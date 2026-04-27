FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 20 au 24 avril 2026

 | Source: FLEURY MICHON FLEURY MICHON

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 20/04/2026 au 24/04/2026

Publication du 27/04/2026

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2720/04/2026FR000007475912022,3XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2721/04/2026FR000007475913122,3XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2722/04/2026FR000007475913622,49853XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2723/04/2026FR000007475914722,27687XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2724/04/2026FR000007475917622,29659XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur

 		Code Identifiant

 		Nom du PSI

 		Code Identifiant PSI

 		jour/heure de la transaction

 		Code identifiant de l'instrument financier

 		Prix unitaire (unité)

 		Devise

 		Quantité achetée

 		Code identifiant marché

 		Numéro de référence de la transaction

 		Objectif du rachat

 		 
 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 11:03:07FR000007475922,3EUR4XPAR1110447-4353b110FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 11:03:10FR000007475922,3EUR6XPAR1110447-4609b110FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 11:03:13FR000007475922,3EUR6XPAR1110447-4865b110FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 11:03:16FR000007475922,3EUR8XPAR1110447-5121b110FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 11:03:19FR000007475922,3EUR6XPAR1110447-5377b110FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 12:38:17FR000007475922,3EUR4XPAR1110447-6913b110FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 12:38:20FR000007475922,3EUR5XPAR1110447-7169b110FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 12:38:23FR000007475922,3EUR6XPAR1110447-7425b110FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 12:38:26FR000007475922,3EUR6XPAR1110447-7681b110FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 12:38:29FR000007475922,3EUR6XPAR1110447-7937b110FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 12:38:29FR000007475922,3EUR3XPAR1110447-8193b110FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
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FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 16:21:14FR000007475922,3EUR8XPAR1110447-12545b110FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 16:21:14FR000007475922,3EUR8XPAR1110447-12801b110FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 16:21:14FR000007475922,3EUR6XPAR1110447-13057b110FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 16:21:14FR000007475922,3EUR5XPAR1110447-13313b110FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
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FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 17:17:40FR000007475922,3EUR7XPAR1110447-17665b110FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
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FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/04/2026 17:17:40FR000007475922,3EUR4XPAR1110447-18433b110FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
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Déclaration hebdo Transactions du 20 au 24 avril 2026
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