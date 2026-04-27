Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

 | Source: Deutsche Lufthansa AG Deutsche Lufthansa AG

Köln

27. Apr 2026 / 10:51 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft
Straße und Hausnummer Venloer Strasse 151-153
Postleitzahl 50672
Ort Köln
LEI 529900PH63HYJ86ASW55

2. Grund der Mitteilung

Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Juristische Person

Name Sitz Staat
BlackRock, Inc. Wilmington, Delaware US

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name
N/A

5. Datum der Schwellenberührung

17.04.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Stimmrechte (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.a.) Anteil Instrumente (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.b.1. + 7.b.2.) Summe Anteile (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
Neu 2,84% 1,32% 4,16% 1.199.282.895
Letzte Mitteilung 3,19% 0,99% 4,18% -

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

ISIN absolut in %
direkt (§ 33 WpHG) zugerechnet (§ 34 WpHG) direkt (§ 33 WpHG) zugerechnet (§ 34 WpHG)
DE0008232125 0 32.770.849 0% 2,73%
US2515613048 0 1.292.741 0% 0,11%
Summe 34.063.590 2,84%

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Wertpapierleihe (Rückübertragungsanspruch) N/A N/A 15.322.022 1,28%
Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Summe 15.322.022 1,28%

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Contract for Difference N/A N/A Cash 502.578 0,04%
Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Summe 502.578 0,04%

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen
Name Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
Trident Merger LLC
BlackRock Investment Management, LLC
-
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
-
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock Capital Holdings, Inc.
BlackRock Advisors, LLC
-
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
Trident Merger LLC
BlackRock Investment Management, LLC
Amethyst Intermediate LLC
Aperio Holdings LLC
Aperio Group, LLC
-
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BlackRock Canada Holdings ULC
BlackRock Asset Management Canada Limited
-
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd.
BlackRock (Singapore) Limited
-
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock Holdco 4, LLC
BlackRock Holdco 6, LLC
BlackRock Delaware Holdings Inc.
BlackRock Fund Advisors
-
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock Holdco 4, LLC
BlackRock Holdco 6, LLC
BlackRock Delaware Holdings Inc.
BlackRock Institutional Trust Company, National Association
-
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd.
BlackRock Investment Management (Australia) Limited
-
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd.
BlackRock HK Holdco Limited
BlackRock Asset Management North Asia Limited
-
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock Holdco 4, LLC
BlackRock Holdco 6, LLC
BlackRock Delaware Holdings Inc.
BlackRock Institutional Trust Company, National Association
SAE Liquidity Fund (GenPar), LLC
-
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd.
BlackRock HK Holdco Limited
BlackRock Lux Finco S. a r.l.
BlackRock Japan Holdings GK
BlackRock Japan Co., Ltd.
-
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock Holdco 3, LLC
BlackRock Cayman 1 LP
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
BlackRock Cayman West Bay IV Limited
BlackRock Group Limited
BlackRock Advisors (UK) Limited
-
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock Holdco 3, LLC
BlackRock Cayman 1 LP
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
BlackRock Cayman West Bay IV Limited
BlackRock Group Limited
BlackRock Investment Management (UK) Limited
-
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock Holdco 3, LLC
BlackRock Cayman 1 LP
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
BlackRock Cayman West Bay IV Limited
BlackRock Group Limited
BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l.
BlackRock Asset Management Ireland Limited
-
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock Holdco 3, LLC
BlackRock Cayman 1 LP
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
BlackRock Cayman West Bay IV Limited
BlackRock Group Limited
BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l.
BlackRock (Luxembourg) S.A.
-
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock Holdco 3, LLC
BlackRock Cayman 1 LP
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
BlackRock Cayman West Bay IV Limited
BlackRock Group Limited
BlackRock Investment Management (UK) Limited
BlackRock Fund Managers Limited
-
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock Holdco 3, LLC
BlackRock Cayman 1 LP
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
BlackRock Cayman West Bay IV Limited
BlackRock Group Limited
BlackRock (Netherlands) B.V.
BlackRock Asset Management Deutschland AG
-
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock Holdco 3, LLC
BlackRock Cayman 1 LP
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
BlackRock Cayman West Bay IV Limited
BlackRock Group Limited
BlackRock International Limited
BlackRock Life Limited
-
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock Holdco 3, LLC
BlackRock Cayman 1 LP
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
BlackRock Cayman West Bay IV Limited
BlackRock Group Limited
BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l.
BlackRock UK Holdco Limited
BlackRock Asset Management Schweiz AG
-
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock Holdco 3, LLC
BlackRock Cayman 1 LP
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
BlackRock Cayman West Bay IV Limited
BlackRock Group Limited
BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l.
BlackRock Asset Management Ireland Limited
BlackRock Solutions Funds ICAV
-
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock Holdco 3, LLC
BlackRock Cayman 1 LP
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
BlackRock Cayman West Bay IV Limited
BlackRock Group Limited
BlackRock (Netherlands) B.V.
BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen
-

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

Datum der Hauptversammlung

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile

10. Sonstige Informationen

Datum

22.04.2026

Ende der Mitteilung

GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com

Sprache Deutsch
Unternehmen Deutsche Lufthansa AG
Venloer StraÃŸe 151-153.
50672 Koeln
Germany
Internet https://www.lufthansagroup.com/investor-relations

GlobeNewswire

Recommended Reading

 