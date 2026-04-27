Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
27. Apr 2026 / 10:51 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
|Name
|Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft
|Straße und Hausnummer
|Venloer Strasse 151-153
|Postleitzahl
|50672
|Ort
|Köln
|LEI
|529900PH63HYJ86ASW55
2. Grund der Mitteilung
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person
|Name
|Sitz
|Staat
|BlackRock, Inc.
|Wilmington, Delaware
|US
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Name
|N/A
5. Datum der Schwellenberührung
|17.04.2026
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.a.)
|Anteil Instrumente (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.b.1. + 7.b.2.)
|Summe Anteile (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|Neu
|2,84%
|1,32%
|4,16%
|1.199.282.895
|Letzte Mitteilung
|3,19%
|0,99%
|4,18%
|-
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt (§ 33 WpHG)
|zugerechnet (§ 34 WpHG)
|direkt (§ 33 WpHG)
|zugerechnet (§ 34 WpHG)
|DE0008232125
|0
|32.770.849
|0%
|2,73%
|US2515613048
|0
|1.292.741
|0%
|0,11%
|Summe
|34.063.590
|2,84%
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Wertpapierleihe (Rückübertragungsanspruch)
|N/A
|N/A
|15.322.022
|1,28%
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Summe
|15.322.022
|1,28%
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Contract for Difference
|N/A
|N/A
|Cash
|502.578
|0,04%
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Summe
|502.578
|0,04%
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen
|Name
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|Trident Merger LLC
|BlackRock Investment Management, LLC
|-
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|BlackRock Financial Management, Inc.
|-
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|BlackRock Financial Management, Inc.
|BlackRock Capital Holdings, Inc.
|BlackRock Advisors, LLC
|-
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|Trident Merger LLC
|BlackRock Investment Management, LLC
|Amethyst Intermediate LLC
|Aperio Holdings LLC
|Aperio Group, LLC
|-
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|BlackRock Financial Management, Inc.
|BlackRock International Holdings, Inc.
|BlackRock Canada Holdings ULC
|BlackRock Asset Management Canada Limited
|-
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|BlackRock Financial Management, Inc.
|BlackRock International Holdings, Inc.
|BR Jersey International Holdings L.P.
|BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd.
|BlackRock (Singapore) Limited
|-
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|BlackRock Financial Management, Inc.
|BlackRock Holdco 4, LLC
|BlackRock Holdco 6, LLC
|BlackRock Delaware Holdings Inc.
|BlackRock Fund Advisors
|-
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|BlackRock Financial Management, Inc.
|BlackRock Holdco 4, LLC
|BlackRock Holdco 6, LLC
|BlackRock Delaware Holdings Inc.
|BlackRock Institutional Trust Company, National Association
|-
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|BlackRock Financial Management, Inc.
|BlackRock International Holdings, Inc.
|BR Jersey International Holdings L.P.
|BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd.
|BlackRock Investment Management (Australia) Limited
|-
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|BlackRock Financial Management, Inc.
|BlackRock International Holdings, Inc.
|BR Jersey International Holdings L.P.
|BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd.
|BlackRock HK Holdco Limited
|BlackRock Asset Management North Asia Limited
|-
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|BlackRock Financial Management, Inc.
|BlackRock Holdco 4, LLC
|BlackRock Holdco 6, LLC
|BlackRock Delaware Holdings Inc.
|BlackRock Institutional Trust Company, National Association
|SAE Liquidity Fund (GenPar), LLC
|-
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|BlackRock Financial Management, Inc.
|BlackRock International Holdings, Inc.
|BR Jersey International Holdings L.P.
|BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd.
|BlackRock HK Holdco Limited
|BlackRock Lux Finco S. a r.l.
|BlackRock Japan Holdings GK
|BlackRock Japan Co., Ltd.
|-
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|BlackRock Financial Management, Inc.
|BlackRock International Holdings, Inc.
|BR Jersey International Holdings L.P.
|BlackRock Holdco 3, LLC
|BlackRock Cayman 1 LP
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
|BlackRock Group Limited
|BlackRock Advisors (UK) Limited
|-
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|BlackRock Financial Management, Inc.
|BlackRock International Holdings, Inc.
|BR Jersey International Holdings L.P.
|BlackRock Holdco 3, LLC
|BlackRock Cayman 1 LP
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
|BlackRock Group Limited
|BlackRock Investment Management (UK) Limited
|-
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|BlackRock Financial Management, Inc.
|BlackRock International Holdings, Inc.
|BR Jersey International Holdings L.P.
|BlackRock Holdco 3, LLC
|BlackRock Cayman 1 LP
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
|BlackRock Group Limited
|BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l.
|BlackRock Asset Management Ireland Limited
|-
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|BlackRock Financial Management, Inc.
|BlackRock International Holdings, Inc.
|BR Jersey International Holdings L.P.
|BlackRock Holdco 3, LLC
|BlackRock Cayman 1 LP
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
|BlackRock Group Limited
|BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l.
|BlackRock (Luxembourg) S.A.
|-
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|BlackRock Financial Management, Inc.
|BlackRock International Holdings, Inc.
|BR Jersey International Holdings L.P.
|BlackRock Holdco 3, LLC
|BlackRock Cayman 1 LP
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
|BlackRock Group Limited
|BlackRock Investment Management (UK) Limited
|BlackRock Fund Managers Limited
|-
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|BlackRock Financial Management, Inc.
|BlackRock International Holdings, Inc.
|BR Jersey International Holdings L.P.
|BlackRock Holdco 3, LLC
|BlackRock Cayman 1 LP
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
|BlackRock Group Limited
|BlackRock (Netherlands) B.V.
|BlackRock Asset Management Deutschland AG
|-
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|BlackRock Financial Management, Inc.
|BlackRock International Holdings, Inc.
|BR Jersey International Holdings L.P.
|BlackRock Holdco 3, LLC
|BlackRock Cayman 1 LP
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
|BlackRock Group Limited
|BlackRock International Limited
|BlackRock Life Limited
|-
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|BlackRock Financial Management, Inc.
|BlackRock International Holdings, Inc.
|BR Jersey International Holdings L.P.
|BlackRock Holdco 3, LLC
|BlackRock Cayman 1 LP
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
|BlackRock Group Limited
|BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l.
|BlackRock UK Holdco Limited
|BlackRock Asset Management Schweiz AG
|-
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|BlackRock Financial Management, Inc.
|BlackRock International Holdings, Inc.
|BR Jersey International Holdings L.P.
|BlackRock Holdco 3, LLC
|BlackRock Cayman 1 LP
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
|BlackRock Group Limited
|BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l.
|BlackRock Asset Management Ireland Limited
|BlackRock Solutions Funds ICAV
|-
|BlackRock, Inc.
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|BlackRock Finance, Inc.
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|BlackRock Financial Management, Inc.
|BlackRock International Holdings, Inc.
|BR Jersey International Holdings L.P.
|BlackRock Holdco 3, LLC
|BlackRock Cayman 1 LP
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
|BlackRock Group Limited
|BlackRock (Netherlands) B.V.
|BlackRock Asset Management Deutschland AG
|iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen
|-
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
Datum der Hauptversammlung
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
10. Sonstige Informationen
Datum
|22.04.2026
Ende der Mitteilung
