Virbac : Communiqué de mise à disposition du Rapport Annuel de Virbac au 31 décembre 2025

Communiqué de mise à disposition du Rapport Annuel de Virbac au 31 décembre 2025.

Le Groupe annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son Rapport Annuel au format ESEF au 31 décembre 2025.

Le rapport annuel est par ailleurs disponible dans sa version PDF en pièce jointe.

Enfin, le rapport annuel peut être consulté sur le site internet du Groupe, à l’adresse corporate.virbac.com, dans la rubrique « Investisseurs», puis « Rapports financiers », au format XBRL et au format PDF.

Pièces jointes