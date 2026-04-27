BUREAU VERITAS - Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée générale mixte de Bureau Veritas du 19 mai 2026

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Courbevoie, France – 27 avril 2026

Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée générale mixte de Bureau Veritas du 19 mai 2026

L’Assemblée générale mixte de Bureau Veritas se tiendra le mardi 19 mai 2026, à 15 heures, au siège social de la Société (dans l’Auditorium situé au 5ème étage), 4 Place des Saisons à Courbevoie (92400), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions mentionnés dans l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 40 du 3 avril 2026.

Les principales modalités pratiques de participation et de vote à l’Assemblée sont décrites dans l’avis de réunion susvisé ainsi que dans l’avis de convocation publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires n°50 et dans le journal Le Figaro le 27 avril 2026.

Les documents préparatoires et informations relatifs à l’Assemblée générale mixte seront tenus à la disposition des actionnaires conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce sont disponibles sur la page dédiée à l’Assemblée générale du site internet de la Société (https://group.bureauveritas.com/fr/investisseurs/informations-financieres/assemblee-generale). Ils sont regroupés, pour l’essentiel, dans la Brochure de convocation de ladite Assemblée ainsi que dans le Document d’enregistrement universel 2025.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement les mises à jour de la page dédiée à l’Assemblée générale au sein de la rubrique Investisseurs du site internet de la Société visée ci-dessus.

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À PROPOS DE BUREAU VERITAS

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable. Avec la vision d’être le partenaire privilégié des clients dans leur quête d’excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition. Créé en 1828, Bureau Veritas compte 82 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques de l’entreprise aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la durabilité. Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40, CAC 40 ESG, SBF 120 et SBT 1.5. Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

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