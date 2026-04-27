74Software: Disclosure of transactions in own shares from April 20 to 24, 2026

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Press Release

74Software: Disclosure of transactions in own shares

Paris, April 27, 2026 – In accordance with the authorization given by the Combined General Meeting of May 20, 2025, for the implementation of a share buyback program, 74Software (LEI: 96950022O6SP7FQONJ77) declares below the purchases of its own shares (FR0011040500) from April 20 to 24, 2026:

Transaction
Day		Total Daily Volume
(number of shares)		Weighted Average Acquisition Price
(€/share) 		Transaction Amount
(€)		Market
Identification Code
20/04/20262,80935.3799,349XPAR
21/04/20262,76535.2397,415XPAR
22/04/20262,76435.2097,304XPAR
23/04/202631,69234.711,099,996XPAR
24/04/20263,11234.66107,877XPAR
TOTAL43,14234.811,501,940 -

Details of transactions, in accordance with Article 5(2)(c) of European Regulation No 596/2014 and its delegated regulation (EU) 2016/1056, are available on page 2 and following.

Disclaimer

This document is a translation into English of an original French press release. It is not a binding document. In the event of a conflict in interpretation, reference should be made to the French version, which is the authentic text.

About 74Software

74Software is an enterprise software group founded through the combination of Axway and SBS – independently operated leaders with unique experience and capabilities to deliver mission-critical software for a data driven world. A pioneer in enterprise integration solutions for 25 years, Axway supports major brands and government agencies around the globe with its core line of MFT, B2B, API, and Financial Accounting Hub products. SBS empowers banks and financial institutions to reimagine tomorrow's digital experiences with a composable cloud-based architecture that enables deposits, lending, compliance, payments, consumer, and asset finance services and operations to be deployed worldwide. 74Software serves more than 12,000 companies, including over 1,500 financial service customers. To learn more, visit 74Software.com

Contacts - Investor Relations:

Arthur Carli - +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com
Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78– cchouard@74software.com

Detailed disclosure of trading in own shares from April 20 to 24, 2026

Name of the IssuerIssuer Identification CodePSI Name PSI Identification CodeTransaction DayIdentification Code of the Financial InstrumentPriceCurrencyQuantity purchasedMarket ID codeTransaction Reference NumberPurpose of the buyback
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 09:00:21FR001104050035.90EUR250XPAR1129743-8193b110Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 09:39:32FR001104050035.80EUR30XPAR1129743-9985b110Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 09:39:32FR001104050035.80EUR3XPAR1129743-10241b110Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 09:43:29FR001104050035.70EUR247XPAR1129743-10753b110Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 10:12:16FR001104050035.70EUR17XPAR1129743-11777b110Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 10:12:16FR001104050035.70EUR200XPAR1129743-12289b110Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 10:35:12FR001104050035.60EUR66XPAR1129743-12801b110Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 10:35:12FR001104050035.60EUR134XPAR1129743-13057b110Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 10:35:13FR001104050035.50EUR200XPAR1129743-13569b110Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 12:42:48FR001104050035.00EUR27XPAR1129743-18945b110Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 12:42:48FR001104050035.00EUR85XPAR1129743-19201b110Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 14:11:09FR001104050035.00EUR200XPAR1129743-22017b110Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 14:37:18FR001104050034.90EUR1XPAR1129743-22785b110Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 15:56:08FR001104050035.10EUR100XPAR1129743-24065b110Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 16:03:35FR001104050035.10EUR100XPAR1129743-24833b110Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 16:55:06FR001104050035.20EUR100XPAR1129743-25857b110Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 17:18:03FR001104050035.20EUR150XPAR1129743-26113b110Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 17:18:03FR001104050035.20EUR100XPAR1129743-26625b110Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 17:18:03FR001104050035.20EUR149XPAR1129743-26881b110Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 17:18:03FR001104050035.10EUR161XPAR1129743-27137b110Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 17:21:52FR001104050035.30EUR39XPAR1129743-27649b110Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 17:21:52FR001104050035.20EUR91XPAR1129743-27905b110Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 17:21:52FR001104050035.20EUR159XPAR1129743-28161b110Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 17:21:52FR001104050035.20EUR200XPAR1129743-28417b110Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 09:01:55FR001104050035.10EUR20XPAR1129743-1793b111Coverage
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74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 11:29:32FR001104050035.20EUR150XPAR1129743-4353b111Coverage
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74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 12:35:05FR001104050035.20EUR200XPAR1129743-6913b111Coverage
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74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 14:03:27FR001104050035.50EUR26XPAR1129743-11265b111Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 14:03:27FR001104050035.50EUR24XPAR1129743-11521b111Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 14:15:22FR001104050035.50EUR12XPAR1129743-12033b111Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 14:15:22FR001104050035.50EUR38XPAR1129743-12289b111Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 14:15:46FR001104050035.50EUR26XPAR1129743-12545b111Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 14:15:46FR001104050035.50EUR24XPAR1129743-12801b111Coverage
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74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 15:09:21FR001104050035.50EUR200XPAR1129743-15361b111Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 15:33:58FR001104050035.40EUR200XPAR1129743-15873b111Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 15:34:37FR001104050035.30EUR250XPAR1129743-16897b111Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 15:56:53FR001104050035.20EUR150XPAR1129743-17409b111Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 16:11:00FR001104050035.20EUR7XPAR1129743-17665b111Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 16:11:21FR001104050035.20EUR27XPAR1129743-17921b111Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 16:14:20FR001104050035.20EUR13XPAR1129743-18177b111Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 16:31:06FR001104050035.20EUR103XPAR1129743-18433b111Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 16:52:53FR001104050035.20EUR200XPAR1129743-20225b111Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 16:53:07FR001104050035.10EUR150XPAR1129743-21249b111Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 17:02:04FR001104050035.00EUR115XPAR1129743-22017b111Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 17:02:04FR001104050035.00EUR150XPAR1129743-22273b111Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 17:20:12FR001104050035.00EUR145XPAR1129743-22785b111Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 17:20:21FR001104050035.00EUR27XPAR1129743-23041b111Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 17:20:21FR001104050035.00EUR28XPAR1129743-23297b111Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/04/2026 09:27:33FR001104050034.90EUR114XPAR1129743-2817b112Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/04/2026 11:28:23FR001104050035.00EUR100XPAR1129743-4097b112Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/04/2026 11:28:54FR001104050035.00EUR3XPAR1129743-4353b112Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/04/2026 11:28:54FR001104050035.00EUR31XPAR1129743-4609b112Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/04/2026 11:28:54FR001104050035.00EUR16XPAR1129743-4865b112Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/04/2026 11:53:15FR001104050035.00EUR25XPAR1129743-5377b112Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/04/2026 11:53:15FR001104050035.00EUR25XPAR1129743-5633b112Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/04/2026 13:38:37FR001104050035.00EUR6XPAR1129743-6913b112Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/04/2026 13:38:37FR001104050035.00EUR41XPAR1129743-7169b112Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/04/2026 13:38:37FR001104050035.00EUR153XPAR1129743-7425b112Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/04/2026 13:55:08FR001104050035.00EUR41XPAR1129743-7681b112Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/04/2026 13:55:08FR001104050035.00EUR3XPAR1129743-7937b112Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/04/2026 13:55:08FR001104050035.00EUR56XPAR1129743-8193b112Coverage
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