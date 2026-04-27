Résultats annuels 2025 : dans un contexte de marché en baisse, AdVini affiche une activité stable et améliore nettement sa profitabilité

Compte de résultat simplifié consolidé (M€) 2024 2025 Var. 2025 / 2024 Chiffre d'affaires* 277,6 270,1 -7,5 -2,7% Marge brute 99,9 104,6 +4,7 Marge brute (% CA) 36,0% 38,7% +2,7 pt EBITDA Courant 18,4 20,6 +2,1 +12% Taux EBITDA Courant (% CA) 6,6% 7,6% +1,0 pts Résultat Opérationnel Courant 5,7 9,2 +3,5 +61% Charges et produits opérationnels non courants 3,4 0,0 - 3,4 Résultat financier -9,9 -7,7 -2,2 Résultat Net 0,3 0,2 0,0





Dette financière nette 157,6 149,8 -7,8

*Le chiffre d’affaires recule de 1,3% à périmètre constant avec un mix favorable.

Les exportations françaises en vins tranquilles affichent en 2025 une baisse significative de -4,5% en valeur et de -4,2% en volume, marquées par les fortes turbulences sur le marché américain (-19%) et la nouvelle baisse du marché chinois (- 19,5%), le tout combiné à une parité euro défavorable sur de nombreux pays.

Malgré ce contexte mouvementé et dans la continuité de 2024, AdVini poursuit sa progression à l’export (Amérique du Nord + 26%, Europe On Trade1 + 1%), sur le Travel Retail (+ 13%) et en Afrique du Sud (+ 21%). Cette progression est poussée par nos marques et maisons de vins comme Laroche, L’Oratoire des Papes, Gassier, Kleine Zalze, Ken Forrester, ou LYV sur les marchés du Off2 Trade.

L’activité repart également sur le On Trade France (+ 3%), tant grâce aux efforts sur ce réseau prescripteur qu’à la notoriété croissante de nos marques Maisons de vins.

En revanche, nos ventes en grande distribution française diminuent nettement en valeur (-13%) comme les marchés EDMP3 (- 4%), conséquence d’un arbitrage pour protéger nos marges.

Désormais l’export représente 60% de notre activité et poursuit sa montée en gamme en lien avec la demande générale des marchés pour une consommation moindre mais plus qualitative.

Résultats et paramètres financiers

L’enrichissement du mix réseaux et produits améliore la marge brute de 2.7 pts à 38,7%, soutenue par la tenue de nos prix malgré les pressions déflationnistes.

AdVini s’est également appliqué à contenir ses charges de personnel et charges externes, permettant une nouvelle progression de l’EBITDA courant à 20.6 M€ (+12% vs 2024) soit 7,6% du CA. Le résultat opérationnel courant s’établit en nette progression à

+9.2 M€ (+ 61% vs 2024) et marque le redressement de la rentabilité.

La charge financière reflue à 7.7 M€, enregistrant comme prévu une baisse supplémentaire au S2 de - 0.5 M€ grâce à un effet combiné de baisse des taux et de l’endettement.

En conséquence, sans l’apport des cessions 2024 et tenant compte d’une charge d’impôts de -1.3 M€, le résultat net de 2025 affiche un profit de 0.2 M€ vs 0.3M€ en 2025.

Le cash-flow opérationnel s’établit à 27.3 M€ proche de celui de 2024 (31.4 M€).

Le free cash-flow de 15.5 M€ bénéficie quant à lui du pilotage aiguisé des stocks qui améliore fortement le BFR.

En conséquence la dette financière nette (hors IFRS 16) poursuit sa décrue à 149.8 M€ revenant ainsi au niveau d’endettement de 2020.

Perspectives 2026

AdVini reste focalisé sur la croissance organique et profitable de ses marques maisons de vins sur l’export et les réseaux sélectifs. Cette politique de valorisation à long terme portée par notre démarche ESG*, par la qualité de nos équipes, de nos vins et de nos vignobles, et par nos positions de leader dans bon nombre de pays et régions viticoles, est un socle très solide pour prendre de nouvelles parts de marché ciblées dans un environnement international aussi incertain que volatile.

L’acquisition d’une partie des actifs d’InVivo Wines, qui sera effective le 30 avril 2026 à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire et marquera l’entrée du groupe InVivo au capital d’AdVini, s’inscrit dans cette dynamique.

Elle apporte, outre l’expertise d’un groupe international puissant, le renforcement significatif de nos réseaux de distribution à l’export, la marque Cordier pour mieux valoriser nos activités bordelaises, ainsi que “Café de Paris” et son outil de production à la pointe pour permettre l’entrée d’AdVini sur le secteur porteur des vins effervescents de qualité et des vins désalcoolisés.

*ESG : Environnement, Social et Gouvernance

Prochaine publication : le communiqué sur le chiffre d’affaires du premier semestre 2026 sera publié le 23 juillet 2026 après bourse.

A propos d’AdVini

Fondé en 1872, AdVini est un groupe viticole international, porté par une âme familiale, un actionnariat visionnaire et humaniste et un formidable esprit d’entreprendre. Ainsi, depuis plus de 150 ans, AdVini embrasse tous les métiers de la filière vin. A la fois vigneron et producteur, acteur et expert de la supply-chain et distributeur dans le monde entier, AdVini perpétue un savoir-faire d’excellence et des traditions culturelles, en partageant sa passion du vin avec ses partenaires et en révélant la mosaïque des terroirs et des histoires qui la compose.

Profondément enraciné au cœur du vignoble en France et en Afrique du Sud, AdVini cultive l’autonomie de ses maisons, fédérées autour d’une raison d’être commune : « Agir chaque jour avec humanité, unis dans la diversité, pour la valorisation des Vignobles et des Hommes. »

Résolument engagé pour la durabilité de ses activités, AdVini s’évertue au quotidien à réduire l’impact environnemental de ses activités : tant à la vigne, où il mène la transition agroécologique de ses vignobles, qu’au sein de ses sites de production, où sont pilotés étroitement consommation d‘eau, performance énergétique et éco-conception de ses vins.

Votre contact pour plus d’informations

AdVini

Vincent PALMIER

04.67.88.80.00

vincent.palmier@advini.com

Pour assister à la présentation des résultats annuels en visioconférence le 28 avril à 14h30 :

https://app.livestorm.co/newcap-1/advini-presentation-des-resultats-annuels-2025

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