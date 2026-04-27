Amundi : Programme de rachat d’actions

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du

20 au 24 avril 2026

(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-20 FR0004125920 2228 77,664116 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-20 FR0004125920 5408 77,677709 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-20 FR0004125920 1310 77,721298 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-20 FR0004125920 12827 77,699482 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-21 FR0004125920 2303 78,142054 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-21 FR0004125920 5529 78,118783 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-21 FR0004125920 1400 78,145786 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-21 FR0004125920 11281 78,101219 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-22 FR0004125920 2500 77,834980 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-22 FR0004125920 5921 77,846056 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-22 FR0004125920 1500 77,813867 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-22 FR0004125920 11912 77,862487 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-23 FR0004125920 2452 77,273042 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-23 FR0004125920 5586 77,240709 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-23 FR0004125920 1418 77,251869 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-23 FR0004125920 13569 77,246698 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-24 FR0004125920 2462 76,429143 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-24 FR0004125920 5792 76,443595 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-24 FR0004125920 1427 76,404240 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-04-24 FR0004125920 13400 76,425966 XPAR TOTAL 110 225 77,444951

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet d’Amundi à l’adresse suivante: https://legroupe.amundi.com/programme-de-rachat-2026

Contacts presse:

Natacha Andermahr

Tel. +33 1 76 37 86 05

natacha.andermahr@amundi.com

Corentin Henry

Tel. +33 1 76 36 26 96

corentin.henry@amundi.com

Contacts investisseurs:

Cyril Meilland, CFA

Tel. +33 1 76 32 62 67

cyril.meilland@amundi.com

Thomas Lapeyre

Tel. +33 1 76 33 70 54

thomas.lapeyre@amundi.com

Annabelle Wiriath

Tel. + 33 1 76 32 43 92

annabelle.wiriath@amundi.com

A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 200 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui près de 2 400 milliards d’euros d’encours2.

Ses six plateformes de gestion internationales3, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 600 professionnels dans 34 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2025 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2024

2 Données Amundi au 31/12/2025

3 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

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