EssilorLuxottica: Déclaration de transactions sur actions propres

Déclaration de transactions sur actions propres
Paris, France (27 avril 2026, 18h00) – Conformément à l’autorisation octroyée par l’Assemblée Générale du 30 avril 2025, EssilorLuxottica déclare que le 24 avril 2026, les achats d’actions propres suivants ont été réalisés :
|Nom de l’émetteur
|Code identifiant de l’émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d’actions)
|Prix pondéré moyen
journalier d'acquisition
des actions (€) *
|Marché (MIC Code)
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|24/04/2026
|FR0000121667
|169 451
|186,5274
|XPAR
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|24/04/2026
|FR0000121667
|89 263
|186,3983
|DXE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|24/04/2026
|FR0000121667
|12 021
|186,2426
|TQE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|24/04/2026
|FR0000121667
|18 187
|186,3860
|AQE
|TOTAL
|288 922
|186,4668
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule
Pièce jointe