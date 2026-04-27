Les Prix du patrimoine 2026 de l’ICA rendent hommage aux plus grands actuaires bénévoles du Canada

OTTAWA, Ontario, 27 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, l’Institut canadien des actuaires (ICA) a souligné l’apport et les jalons atteints de ses bénévoles lors d’un événement virtuel organisé le 23 avril dernier, mettant en vedette la présidente de l’ICA, Angelita Graham (FICA), et la conférencière d’honneur Chantal Hébert, journaliste et commentatrice politique primée.

« Nos bénévoles mettent leur temps, leur expérience et leur leadership au service de la profession actuarielle pour la faire progresser de manière significative », affirme Alicia Rollo, directrice générale de l’ICA. « Les Prix du patrimoine de l’ICA reconnaissent les personnes dont l’engagement soutenu a façonné la pratique actuarielle au Canada et contribué à garantir que notre travail favorise la sécurité financière de toute la population canadienne. »

Jim Christie reçoit le prestigieux Prix du patrimoine Chambers-Brown

Nous avons rendu hommage à Jim Christie, FICA, pour son parcours bénévole exceptionnel, qui compte 48 mandats de service, dont celui de président de l’ICA en 2011-2012. Son apport a renforcé les fondements de la profession, notamment au chapitre des rapports financiers dans le domaine des assurances IARD. Il a permis d’établir des liens plus étroits avec le milieu universitaire et d’ouvrir de nouvelles pistes pour la recherche actuarielle canadienne.

Le Prix du patrimoine Chambers-Brown porte le nom de ses premiers lauréats, Morris Chambers et Robert Brown. Il rend hommage aux bénévoles ayant mené à bien 48 mandats, soit le jalon le plus élevé du programme des Prix du patrimoine de l’ICA.

Cinq lauréats et lauréate sont reconnus pour leur empreinte durable

Marc Fernet (remise de prix posthume), Bruno Gagnon, Mike Lombardi, Michel St‑Germain et Lesley Thomson se sont vu décerner le Prix pour l’œuvre d’une vie bénévole.

Ces chefs et cheffe de file représentent des décennies de leadership et de service exceptionnels au sein de la profession actuarielle. Leur apport collectif englobe l’éducation et la qualification, la pratique dans le secteur des régimes de retraite et des assurances, les normes professionnelles, la gouvernance et la participation aux initiatives internationales. Ils ont ainsi contribué à façonner la pratique actuarielle au Canada et à promouvoir l’intérêt public.

Le Prix pour l’œuvre d’une vie bénévole est décerné aux membres qui ont mené à bien au moins 24 mandats de service et qui ont marqué de manière importante la pratique actuarielle au Canada.

Célébration des jalons bénévoles atteints en 2026

Les Prix du patrimoine 2026 de l’ICA soulignent le mérite de 172 bénévoles dans six catégories, ce qui démontre l’ampleur du leadership bénévole qui soutient les normes, l’éducation, la recherche et les politiques publiques en matière d’actuariat au Canada.

Cette année, nous avons remis 112 Prix du mérite, 22 Prix honneur, 21 Prix distinction, 11 Prix excellence, cinq Prix pour l’œuvre d’une vie bénévole et un Prix du patrimoine Chambers-Brown.

Pour en savoir plus au sujet des Prix du patrimoine de l’ICA et des lauréats et lauréates en 2026, consultez le site Web de l’ICA.

Contact pour les médias

Josée Gonthier

Gestionnaire, Services linguistiques et affaires publiques

Institut canadien des actuaires

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L’Institut canadien des actuaires (ICA) est l’organisme de qualification et de gouvernance de la profession actuarielle au Canada. Nous élaborons et maintenons des normes rigoureuses, partageons notre expertise en gestion du risque et faisons progresser la science actuarielle pour améliorer la vie des gens au Canada et à l’échelle du monde. Nos plus de 7 500 membres utilisent leurs connaissances en mathématiques, en statistiques, en analyse de données et en affaires dans le but de prodiguer des services et des conseils de la plus haute qualité afin d’aider les personnes et les organisations canadiennes à faire face à leur avenir en toute confiance.