBITA ei sisällä Aspon strategisen transformaation toteuttamiseen liittyviä mahdollisia kuluja.

ESL Shippingin osalta kysynnän odotetaan hieman paranevan vuonna 2026, ja myös spot-markkinahinnoittelun paranevan vähitellen. Korkean telakointiasteen odotetaan vaikuttavan negatiivisesti vuoden toiseen neljännekseen.

Lyhyellä aikavälillä Telkon odotetaan hyötyvän hintojen noususta ja volyymien kasvusta, vaikka taustalla olevan volyymin kasvun ennakoidaan pysyvän maltillisena. Pidemmällä aikavälillä hintojen ja asiakkaiden varastotasojen odotetaan normalisoituvan nykyisiltä korkeilta tasoilta. Telkon odotetaan jatkavan kasvua yritysostojen kautta vuonna 2026. Vertailukelpoinen EBITA ei sisällä mahdollisia yritysostoihin liittyviä kuluja.





Avainluvut

1–3/2026 1–3/2025 1–12/2025 Liikevaihto jatkuvista toiminnoista, Me 114,1 116,0 469,1 EBITA, koko konserni, Me 19,7 7,7 43,1 EBITA jatkuvista toiminnoista, Me 6,5 6,1 36,8 Vertailukelpoinen EBITA jatkuvista toiminnoista, Me 7,1 7,3 29,4 Vertailukelpoinen EBITA jatkuvista toiminnoista, % 6,3 6,3 6,3 Tilikauden voitto, koko konserni, Me 16,1 3,9 28,0 Vertailukelpoinen tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista, Me 3,7 3,9 15,8 Osakekohtainen tulos (EPS), koko konserni, euroa 0,50 0,09 0,72 Vertailukelpoinen EPS jatkuvista toiminnoista, euroa 0,10 0,09 0,34 Vapaa rahavirta, Me 50,0 -4,4 26,5 Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa 1,6 -0,1 0,8 Vertailukelpoinen ROCE jatkuvista toiminnoista, % 7,9 8,1 8,3 Oman pääoman tuotto (ROE), koko konserni, % 37,0 8,2 15,9 Vertailukelpoinen ROE, koko konserni, % 11,1 10,6 12,1 Sijoitettu pääoma jatkuvista toiminnoista, Me 371,2 366,9 355,6 Nettovelka, koko konserni, Me 161,4 198,2 212,8 Nettovelka / vertailukelpoinen EBITDA, 12 kk liukuva 2,8 3,3 3,6 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 5,18 5,18 4,58 Omavaraisuusaste, % 37,8 36,6 31,9

Avainlukujen laskentaperiaatteet sisältyvät Aspon toimintakertomukseen vuodelta 2025. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut on pyöristetty yksittäin tai laskettu tarkkojen lukujen perusteella, joten luvut eivät välttämättä täsmää pyöristettyihin kokonaissummiin.





Rolf Jansson, Aspo-konsernin toimitusjohtaja, kommentoi vuoden 2026 ensimmäistä neljännestä:

Olen tyytyväinen Telkon vahvan kehityksen jatkumiseen tammi–maaliskuussa 2026, kun taas ESL Shippingin tulos kärsi haasteellisesta markkina‑ ja toimintaympäristöstä. Vuonna 2026 Aspon keskeisenä tavoitteena on parantaa kannattavuutta viime vuoteen verrattuna toteuttamalla synergioita Telkossa ja hyödyntämällä ESL Shippingin uusiin aluksiin tehtyjä investointeja sekä tekemällä useita toimenpiteitä tehokkuuden edistämiseksi. Samalla Aspo toteuttaa visiotaan ESL Shippingin ja Telkon jakamisesta kahdeksi erilliseksi yritykseksi joko Aspon osittaisen jakautumisen tai ESL Shippingin myynnin kautta.

Leipurin myynti Lantmännenille toteutui 2.3.2026, ja kauppahinta oli 62 miljoonaa euroa (yritysarvo 63 miljoonaa euroa). Tämä oli Aspolle merkittävä virstanpylväs, ja se vahvisti olennaisesti yhtiön tasetta ja erityisesti Telkon kykyä toteuttaa uusia yritysostoja.

Vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä Aspon vertailukelpoinen EBITA jatkuvista toiminnoista laski hieman edellisvuodesta ja oli 7,1 miljoonaa euroa (7,3). ESL Shippingin kannattavuus heikkeni. Telkon positiivinen suoritus ja Aspon konsernitason kustannusten aleneminen vaikuttivat myönteisesti Aspon kannattavuuteen.

ESL Shippingin vertailukelpoinen EBITA laski ensimmäisellä vuosineljänneksellä 3,3 miljoonaan euroon (4,1), mikä johtui heikosta kokonaiskysynnästä vuosineljänneksen alkupuolella ja Iranin sodan aiheuttamasta polttoainekustannusten noususta.

Telko saavutti merkittävää volyymikasvua vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä, vaikka kysyntä oli edelleen vaatimatonta useimmilla markkina-alueilla. Keskimääräiset markkinahinnat olivat edellisvuotta alhaisempia. Vuoden 2026 ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen EBITA nousi 4,7 miljoonaan euroon (4,4) onnistuneen katteiden hallinnan sekä kvartaalin loppua kohti nousseiden hintojen positiivisen vaikutuksen ansiosta.

Iranin sodan välitön vaikutus on jonkin verran negatiivinen ESL Shippingille, sillä korkeammat polttoainekustannukset siirtyvät asiakkaille pienellä viiveellä. Telkolle syntyy kuitenkin positiivinen vaikutus, sillä vanhaa varastoa voidaan osittain myydä nouseviin markkinahintoihin. Kriisin pitkittyminen voisi kuitenkin heijastua negatiivisesti Aspon molempiin liiketoimintoihin, sillä se saattaisi hidastaa talouskasvua.

Näemme vahvoja merkkejä siitä, että kehittämämme liiketoimintastrategiat ovat onnistuneita. ESL Shippingin seuraavan sukupolven alukset ovat kannattavampia vanhaan kalustoon verrattuna, ja keskittyminen pitkäaikaisiin asiakaskumppanuuksiin luo vakautta. Telkon onnistuneet yritysostot ja keskittyminen erikoistuotteisiin ja korkeamman lisäarvon palveluihin ovat parantaneet myyntikatteita ja luoneet joustavuutta. Sekä ESL Shippingin että Telkon osalta olemme kyenneet luomaan perustan liiketoimintojen kehittämiselle vahvoiksi itsenäisiksi yrityksiksi.





Aspo-konserni

Taloudellinen tulos ja tavoitteet

Aspon pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet koko konsernin tasolla ovat: liikevaihdon kasvu vähintään 5–10 % vuodessa; vertailukelpoinen EBITA 8 %; oman pääoman tuotto yli 20 %; nettovelan suhde vertailukelpoiseen EBITDAan, 12 kk liukuva, alle 3,0. Aspon liiketoiminnoista ESL Shippingin pitkän aikavälin vertailukelpoinen EBITA-tavoite on 14 % ja Telkon 8 %.

Aspon liikevaihto jatkuvista toiminnoista tammi–maaliskuussa 2026 laski 1,7 % ja oli 114,1 miljoonaa euroa (116,0). Vertailukelpoinen EBITA jatkuvista toiminnoista oli 6,3 % (6,3). Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, koko konserni oli 11,1 % (10,6), ja nettovelan suhde vertailukelpoiseen EBITDAan, koko konserni (12 kk liukuva) oli 2,8 (3,3).

Edistymistä kohti Aspon strategista visiota

Aspon visiona on muodostaa tulevaisuudessa kaksi erillistä yritystä. Tavoite on toteuttaa ESL Shippingin myynti tai Aspon osittaisjakautuminen vuoden 2026 loppuun mennessä.

Aspo valmistelee ESL Shippingin ja Telkon jakamista kahdeksi erilliseksi yritykseksi. Valmistelut mahdollisen osittaisjakautumisen toteuttamiseksi etenevät, ja samanaikaisesti vuoropuhelu ESL Shippingistä kiinnostuneiden mahdollisten ostajakandidaattien kanssa jatkuu. Keskustelut rahoituslaitosten kanssa ovat käynnissä itsenäisten yhtiöiden rahoituksen varmistamiseksi. Kuten aiemmin on kerrottu, ESL Shippingissä toteutetaan kannattavuuden parantamisohjelmaa, jossa keskitytään kaupalliseen osaamiseen, kaluston optimointiin ja kapasiteetin käyttöasteeseen.

Telko uudistaa strategiaansa ja aikoo investoida sekä orgaaniseen kasvuun että yritysostoihin saavuttaakseen johtavan aseman priorisoiduissa markkinasegmenteissä. Strategian kehittämisen lisäksi käynnistetään tulosparannusohjelma, jossa keskitytään kasvuun, kaupalliseen osaamiseen ja mittakaavaetuihin. Telko organisoidaan kahteen liiketoimintayksikköön 1.5.2026 alkaen: Essential Solutions (noin kolmasosa liikevaihdosta) ja Advanced Materials (noin kaksi kolmasosaa liikevaihdosta). Näin mahdollistetaan volyymikemikaalien ja korkeamman lisäarvon palvelujen synergioiden täysimääräinen hyödyntäminen ja korkeamman lisäarvon palvelujen yhdistäminen samaan kokonaisuuteen.





Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään 27.4.2026 klo 12 Sanomatalossa, Flik Studio Eliel, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Tilaisuus on avoin myös yksityisille sijoittajille. Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan etukäteen sähköpostitse osoitteeseen viestinta@aspo.com. Osavuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Rolf Jansson ja talous- ja rahoitusjohtaja Erkka Repo.

Tilaisuus on englanninkielinen, ja sitä voi seurata myös suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://aspo.events.inderes.com/q1-2026.

Kysymyksiä voi esittää webcast-lomakkeella.

Videotallenne on katsottavissa myöhemmin samana päivänä Aspon verkkosivuilla aspo.fi.





Lisätiedot:

Rolf Jansson, toimitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. 0400 600 264, rolf.jansson@aspo.com









