EssilorLuxottica: Déclaration de transactions sur actions propres

Déclaration de transactions sur actions propres

Paris, France (27 avril 2026, 18h00) – Conformément à l’autorisation octroyée par l’Assemblée Générale du 30 avril 2025, EssilorLuxottica déclare que le 24 avril 2026, les achats d’actions propres suivants ont été réalisés :

Nom de l’émetteur Code identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen

journalier d'acquisition

des actions (€) * Marché (MIC Code) ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 24/04/2026 FR0000121667 169 451 186,5274 XPAR ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 24/04/2026 FR0000121667 89 263 186,3983 DXE ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 24/04/2026 FR0000121667 12 021 186,2426 TQE ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 24/04/2026 FR0000121667 18 187 186,3860 AQE TOTAL 288 922 186,4668

* Arrondi à quatre chiffres après la virgule

Pièce jointe