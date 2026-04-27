Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus: Keskisuomalainen Oyj:n omistus Ilkka Oyj:ssä

Ilkka Oyj                Pörssitiedote 27.4.2026, klo 16.00

Ilkka Oyj on saanut Keskisuomalainen Oyj:ltä 27.4.2026 AML 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen johtuen 27.4.2026 kaupparekisteriin rekisteröidystä Ilkka Oyj:n osakelajien yhdistämisestä sekä siihen liittyvästä suunnatusta maksuttomasta osakeannista. Ilmoituksen mukaan yhtiön omistusosuus Ilkka Oyj:n osakkeiden äänimäärästä on saavuttanut 10 prosentin rajan.

Liikkeeseenlaskijan nimi ja y-tunnus: Ilkka Oyj, 0182140-9

Osakkeenomistajan nimi ja y-tunnus: Keskisuomalainen Oyj, 0174445-8

Ilmoituksen peruste: Osakkeiden tai äänioikeuksien jakautumista muuttava tapahtuma

Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin: 27.4.2026

Liputusvelvollisen osuus:

 % osakkeista ja äänistäKohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen11,526 848 462



Edellisessä liputusilmoituksessa (14.5.2021) ilmoitettu osuus (Ilkan täydentämät tiedot):

Ilkka Oyj:n osakepääoma 14.5.2021 koostui yhteensä 25.450.411 osakkeesta (I-sarjan osakkeita 4.194.154 kpl ja II-sarjan osakkeita 21.256.257 kpl). Osakkeilla oli yhteensä 105.139.337 ääntä (yhdellä I-sarjan osakkeella on 20 ääntä ja II-sarjan osakkeella 1 ääni).

 Kpl-määräOsuus
osakepääomasta		Osuus
äänimäärästä
I-sarjan osakkeita247.6770,97 %4,71 % *)
II-sarjan osakkeita2.751.49410,81 %2,62 %
Yhteensä2.999.17111.78 %7,33 % **)

*) Yhtiön I-sarjan osakkeita koski yhtiöjärjestyksen suostumuslauseke.
**) Keskisuomalainen Oyj:n osuus äänimäärästä yhteensä ennen 14.5.2021 hankittujen I-sarjan osakkeiden mahdollista rekisteröintiä osakasluetteloon on 3,46 %.


Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji, ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)		Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)Suora
(AML 9:5)		Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI00098002053 091 087 11,5 % 
A YHTEENSÄ3 091 087 11,5 % 



ILKKA OYJ


Olli Pirhonen
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka Oyj
puh. 040 766 5418


Ilkka lyhyesti
Ilkka on markkinointi- ja teknologiayhtiö, joka tarjoaa digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija-, data- ja teknologiapalveluja. Ilkan liiketoiminnan ytimen muodostavat markkinointi- ja viestintäteknologian edelläkävijänä toimiva ohjelmistoyritys Liana ja sen Ruotsissa toimiva tytäryhtiö Ungapped, dataohjatun myynnin ja markkinoinnin johtava asiantuntija Profinder, Suomen johtava WordPress-digitoimisto Evermade, Suomen johtava some-markkinoinnin asiantuntijatoimisto MySome sekä strateginen B2B-markkinointikumppani Myynninmaailma. Menestyksemme nojaa vahvasti koko ostopolun tuntemiseen sekä modernin teknologian, datan ja tekoälyn hyödyntämiseen. Kansainvälisen toiminnan painopisteemme on erityisesti Ruotsissa ja kehittyvillä markkinoilla Lähi-Idässä. Konsernin palveluista vastaa noin 330 markkinoinnin, teknologian ja datan osaaja.


Recommended Reading

 