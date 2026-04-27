NanoXplore organise une webdiffusion pour discuter des résultats du troisième trimestre le 14 mai 2026

MONTRÉAL, 27 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (” NanoXplore ” ou la ” Société “) (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF) a le plaisir d’organiser une webdiffusion pour discuter des résultats de son troisième trimestre clos le 31 mars 2026, le jeudi 14 mai 2026, à 10h00, Heure de l’Est. Les résultats financiers seront publiés le mardi 13 mai 2026, après la fermeture du marché.



Détails de la webdiffusion du T3

Quand : 14 mai 2026, à 10h00, Heure de l’Est

Webdiffusion : Pour écouter la webdiffusion en direct, veuillez-vous joindre et vous inscrire à l’adresse suivante :

https://edge.media-server.com/mmc/p/7uqzfzsw

Ou via notre site web sous la rubrique Événements et Présentations de notre section Investisseurs à l’adresse www.nanoxplore.ca

Une rediffusion de l’événement sera disponible sur le lien de webdiffusion ci-dessus ou dans la section Investisseurs sous la rubrique Événements et présentations du site web de la Société à l’adresse www.nanoxplore.ca.



À Propos de NanoXplore Inc.

NanoXplore Inc. est une société de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels et des transports. La Société fournit également des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. La Société est également un fabricant de batteries Li-ion enrichies de silicium-graphène pour le stockage d’énergie, les marchés industriels et de la défense. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Svp visiter www.nanoxplore.ca.