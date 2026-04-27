Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 24 avril 2026

 | Source: WENDEL WENDEL

RACHAT D’ACTIONS – 27 AVRIL 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes du 20 au 24 avril 2026 :

Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total
journalier (en
nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché (MIC Code)
WENDEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		969500M98ZMIZYJD5O34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		20/04/2026FR0000121204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		22 69288,0258XPAR
20/04/202611 32988,0422CEUX
20/04/20261 58088,0272TQEX
20/04/20261 92888,0394AQEU
21/04/202611 27188,0217CEUX
21/04/202621 35388,0906XPAR
21/04/20261 89188,0034AQEU
21/04/20261 57188,0335TQEX
22/04/20261 82884,0162AQEU
22/04/202610 41984,0232CEUX
22/04/20261 50384,0433TQEX
22/04/202616 30284,0948XPAR
23/04/202615 80185,1877XPAR
23/04/202610 30785,2563CEUX
23/04/20261 82085,2174AQEU
23/04/20261 45085,2549TQEX
24/04/202614 53784,8118XPAR
24/04/20261 80084,8480AQEU
24/04/202610 07984,8286CEUX
24/04/20261 42884,8453TQEX
   TOTAL160 88986,2276 

A propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et de 56% de Committed Advisors en avril 2026.  Au 31 mars 2026, le Groupe gère 49,5 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective négative — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

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Secrétariat général – Sébastien Metzger – s.metzger@wendelgroup.com

        

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