Savaria annonce la date de divulgation de ses résultats financiers du premier trimestre 2026

LAVAL, Québec, 27 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Savaria (« Savaria ») (TSX : SIS), l’un des chefs de file mondiaux de l’industrie de l’accessibilité, annonce qu’elle divulguera ses résultats financiers pour le premier trimestre 2026 le 6 mai 2026 après la fermeture des marchés. Les membres de la direction de Savaria tiendront une conférence téléphonique et une webdiffusion à l’intention des investisseurs à 8 h 30, heure avancée de l’Est (HAE), le jeudi 7 mai 2026. Les investisseurs et les membres des médias sont invités à participer en mode audio seulement.

Accès à la conférence téléphonique :

https://register-conf.media-server.com/register/BIba3fa4755a8d43b4b5518dbd049eb889

Pour accéder à la conférence téléphonique, il faut s’inscrire en ligne et choisir la méthode pour rejoindre l’appel, soit en composant le numéro qui vous sera fourni ou en entrant votre numéro de téléphone pour recevoir un appel du système.

Lien webdiffusion (EN) : https://edge.media-server.com/mmc/p/35h6r4he

À propos de Savaria Corporation

Savaria Corporation (savaria.com) est un des chefs de file mondiaux de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur autonomie. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des ascenseurs résidentiels et commerciaux, des sièges pour escalier droit et courbe, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des monte-plats. De plus, Savaria fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression, des lits médicaux, ainsi qu’une vaste gamme d’équipements médicaux et de solutions pour le déplacement sécuritaire de patients, incluant des aides au transfert, au levage et au repositionnement. La société exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, en Europe (Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Italie, Allemagne, Pologne et République tchèque) et en Australie. Savaria emploie approximativement 2 550 personnes mondialement et ses usines sont situées à travers le Canada, les États-Unis, le Mexique, l’Europe et la Chine.

Pour plus d’information: Sébastien Bourassa

Président et chef de la direction

1. 800.661.5112

sb@savaria.com

Stephen Reitknecht, CPA, CA

Chef de la direction financière

1.800.661.5112, poste 3370

sreitknecht@savaria.com



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