Amundi : Programme de rachat d’actions - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20 au 24 avril 2026

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Amundi : Programme de rachat d’actions

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du
20 au 24 avril 2026

(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-20FR0004125920222877,664116AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-20FR0004125920540877,677709CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-20FR0004125920131077,721298TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-20FR00041259201282777,699482XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-21FR0004125920230378,142054AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-21FR0004125920552978,118783CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-21FR0004125920140078,145786TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-21FR00041259201128178,101219XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-22FR0004125920250077,834980AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-22FR0004125920592177,846056CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-22FR0004125920150077,813867TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-22FR00041259201191277,862487XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-23FR0004125920245277,273042AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-23FR0004125920558677,240709CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-23FR0004125920141877,251869TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-23FR00041259201356977,246698XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-24FR0004125920246276,429143AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-24FR0004125920579276,443595CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-24FR0004125920142776,404240TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-04-24FR00041259201340076,425966XPAR
   TOTAL110 22577,444951 

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet d’Amundi à l’adresse suivante: https://legroupe.amundi.com/programme-de-rachat-2026

Contacts presse:
Natacha Andermahr 
Tel. +33 1 76 37 86 05
natacha.andermahr@amundi.com 

Corentin Henry
Tel. +33 1 76 36 26 96
corentin.henry@amundi.com

Contacts investisseurs:
Cyril Meilland, CFA
Tel. +33 1 76 32 62 67
cyril.meilland@amundi.com 

Thomas Lapeyre
Tel. +33 1 76 33 70 54
thomas.lapeyre@amundi.com 

Annabelle Wiriath
Tel. + 33 1 76 32 43 92
annabelle.wiriath@amundi.com

A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 200 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui près de 2 400 milliards d’euros d’encours2.

Ses six plateformes de gestion internationales3, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 600 professionnels dans 34 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.
www.amundi.com  

1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2025 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2024
2 Données Amundi au 31/12/2025
3 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

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27 04 26 - CP Déclaration hebdomadaire rachat d'actions
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