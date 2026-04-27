Abcourt intersecte 1,7 g/t d’or sur 12 mètres incluant 15,2 g/t d’or sur 1 mètre en forage sur sa propriété Flordin, dans le prolongement est du décapage Cartwright

ROUYN-NORANDA, Québec, 27 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Croissance: ABI) (OTCQB : ABMBF) est heureuse d’annoncer qu’elle a terminé tous les forages à l’est du décapage Cartwright jusqu’à la limite de sa propriété Flordin et de la propriété Kinebik appartenant maintenant à la compagnie Corporation Aurifère Vior (voir figure 2). Onze (11) sondages ont été faits sur deux lignes NW-SE pour un total de 2 960 mètres. En date d’aujourd’hui, 3 900 mètres de forage ont été réalisés durant la campagne de forage 2026, qui est d’un total de 20 000 mètres. La prochaine zone qui fera l’objet de sondages se situe 300 mètres à l’ouest du décapage Cartwright. Quatre (4) sondages iront tester les extensions latérales et en profondeur des décapages 25-02 (9,5 g/t d’or sur 7 mètres incluant 112,7 g/t d’or sur 0,5 mètre) et 25-01 (1,4 g/t d’or sur 4,0 mètres). Voir communiqué de presse du 25 septembre 2025.

Résumé des travaux de forage réalisés dans le secteur est de la propriété

Les nouveaux sondages réalisés dans le secteur est de la propriété ont permis d’étendre les zones minéralisées connues jusqu’à la limite de notre propriété Flordin avec la propriété Kinebik. Tous les sondages ont intersecté des valeurs en or. Le sondage FL-26-291 a rapporté 1,7 g/t d’or sur 12 mètres incluant 15,2 gt d’or sur 1 mètre et ce à moins de 50 mètres de la limite de notre propriété. Selon les observations géologiques et les résultats d’analyses obtenus, nous pouvons confirmer que malgré la continuité de la structure, la minéralisation, l’altération et les teneurs en or sont moins importantes à l’est du décapage Cartwright qu’à l’ouest. Voir le tableau 1 pour le récapitulatif des résultats des sondages du secteur est. Les sondages à l’est étant terminés, la campagne 2026 va se déplacer vers l’ouest et tenter de relier entre elles les zones minéralisées des décapages 25-01 et 25-02 avec les sondages réalisés en 2023, pour finalement se terminer dans le secteur de la Zone Sud. La cadence des forages 2026 étant atteinte et régulière, nous prévoyons réaliser pas moins de 2 000 mètres de forage par mois, et ce avec une seule foreuse en opération.

Tableau 1 : Tableau des résultats des sondages à l’est du décapage Cartwright

Trou De (m) À (m) Longueur (m) Teneur (g/t) FL-26-287 62 67 5,0 0,7 incluant 62 63 1,0 1,6 FL-26-288 67 73,5 6,5 0,7 92 95 3,0 3,0 incluant 92 93 1,0 4,8 FL-26-289 80 84 4,0 2,6 95 102 7,0 0,5 FL-26-290 100 107 7,0 0,8 incluant 100 103 3,0 1,7 137 138 1,0 3,5 FL-26-291 126 138 12,0 1,7 incluant 131 138 7,0 2,7 ou incluant 132 133 1,0 15,2 FL-26-292 66 67,5 1,5 1,1 153 160 7,0 0,8 incluant 156 157,5 1,5 1,9 171,5 173,6 2,1 1,2 FL-26-293 201 205 4,0 0,5 203,3 204 0,8 1,1 FL-26-294 89 92 3,0 0,8 incluant 90 91 1,0 1,7 189 190 1,0 1,4 FL-26-295 180 215 35,0 0,2 incluant 180 182 2,0 1,1 FL-26-296 52,5 57 4,5 1,5 143 146 3,0 1,9 incluant 145 146 1,0 4,9 163,5 166,5 3,0 1,9 240,5 242 1,5 3,4 FL-26-297 En attente En attente

Figure 1 : Localisation régionale de la propriété Flordin







Figure 2 : Localisation des Droits exclusifs d’exploration (DEE)







Figure 3: Localisation des forages secteur Est (Cartwright)







Figure 4: Localisation des forages secteur Est (Cartwright)







Figure 5: Vue en section longitudinale des forages secteur Est (Cartwright)







Pascal Hamelin, président et chef de la direction commente : « Les onze forages réalisés dans le secteur est de la propriété ont permis de confirmer la continuité des zones minéralisées observées à l’est de la tranchée Cartwright jusqu’à la limite de notre propriété Flordin avec la propriété Kinebik. Étant donné l’intérêt suscité par la mise aux enchères de cette propriété, il devenait impératif pour Mines Abcourt de valider et de corroborer les informations géologiques dans ce secteur et c’est chose faite. Nous pouvons maintenant concentrer nos efforts à l’ouest de la tranchée Cartwright en continuant de définir notre corridor aurifère à haute teneur de plus de 2 kilomètres de longueur jusqu’à la Zone Sud ».

Personnes qualifiées

Robert Gagnon, Géo. Vice-président Exploration de la Société, a vérifié et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué.

Mesures de contrôle de la qualité (QA/QC)

Suivant un programme d’assurance et de contrôle de qualité analytique, des échantillons en blanc et des matériels de référence certifiés ont été ajoutés parmi les échantillons de demi-carotte de calibre NQ et ont été expédiés et analysés par le laboratoire MSALABS de Val-d’Or, Québec suivant la méthode Photon Assay™. Les échantillons ont été concassés à 70 % passant deux millimètres avec une division de 500 grammes pour le dosage aux rayons gamma pour l'or. Selon la procédure interne de MSALABS, des échantillons de blanc et de standards sont insérés. MSA exploite de nombreux laboratoires à travers le monde et maintient l'accréditation ISO-17025 pour de nombreuses méthodes de détermination des métaux. MSA est un laboratoire accrédité ISO-17025 pour la méthode d'analyse photonique. Les travaux de forage, de description de carotte et de préparation à l’analyse ont été faits sous la supervision de Robert Gagnon, géologue, vice-président exploration de Mines Abcourt, personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

À propos de Mines Abcourt Inc.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne de développement aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant et de la propriété Flordin où elle concentre ses activités de développement.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt Inc., veuillez consulter notre site web www.abcourt.ca et les documents déposés sous notre profil sur le site SEDAR+ www.sedarplus.ca .

Pascal Hamelin

Président et Chef de la Direction

T : (819) 768-2857

Courriel : phamelin@abcourt.com Dany Cenac Robert

VP, Communications et développement corporatif

T: (514) 722-2276 poste 456

Courriel : i r@abcourt.com

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s’attends à », « projette », « à l’intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs sont basés sur les estimations d’Abcourt et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations d’Abcourt soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu’à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics d’Abcourt, sont disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien que Abcourt estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué de presse.

Des figures associées à ce communiqué de presse sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d0a91bc6-5a32-4286-9089-ba68d6f308a4/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ad12074a-2d9b-4f11-9550-38791ab43005/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b8801808-c21f-4387-bbf2-d3e0da29b661/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/da706ea2-2a40-4e49-bcaa-60cf45710104/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1904b333-8c13-47fe-b121-0615769fcb1a/fr