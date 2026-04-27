CRCAM Alpes Provence :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

Société coopérative à capital variable

25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2

381 976 448 R.C.S Aix en Provence

Aix-en-Provence, le 27 avril 2026

Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 25 mars 2025.

Le détail des transactions est disponible en annexe.

Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : http://www.ca-alpesprovence.fr et a été diffusé par GlobeNewswire.

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 20/04/2026 FR0000044323 74 142,66 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 21/04/2026 FR0000044323 86 139,92 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 22/04/2026 FR0000044323 0 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 23/04/2026 FR0000044323 91 140,80 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 24/04/2026 FR0000044323 6 140,00 XPAR





Détail transaction par transaction Nom de l'émetteur



Code Identi

fiant



Nom du PSI



Code Identi

fiant PSI



jour/heure de la transaction



Code identifiant de l'instrument financier



Prix unitaire (unité)



Devise



Quantité achetée



Code iden

tifiant marché



Numéro de référence de la transaction



Objectif

du

rachat



Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 20/4/26 7:06 ANNULATION 19 142 ACHAT XPAR OD_93QZbKR-02 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 20/4/26 7:29 ANNULATION 12 142,5 ACHAT XPAR OD_93QfRFo-01 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 20/4/26 8:54 ANNULATION 15 143 ACHAT XPAR OD_93R0pk0-01 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 20/4/26 9:04 ANNULATION 28 143 ACHAT XPAR OD_93R3Hpf-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 21/4/26 7:04 ANNULATION 51 139,92 ACHAT XPAR OD_93WPW8T-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 21/4/26 7:04 ANNULATION 35 139,92 ACHAT XPAR OD_93WPiz0-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 23/4/26 13:32 ANNULATION 44 140,8 ACHAT XPAR OD_93jgFv6-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 23/4/26 13:32 ANNULATION 47 140,8 ACHAT XPAR OD_93jgFv5-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 24/4/26 8:25 ANNULATION 6 140 ACHAT XPAR OD_93oHdCP-00 Annulat

ion

Pièce jointe