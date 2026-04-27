COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 27 avril 2026 17 : 45

LA SOLUTION DE LOCATION AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES

TOUAX répond aux conditions d’éligibilité du dispositif PEA-PME

TOUAX confirme son éligibilité au dispositif PEA-PME, conformément aux dispositions de l’article L.221-32-2, alinéa 2 b du Code monétaire et financier, lesquelles précisent que sont éligibles les titres d’entreprises admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, dont la capitalisation boursière est inférieure à deux milliards d’euros ou l’a été à la clôture d’au moins l’un des quatre exercices calendaires précédents.

Ces critères d’éligibilité sont appréciés sur la base des comptes consolidés du Groupe au 31 décembre 2025.

Les actions TOUAX continuent en conséquence d’être éligibles au PEA-PME, lequel, pour mémoire, bénéficie des mêmes avantages fiscaux que le plan d’épargne en actions (PEA) traditionnel.

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec près de 1,3 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX SCA est cotée sur Euronext Growth Paris (Code ISIN FR0000033003, mnémonique ALTOU) et fait partie des indices Euronext Growth All-Share Index GR, Euronext Growth All-Share Index NR et Euronext Growth All-Share Index.

Pour plus d’informations : www.touax.com

TOUAX SEITOSEI ● ACTIFIN

Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto

Gérants

touax@touax.com ghislaine.gasparetto@seitosei-actifin.com

www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11

Tel : +33 1 46 96 18 00

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