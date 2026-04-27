SYNERGIE : Communiqué d’Avis de réunion – Assemblée Générale Mixte de SYNERGIE du 4 juin 2026

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ANNUELLE DU 4 JUIN 2026

L’Assemblée Générale Mixte Annuelle de SYNERGIE se tiendra le jeudi 4 juin 2026 à 10 heures 30 à l’Hôtel Le Meurice, 228 rue de Rivoli, 75001 PARIS.

L’avis de réunion est publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du lundi 27 avril 2026 (bulletin n° 50).

Les modalités de participation et de vote figurent dans cet avis.

Les documents et renseignements concernant cette Assemblée Générale seront tenus à la disposition des actionnaires et publiés sur le site internet de la Société dans les conditions prévues par la réglementation.

SYNERGIE

Société Européenne au capital de 121.810.000 euros

Siège social : 160 Bis, rue de Paris 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

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