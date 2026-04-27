Près de 3 Canadiens sur 10 n’ont pas encore produit leur déclaration de revenus, alors que la date limite approche à grands pas; plus d’un sur 10 affirme qu’il manquera l’échéance, révèle une nouvelle étude de H&R Block

CALGARY, Alberta, 27 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Canadiens tardent à produire leur déclaration de revenus cette saison fiscale, selon un nouveau sondage de H&R Block Canada. Alors que la date limite du 30 avril 2026 approche à grands pas, plus du quart des Canadiens (28 %) ne l’ont toujours pas fait. Cela représente près de 9 millions de personnes, comparativement à environ 22 % (soit près de 7,3 millions) de retardataires à la même période en 2025.

Parmi les Canadiens qui n’ont pas encore produit leur déclaration, 69 % indiquent ne pas encore s’y être mis, mais prévoient le faire avant la date limite du 30 avril. De leur côté, 7 % comptent également produire leur déclaration à temps, mais tardent à le faire par crainte de devoir de l’argent. Plus d’un Canadien sur dix (12 %) affirme qu’il produira sa déclaration après le 30 avril, n’ayant pas encore pris le temps de s’en occuper. Enfin, 5 % des répondants disent avoir tenté de produire leur déclaration sans succès, en raison de difficultés d’accès à leur compte Mon dossier de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

L’Ontario arrive en tête des provinces où l’on retrouve le plus de retardataires, avec un Canadien sur trois (33 %) qui n’a pas encore produit sa déclaration. Viennent ensuite la Saskatchewan et le Manitoba (32 %), la Colombie-Britannique (30 %), le Canada atlantique (28 %), l’Alberta (22 %) et le Québec (21 %).

« La grande majorité des Canadiens obtiennent un remboursement d’impôt, avec une moyenne de plus de 2 100 $ lorsqu’ils produisent leur déclaration avec nous. Produire sa déclaration de revenus ne permet pas seulement de remettre de l’argent dans ses poches grâce aux remboursements, c’est aussi la seule façon d’accéder à de nombreux crédits et prestations offerts tout au long de l’année », souligne Yannick Lemay, expert fiscal chez H&R Block Canada. « Certains Canadiens tardent à produire leur déclaration, voire ne la produisent pas du tout, parce qu’ils savent qu’ils n’auront pas d’impôt à payer ou qu’ils ont gagné peu ou pas de revenus, et croient donc qu’il n’y a aucun avantage à le faire. D’autres évitent de demander de l’aide parce qu’ils pensent devoir se rendre en personne dans un bureau, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Ils sont ensuite surpris de constater les montants importants auxquels ils ont renoncé en ne réclamant pas les crédits et prestations auxquels ils ont droit. En fait, grâce à notre programme Second Regard, qui consiste à examiner les déclarations produites ailleurs au cours des années précédentes, nous constatons que plus de 60 % des Canadiens sont passés à côté d’un montant moyen de 2 725 $ en crédits ou prestations. Produire sa déclaration, c’est littéralement payant. »

À l’inverse, pour ceux qui ont un solde d’impôt à payer, les retardataires s’exposent à une pénalité de 5 % sur le montant dû, à laquelle s’ajoute 1 % pour chaque mois complet de retard, jusqu’à concurrence de 12 mois. Toute personne ayant déjà été pénalisée pour production tardive au cours des dernières années verra ces pénalités doubler, soit 10 % sur le solde dû, ainsi que 2 % pour chaque mois de retard, jusqu’à un maximum de 12 mois.

De nombreux Canadiens affirment ne pas se sentir à l’aise de naviguer parmi les centaines de crédits et de déductions auxquels ils pourraient avoir droit. Un sondage distinct mené par H&R Block Canada en 2026 révèle que plus de 4 Canadiens sur 10 ne sont pas confiants dans leur compréhension des crédits et prestations auxquels ils ont droit afin de maximiser leur remboursement.

H&R Block met en lumière une liste de nouveaux changements fiscaux ainsi que les crédits d’impôt les plus souvent oubliés, qui peuvent permettre aux Canadiens de récupérer davantage d’argent :

Crédit d’impôt pour frais médicaux (CIFM) : Il s’agit de l’un des crédits les plus souvent oubliés. Il englobe notamment les médicaments, les appareils médicaux, les frais de déplacement pour recevoir des soins (lorsque la distance dépasse 40 km), les lunettes sur ordonnance, et bien plus encore. Le CIFM permet également de réclamer la portion des dépenses médicales que vous devez assumer lorsque votre assurance n’en couvre qu’une partie. Si vous n’avez pas conservé vos reçus, sachez que les pharmacies peuvent généralement fournir des copies pour l’année. Crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) : Destiné aux personnes ayant une déficience physique ou mentale prolongée, ce crédit d’impôt non remboursable peut atteindre jusqu’à 10 138 $. De nombreux Canadiens vivant avec le TDAH, le diabète ou des troubles de santé mentale y sont admissibles, sans toutefois en faire la demande ni le réclamer. Prestation pour personnes handicapées : Distincte du crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH), cette prestation consiste en un versement mensuel pouvant atteindre jusqu’à 200 $ pour les personnes admissibles au CIPH. Allocation canadienne pour enfants (ACE) : Il s’agit d’un paiement mensuel non imposable visant à aider les familles à assumer les coûts liés à l’éducation des enfants. Pour la période de juillet 2025 à juin 2026, les prestations maximales annuelles s’élèvent à 7 997 $ par enfant de moins de 6 ans et à 6 748 $ par enfant âgé de 6 à 17 ans. Pour les enfants en situation de handicap, le montant maximal de la prestation pour enfants handicapés peut atteindre 3 411 $ par année, par enfant admissible. Crédit canadien pour aidant naturel (CCAN) : Destiné aux Canadiens qui soutiennent un époux, un conjoint, un enfant ou une personne à charge ayant une déficience ou un problème de santé, ce crédit peut atteindre jusqu’à 8 601 $ dans la déclaration de revenus de 2025. Une attestation médicale signée pourrait être exigée par l’Agence du revenu du Canada (ARC). Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) : Il s’agit d’un crédit d’impôt remboursable destiné aux personnes à revenu modeste, calculé en fonction du revenu familial net rajusté. Il peut atteindre jusqu’à 1 633 $ pour les Canadiens célibataires, avec un supplément pouvant aller jusqu’à 843 $ pour les personnes en situation de handicap. Les montants peuvent varier en Alberta, au Nunavut et au Québec. Modifications des paliers d’imposition : Le taux d’imposition le plus bas a été réduit de 15 % à 14 % à compter du 1er juillet 2025. Pour l’année d’imposition 2025, l’Agence du revenu du Canada (ARC) appliquera donc un taux moyen de 14,5 %, ce qui signifie que de nombreux Canadiens pourraient bénéficier d’un léger remboursement supplémentaire cette année. Crédit pour les préposés aux services de soutien personnel (PSSP) : Dans la plupart des provinces, les PSSP bénéficient d’un crédit d’impôt remboursable temporaire (de 2026 à 2030). Les personnes admissibles pourront ainsi récupérer 5 % de leurs revenus admissibles, jusqu’à un maximum de 1 100 $. Remboursement de TPS de 100 % pour les acheteurs d’une première propriété : Les premiers acheteurs pourront bientôt bénéficier d’un remboursement complet de la TPS sur l’achat d’une habitation neuve d’une valeur maximale de 1 million de dollars. Prestation canadienne pour l’épicerie et les produits essentiels (anciennement le crédit pour la TPS/TVH) : Il s’agit d’un paiement de crédit trimestriel destiné aux couples ou aux Canadiens célibataires admissibles, basé sur le revenu du ménage, afin d’aider à compenser le coût des taxes de vente. Les versements peuvent atteindre environ 700 $ pour une personne seule et environ 1 400 $ pour une famille de quatre, sans compter le paiement ponctuel prévu ce printemps. Pour en bénéficier, il est toutefois აუცილable de produire une déclaration de revenus à jour.

« La date limite de production des déclarations pour les entreprises est le 15 juin. Toutefois, tout solde d’impôt dû doit être payé au plus tard le 30 avril. Il est donc essentiel pour les entreprises de bien connaître leur situation fiscale avant cette échéance », précise Yannick Lemay.

###

* Le remboursement moyen réclamé par les clients de H&R Block ayant obtenu un remboursement durant la saison fiscale 2025 s’élevait à 2 101 $. Ce montant a été calculé à partir de l’ensemble des clients dont la déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2024 a été préparée et produite dans un bureau corporatif de H&R Block au Canada entre le 1er janvier et le 30 avril 2025. Le montant ne peut être garanti et varie selon la situation fiscale de chaque contribuable. Certaines personnes ne reçoivent pas de remboursement.

**Données basées sur 2 960 demandes de redressement T1 visant des déclarations initialement produites à l’extérieur de H&R Block, puis révisées dans des bureaux corporatifs de H&R Block au Canada (du 1er janvier au 31 août 2025). Parmi les 2 118 déclarations réévaluées ayant donné lieu à un remboursement, 64 % ont obtenu un montant plus élevé, avec une moyenne de 2 725 $. Les résultats réels peuvent varier et ne sont pas garantis.

À propos de H&R Block Canada

Partenaire de confiance des Canadiens depuis plus de 60 ans, H&R Block Canada est le chef de file en matière de fiscalité au pays. Son équipe de Pros de l’impôt, qui assure un service dans près de 1 000 bureaux au pays, dont plusieurs sont exploités par des franchisés canadiens, utilise les dernières technologies et une expertise concrète pour aider les gens à produire leur déclaration de revenus en personne ou par voie électronique, ou à l’aide de son logiciel d’impôt primé, nommé deux années consécutives Meilleur logiciel d’impôt par moneyGenius.ca. H&R Block Canada peut aider les particuliers, ainsi que les petites et les grandes entreprises à préparer leur déclaration de revenus, en plus de s’occuper des impôts américains, de revenus de location ou de succession et de fiducie. Le programme de formation complet de H&R Block, l’Académie fiscale, aide nos Pros de l’impôt à mettre continuellement à jour leurs compétences. Pour en savoir plus, visitez www.hrblock.ca/fr/ ou appelez au 1-800-HRBLOCK.

Pour de plus amples renseignements : H&R Block Canada (a/s de Ketchum): hrblockmediainquiries@ketchum.com

À propos du sondage de dernière minute de 2026: Ces résultats sont issus d’un sondage mené par H&R Block du 15 au 17 avril 2026 auprès d’un échantillon de 1 500 Canadiens membres du Forum Angus Reid. À titre comparatif seulement, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d’erreur de ± 2,53 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos du sondage de dernière minute de 2025: Ces résultats sont issus d’un sondage mené par H&R Block du 22 au 24 avril 2025 auprès d’un échantillon de 1 509 Canadiens membres du Forum Angus Reid. À titre comparatif seulement, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d’erreur de ± 2,53 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos du sondage 2026: Ces résultats sont issus d’un sondage mené par H&R Block du 19 au 23 février 2026 auprès d’un échantillon représentatif de 1 545 Canadiens membres du Forum Angus Reid. À titre comparatif seulement, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d’erreur de ± 2,53 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Dans certains cas, les données ont été pondérées afin d’exclure les répondants auxquels la question ne s’appliquait pas.

À propos du sondage de 2025: Ces résultats sont issus d’un sondage mené par H&R Block les 12 et 13 février 2025 auprès d’un échantillon de 1 790 Canadiens membres du Forum Angus Reid. À titre comparatif seulement, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d’erreur de ± 2,53 points de pourcentage, 19 fois sur 20.