GTT : MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2025

MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2025

INCLUANT LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL

Paris – Le 27 avril 2026 - Le document d’enregistrement universel 2025, incluant le rapport financier annuel, de GTT (Gaztransport et Technigaz), société de technologie et d’ingénierie spécialisée dans la conception de systèmes de confinement à membranes pour le transport et le stockage du gaz liquéfié, a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 27 avril 2026.

Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté et téléchargé à partir du site internet de GTT (www.gtt.fr), au sein de la rubrique « Finance ».

Une version anglaise du Document d’enregistrement universel 2025 de GTT sera prochainement disponible sur le site internet de GTT.

Le Document d’enregistrement universel 2025 de GTT intègre notamment les documents suivants :

le rapport financier annuel ;

le rapport de gestion ;

le rapport sur les informations en matière de durabilité ;

le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;

les informations relatives aux honoraires versés aux contrôleurs légaux des comptes ;

les informations relatives à l’assemblée générale mixte des actionnaires du 16 juin 2026 (ordre du jour, texte des résolutions et rapport du Conseil d’administration à l’assemblée générale mixte) ; et

le descriptif du programme de rachat d’actions.

Agenda financier

Assemblée Générale des actionnaires : le 16 juin 2026

Détachement du solde du dividende au titre de l’exercice 2025 1 : le 17 juin 2026

: le 17 juin 2026 Paiement du solde du dividende au titre de l’exercice 2025 1 : le 19 juin 2026

: le 19 juin 2026 Publication des résultats semestriels 2026 : le 28 juillet 2026 (après clôture de bourse)

Activité du troisième trimestre 2026 : le 23 octobre 2026 (après clôture de bourse)

A propos de GTT

GTT, groupe de technologie et d’ingénierie, est l'expert des systèmes de confinement cryogénique à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés. Depuis 60 ans, le groupe GTT innove pour concevoir les technologies d’excellence qui équipent les méthaniers, les unités flottantes, les réservoirs terrestres, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Engagé dans la construction d’un monde durable, GTT développe par ailleurs de nouvelles solutions pour accompagner les armateurs et les énergéticiens dans leur trajectoire vers un futur décarboné. Ainsi, le Groupe propose des systèmes destinés à l’utilisation du GNL comme carburant pour les navires de commerce, développe des solutions maritimes et digitales de pointe pour améliorer la performance économique et environnementale des navires, et accélère son innovation dans le domaine des solutions bas-carbone.

GTT est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices CAC Next 20, SBF 120, Stoxx Europe 600 et MSCI Small Cap.

Contact Relations Investisseurs

Information-financiere@gtt.fr information-financiere@gtt.fr / +33 (0)1 30 23 20 87 / +33 (0)1 30 23 42 64

Contacts Presse :

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Pour plus d’information, visitez www.gtt.fr

Avertissement important

Les agrégats présentés sont ceux habituellement utilisés et communiqués aux marchés par GTT. La présente communication contient des informations et des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent des projections financières et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations, des produits ou des services futurs ou les performances futures. Bien que la direction de GTT estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs et les porteurs de titres GTT sont alertés sur le fait que ces informations et déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de GTT qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les déclarations et informations prospectives. Ces risques comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par GTT auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de risques » du document d’enregistrement universel de GTT déposé auprès de l’AMF le 27 avril 2026. L’attention des investisseurs et des porteurs de titres GTT est attirée sur le fait que la réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur GTT.









1 Sous réserve des approbations nécessaires par l’Assemblée Générale des actionnaires du 16 juin 2026.







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