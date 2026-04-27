Avis aux médias : Les prix Cpl. Cumming’s Watch de MADD Canada rendent hommage aux policiers de l’Alberta pour leurs efforts visant à contrer la conduite avec capacités affaiblies

EDMONTON, Alberta, 27 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada invite les médias à assister à la cérémonie de remise des prix Cpl. Cumming’s Watch, qui se tiendra à Edmonton. Ces prix rendent hommage aux policiers de l'Alberta pour leur engagement exceptionnel visant à prévenir la conduite avec capacités affaiblies et à protéger les communautés à travers la province.

Établie en 2015, l’initiative Cpl. Cumming’s Watch est une collaboration entre MADD Canada, la GRC de l’Alberta et le Bureau de la sécurité routière du ministère des Transports de l’Alberta en l’honneur du caporal Graeme Cumming, un membre de la GRC qui a été tué dans l’exercice de ses fonctions par un conducteur aux capacités affaiblies sur l’autoroute 3 près de Lethbridge, en Alberta, le 12 août 1998.

Les médias sont invités à assister à la cérémonie de remise des prix. Des entrevues avec les invités d'honneur et les récipiendaires seront disponibles sur demande.

Date et heure : Mercredi 29 avril 2026 à 11 h Lieu : Royal Hotel West Edmonton, 10010 178 St NW, Edmonton, AB T5S 1T3 Invités : Commissaire Matt Hart, Officier responsable de la circulation en Alberta

Lindsey Wagner, directrice générale de la Direction de la surveillance et de la conformité, Transports et corridors économiques

Tracy Franklin, membre du conseil d'administration de MADD Canada pour la région de l'Alberta, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut

Lynda McCullough, mère de Jennifer McCullough, tuée par un chauffard aux capacités affaiblies en 2003

Les candidatures pour les prix Cpl. Cumming's Watch de MADD Canada sont ouvertes à tous les services de police de l'Alberta. Les policiers ayant interpellé entre 15 et 24 chauffards aux capacités affaiblies en 2025 recevront un certificat de reconnaissance et une médaille d'argent. Ceux qui en auront interpellé 25 ou plus recevront un certificat de reconnaissance et une médaille d'or.



Occasions de prendre des photos : photos des récipiendaires.

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Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca