Ilkka Oyj Pörssitiedote 27.4.2026, klo 16.00
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus: Keskisuomalainen Oyj:n omistus Ilkka Oyj:ssä
Ilkka Oyj on saanut Keskisuomalainen Oyj:ltä 27.4.2026 AML 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen johtuen 27.4.2026 kaupparekisteriin rekisteröidystä Ilkka Oyj:n osakelajien yhdistämisestä sekä siihen liittyvästä suunnatusta maksuttomasta osakeannista. Ilmoituksen mukaan yhtiön omistusosuus Ilkka Oyj:n osakkeiden äänimäärästä on saavuttanut 10 prosentin rajan.
Liikkeeseenlaskijan nimi ja y-tunnus: Ilkka Oyj, 0182140-9
Osakkeenomistajan nimi ja y-tunnus: Keskisuomalainen Oyj, 0174445-8
Ilmoituksen peruste: Osakkeiden tai äänioikeuksien jakautumista muuttava tapahtuma
Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin: 27.4.2026
Liputusvelvollisen osuus:
|% osakkeista ja äänistä
|Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
|Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen
|11,5
|26 848 462
Edellisessä liputusilmoituksessa (14.5.2021) ilmoitettu osuus (Ilkan täydentämät tiedot):
Ilkka Oyj:n osakepääoma 14.5.2021 koostui yhteensä 25.450.411 osakkeesta (I-sarjan osakkeita 4.194.154 kpl ja II-sarjan osakkeita 21.256.257 kpl). Osakkeilla oli yhteensä 105.139.337 ääntä (yhdellä I-sarjan osakkeella on 20 ääntä ja II-sarjan osakkeella 1 ääni).
|Kpl-määrä
|Osuus
osakepääomasta
|Osuus
äänimäärästä
|I-sarjan osakkeita
|247.677
|0,97 %
|4,71 % *)
|II-sarjan osakkeita
|2.751.494
|10,81 %
|2,62 %
|Yhteensä
|2.999.171
|11.78 %
|7,33 % **)
*) Yhtiön I-sarjan osakkeita koski yhtiöjärjestyksen suostumuslauseke.
**) Keskisuomalainen Oyj:n osuus äänimäärästä yhteensä ennen 14.5.2021 hankittujen I-sarjan osakkeiden mahdollista rekisteröintiä osakasluetteloon on 3,46 %.
Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
A: Osakkeet ja äänet
|Osakesarja / osakelaji, ISIN-koodi
|Osakkeiden ja äänten lukumäärä
|Osakkeiden ja äänten %-osuus
|Suora
(AML 9:5)
|Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
|Suora
(AML 9:5)
|Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
|FI0009800205
|3 091 087
|11,5 %
|A YHTEENSÄ
|3 091 087
|11,5 %
ILKKA OYJ
Olli Pirhonen
toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka Oyj
puh. 040 766 5418
