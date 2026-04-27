74Software : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20 au 24 avril 2026

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Communiqué de presse

74Software : Déclaration des transactions sur actions propres

Paris, le 27 avril 2026 – Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale mixte du 20 mai 2025 pour la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions, 74Software (LEI : 96950022O6SP7FQONJ77) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0011040500) réalisés du 20 au 24 avril 2026 :

Jour de la
transaction		Volume total journalier
(nombre de titres)		Prix pondéré
moyen d'acquisition
(€/action) 		Montant des transactions
(€)		Code identifiant
marché
20/04/20262 80935,3799 349XPAR
21/04/20262 76535,2397 415XPAR
22/04/20262 76435,2097 304XPAR
23/04/202631 69234,711 099 996XPAR
24/04/20263 11234,66107 877XPAR
TOTAL43 14234,811 501 940 -

Le détail des transactions, conformément à l’article 5(2)(c) du Règlement Européen No 596/2014 et à son règlement délégué (UE) 2016/1056, est disponible en page 2 et suivant.

A propos de 74Software

74Software est un éditeur de logiciels d'entreprise né du rapprochement d'Axway et de SBS, deux leaders indépendants dotés d'une expérience et de capacités uniques pour fournir des logiciels stratégiques dans un monde dominé par les données. Pionnier des solutions d'intégration d'entreprise depuis 25 ans, Axway accompagne les grandes marques et les agences gouvernementales du monde entier grâce à sa gamme de produits MFT, B2B, API et Financial Accounting Hub. SBS permet aux banques et institutions financières de réinventer les expériences numériques de demain avec une architecture modulaire basée sur le cloud, déployant des services et opérations liés aux dépôts, prêts, conformité, paiements, finances à la consommation et financement d'actifs à l'échelle mondiale. 74Software est au service de plus de 12 000 entreprises, dont plus de 1 500 clients dans les services financiers. Pour en savoir plus, visitez 74software.com/fr

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Déclaration détaillée des transactions sur actions propres réalisées du 20 au 24 avril 2026

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIjour/heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantité achetéeCode identifiant marchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 09:00:21FR001104050035,90EUR250XPAR1129743-8193b110Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 09:39:32FR001104050035,80EUR30XPAR1129743-9985b110Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 09:39:32FR001104050035,80EUR3XPAR1129743-10241b110Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 09:43:29FR001104050035,70EUR247XPAR1129743-10753b110Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 10:12:16FR001104050035,70EUR17XPAR1129743-11777b110Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 10:12:16FR001104050035,70EUR200XPAR1129743-12289b110Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 10:35:12FR001104050035,60EUR66XPAR1129743-12801b110Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 10:35:12FR001104050035,60EUR134XPAR1129743-13057b110Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 10:35:13FR001104050035,50EUR200XPAR1129743-13569b110Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 12:42:48FR001104050035,00EUR27XPAR1129743-18945b110Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 12:42:48FR001104050035,00EUR85XPAR1129743-19201b110Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 14:11:09FR001104050035,00EUR200XPAR1129743-22017b110Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 14:37:18FR001104050034,90EUR1XPAR1129743-22785b110Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 15:56:08FR001104050035,10EUR100XPAR1129743-24065b110Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 16:03:35FR001104050035,10EUR100XPAR1129743-24833b110Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 16:55:06FR001104050035,20EUR100XPAR1129743-25857b110Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 17:18:03FR001104050035,20EUR150XPAR1129743-26113b110Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 17:18:03FR001104050035,20EUR100XPAR1129743-26625b110Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 17:18:03FR001104050035,20EUR149XPAR1129743-26881b110Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 17:18:03FR001104050035,10EUR161XPAR1129743-27137b110Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 17:21:52FR001104050035,30EUR39XPAR1129743-27649b110Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 17:21:52FR001104050035,20EUR91XPAR1129743-27905b110Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 17:21:52FR001104050035,20EUR159XPAR1129743-28161b110Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 17:21:52FR001104050035,20EUR200XPAR1129743-28417b110Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 09:01:55FR001104050035,10EUR20XPAR1129743-1793b111Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 09:44:32FR001104050035,10EUR180XPAR1129743-2049b111Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 11:29:32FR001104050035,20EUR150XPAR1129743-4353b111Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 11:59:43FR001104050035,20EUR63XPAR1129743-4865b111Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 11:59:43FR001104050035,20EUR87XPAR1129743-5121b111Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 12:35:05FR001104050035,20EUR200XPAR1129743-6913b111Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 14:03:08FR001104050035,50EUR26XPAR1129743-10497b111Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 14:03:08FR001104050035,50EUR24XPAR1129743-10753b111Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 14:03:27FR001104050035,50EUR26XPAR1129743-11265b111Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 14:03:27FR001104050035,50EUR24XPAR1129743-11521b111Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 14:15:22FR001104050035,50EUR12XPAR1129743-12033b111Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 14:15:22FR001104050035,50EUR38XPAR1129743-12289b111Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 14:15:46FR001104050035,50EUR26XPAR1129743-12545b111Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 14:15:46FR001104050035,50EUR24XPAR1129743-12801b111Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 14:31:30FR001104050035,50EUR23XPAR1129743-13313b111Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 14:31:30FR001104050035,50EUR17XPAR1129743-13569b111Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 14:35:53FR001104050035,50EUR15XPAR1129743-14081b111Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 14:41:02FR001104050035,50EUR45XPAR1129743-14337b111Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 15:09:21FR001104050035,50EUR200XPAR1129743-15361b111Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 15:33:58FR001104050035,40EUR200XPAR1129743-15873b111Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 15:34:37FR001104050035,30EUR250XPAR1129743-16897b111Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 15:56:53FR001104050035,20EUR150XPAR1129743-17409b111Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 16:11:00FR001104050035,20EUR7XPAR1129743-17665b111Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 16:11:21FR001104050035,20EUR27XPAR1129743-17921b111Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 16:14:20FR001104050035,20EUR13XPAR1129743-18177b111Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 16:31:06FR001104050035,20EUR103XPAR1129743-18433b111Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 16:52:53FR001104050035,20EUR200XPAR1129743-20225b111Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 16:53:07FR001104050035,10EUR150XPAR1129743-21249b111Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 17:02:04FR001104050035,00EUR115XPAR1129743-22017b111Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 17:02:04FR001104050035,00EUR150XPAR1129743-22273b111Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 17:20:12FR001104050035,00EUR145XPAR1129743-22785b111Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 17:20:21FR001104050035,00EUR27XPAR1129743-23041b111Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/04/2026 17:20:21FR001104050035,00EUR28XPAR1129743-23297b111Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/04/2026 09:27:33FR001104050034,90EUR114XPAR1129743-2817b112Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/04/2026 11:28:23FR001104050035,00EUR100XPAR1129743-4097b112Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/04/2026 11:28:54FR001104050035,00EUR3XPAR1129743-4353b112Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/04/2026 11:28:54FR001104050035,00EUR31XPAR1129743-4609b112Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/04/2026 11:28:54FR001104050035,00EUR16XPAR1129743-4865b112Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/04/2026 11:53:15FR001104050035,00EUR25XPAR1129743-5377b112Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/04/2026 11:53:15FR001104050035,00EUR25XPAR1129743-5633b112Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/04/2026 13:38:37FR001104050035,00EUR6XPAR1129743-6913b112Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/04/2026 13:38:37FR001104050035,00EUR41XPAR1129743-7169b112Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/04/2026 13:38:37FR001104050035,00EUR153XPAR1129743-7425b112Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/04/2026 13:55:08FR001104050035,00EUR41XPAR1129743-7681b112Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/04/2026 13:55:08FR001104050035,00EUR3XPAR1129743-7937b112Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/04/2026 13:55:08FR001104050035,00EUR56XPAR1129743-8193b112Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/04/2026 14:12:18FR001104050034,90EUR200XPAR1129743-12289b112Couverture
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