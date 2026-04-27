Nanterre, le 27 avril 2026

VINCI remporte un contrat pluriannuel de maintenance routière en Nouvelle‑Zélande

Maintenance de l’un des plus grands réseaux routiers nationaux de Nouvelle‑Zélande

Un contrat de 10 ans d’une valeur totale d’environ 200 millions d’euros (400 millions de dollars néo-zélandais)

L’agence des transports néo-zélandais (New Zealand Transport Agency Waka Kotahi (NZTA)) a attribué à HEB Construction, filiale de VINCI Construction en Nouvelle-Zélande, le contrat de services d’entretien et d’aménagement du réseau routier national dans la région de North Canterbury, située sur l’île du sud de Nouvelle-Zélande.

D’une valeur totale d’environ 200 millions d’euros (400 millions de dollars néo-zélandais), ce contrat court sur une période de 10 ans à partir de mai 2026.

HEB Construction sera responsable de l’inspection, des travaux de maintenance et de réfection ainsi que de la gestion des situations d’urgence sur environ 880 kilomètres de routes, axes essentiels desservant à la fois des communautés urbaines et rurales.

Ce contrat vise à garantir un réseau routier sûr et performant pour soutenir la mobilité, l’activité économique et la connectivité des populations dans toute la région de Canterbury.

Il convient de rappeler que le groupe VINCI – à travers VINCI Construction et VINCI Energies - a réalisé un chiffre d’affaires en 2025 d’environ 800 millions d’euros dans ce pays, où il emploie plus de 3 000 collaborateurs.

À propos de VINCI

VINCI est un leader mondial des concessions, des services à l’énergie et de la construction, employant 294 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

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