NEURONES : Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2025

INFORMATION PRESSE
Rubrique : Document d’Enregistrement Universel 2025
Nanterre, le 27 avril 2026
Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2025
Le Document d’Enregistrement Universel 2025 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Il comprend le rapport financier annuel, incluant le rapport de gestion et notamment les informations en matière de durabilité.
Il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Il est également accessible dès ce jour, sous format électronique, sur le site de la société à l’adresse www.neurones.net, rubrique « Investisseurs / Rapports annuels ».
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