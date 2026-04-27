NEURONES : Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2025

INFORMATION PRESSE

Rubrique : Document d’Enregistrement Universel 2025

Nanterre, le 27 avril 2026

Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2025

Le Document d’Enregistrement Universel 2025 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Il comprend le rapport financier annuel, incluant le rapport de gestion et notamment les informations en matière de durabilité.

Il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Il est également accessible dès ce jour, sous format électronique, sur le site de la société à l’adresse www.neurones.net , rubrique « Investisseurs / Rapports annuels ».

A propos de NEURONES

Avec plus de 7 300 personnes, et figurant parmi les leaders français du conseil et des services numériques, NEURONES accompagne les grandes entreprises et organisations dans leurs projets digitaux, l’adoption de l’IA, la transformation de leurs infrastructures informatiques et les nouveaux usages.

Euronext Paris (compartiment A - NRO) – Euronext Tech Leaders – SRD – Eligible PEA-PME

www.neurones.net

Relations Presse :

O’Connection

Julia PHILIPPE-BRUTIN

Tél. : 06 03 63 06 03

jpbrutin@oconnection.fr



NEURONES

Matthieu VAUTIER

Tél. : 01 41 37 41 37

rp@neurones.net Relations Investisseurs :

NEURONES

Paul-César BONNEL

Tél. : 01 41 37 41 37

investisseurs@neurones.net





Pièce jointe