Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 24 avril 2026

RACHAT D’ACTIONS – 27 AVRIL 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes du 20 au 24 avril 2026 :

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total

journalier (en

nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché (MIC Code) WENDEL











































































969500M98ZMIZYJD5O34











































































20/04/2026 FR0000121204











































































22 692 88,0258 XPAR 20/04/2026 11 329 88,0422 CEUX 20/04/2026 1 580 88,0272 TQEX 20/04/2026 1 928 88,0394 AQEU 21/04/2026 11 271 88,0217 CEUX 21/04/2026 21 353 88,0906 XPAR 21/04/2026 1 891 88,0034 AQEU 21/04/2026 1 571 88,0335 TQEX 22/04/2026 1 828 84,0162 AQEU 22/04/2026 10 419 84,0232 CEUX 22/04/2026 1 503 84,0433 TQEX 22/04/2026 16 302 84,0948 XPAR 23/04/2026 15 801 85,1877 XPAR 23/04/2026 10 307 85,2563 CEUX 23/04/2026 1 820 85,2174 AQEU 23/04/2026 1 450 85,2549 TQEX 24/04/2026 14 537 84,8118 XPAR 24/04/2026 1 800 84,8480 AQEU 24/04/2026 10 079 84,8286 CEUX 24/04/2026 1 428 84,8453 TQEX TOTAL 160 889 86,2276

A propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et de 56% de Committed Advisors en avril 2026. Au 31 mars 2026, le Groupe gère 49,5 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective négative — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

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Secrétariat général – Sébastien Metzger – s.metzger@wendelgroup.com

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