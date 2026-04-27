Ilkka Oyj Pörssitiedote 27.4.2026, klo 16.00



Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus: Keskisuomalainen Oyj:n omistus Ilkka Oyj:ssä



Ilkka Oyj on saanut Keskisuomalainen Oyj:ltä 27.4.2026 AML 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen johtuen 27.4.2026 kaupparekisteriin rekisteröidystä Ilkka Oyj:n osakelajien yhdistämisestä sekä siihen liittyvästä suunnatusta maksuttomasta osakeannista. Ilmoituksen mukaan yhtiön omistusosuus Ilkka Oyj:n osakkeiden äänimäärästä on saavuttanut 10 prosentin rajan.



Liikkeeseenlaskijan nimi ja y-tunnus: Ilkka Oyj, 0182140-9



Osakkeenomistajan nimi ja y-tunnus: Keskisuomalainen Oyj, 0174445-8



Ilmoituksen peruste: Osakkeiden tai äänioikeuksien jakautumista muuttava tapahtuma



Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin: 27.4.2026



Liputusvelvollisen osuus:



% osakkeista ja äänistä Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 11,5 26 848 462





Edellisessä liputusilmoituksessa (14.5.2021) ilmoitettu osuus (Ilkan täydentämät tiedot):



Ilkka Oyj:n osakepääoma 14.5.2021 koostui yhteensä 25.450.411 osakkeesta (I-sarjan osakkeita 4.194.154 kpl ja II-sarjan osakkeita 21.256.257 kpl). Osakkeilla oli yhteensä 105.139.337 ääntä (yhdellä I-sarjan osakkeella on 20 ääntä ja II-sarjan osakkeella 1 ääni).



Kpl-määrä Osuus

osakepääomasta Osuus

äänimäärästä I-sarjan osakkeita 247.677 0,97 % 4,71 % *) II-sarjan osakkeita 2.751.494 10,81 % 2,62 % Yhteensä 2.999.171 11.78 % 7,33 % **)

*) Yhtiön I-sarjan osakkeita koski yhtiöjärjestyksen suostumuslauseke.

**) Keskisuomalainen Oyj:n osuus äänimäärästä yhteensä ennen 14.5.2021 hankittujen I-sarjan osakkeiden mahdollista rekisteröintiä osakasluetteloon on 3,46 %.





Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:



A: Osakkeet ja äänet



Osakesarja / osakelaji, ISIN-koodi



Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Suora

(AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) FI0009800205 3 091 087 11,5 % A YHTEENSÄ 3 091 087 11,5 %





ILKKA OYJ





Olli Pirhonen

toimitusjohtaja





Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka Oyj

puh. 040 766 5418





Ilkka lyhyesti

Ilkka on markkinointi- ja teknologiayhtiö, joka tarjoaa digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija-, data- ja teknologiapalveluja. Ilkan liiketoiminnan ytimen muodostavat markkinointi- ja viestintäteknologian edelläkävijänä toimiva ohjelmistoyritys Liana ja sen Ruotsissa toimiva tytäryhtiö Ungapped, dataohjatun myynnin ja markkinoinnin johtava asiantuntija Profinder, Suomen johtava WordPress-digitoimisto Evermade, Suomen johtava some-markkinoinnin asiantuntijatoimisto MySome sekä strateginen B2B-markkinointikumppani Myynninmaailma. Menestyksemme nojaa vahvasti koko ostopolun tuntemiseen sekä modernin teknologian, datan ja tekoälyn hyödyntämiseen. Kansainvälisen toiminnan painopisteemme on erityisesti Ruotsissa ja kehittyvillä markkinoilla Lähi-Idässä. Konsernin palveluista vastaa noin 330 markkinoinnin, teknologian ja datan osaaja.