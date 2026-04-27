DutyFreeZone.com ouvre les inscriptions pour les fournisseurs et les investisseurs du monde entier en vue du lancement du premier marketplace mondial hors taxes à l’automne 2026

MIAMI, 27 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DutyFreeZone.com (DFZ), plateforme ambitieuse de vente au détail nouvelle génération, a annoncé aujourd’hui l’ouverture officielle de son programme d’inscription anticipée destiné aux vendeurs, aux marques haut de gamme, aux fournisseurs stratégiques et aux investisseurs. Cette initiative vise à accélérer le développement de ce qui deviendra le premier véritable marché mondial en ligne de produits hors taxes.

L’entreprise prévoit un lancement opérationnel à l’automne 2026, marquant ainsi l’avènement d’une nouvelle ère pour le commerce international.

Réinventer le duty-free à l’ère du numérique

Pendant des décennies, le shopping hors taxes s’est principalement limité aux aéroports, aux ports de croisière et aux zones transfrontalières. L’accès aux prix détaxés des produits haut de gamme dépendait traditionnellement des voyages, de la situation géographique et du trafic aérien.

La création de DutyFreeZone.com vise à révolutionner ce modèle obsolète.

Grâce au e-commerce, aux partenariats avec des fournisseurs et à une infrastructure numérique sans frontières, DutyFreeZone.com permet aux consommateurs du monde entier de découvrir et d’acheter des produits haut de gamme à des prix détaxés ou équivalents, avec une livraison directement à leur domicile là où cela est autorisé.

L’aéroport n’est plus un point de passage obligé.

Les consommateurs n’auront plus besoin de prendre l’avion pour profiter des offres hors taxes du monde entier.

Même en cas de ralentissement des activités aéroportuaires, DutyFreeZone continue de vendre

Le commerce de détail traditionnel dans les aéroports est vulnérable aux perturbations aériennes, aux événements géopolitiques, aux ralentissements économiques et à la baisse du trafic passagers.

DutyFreeZone.com propose un modèle plus résilient :

100 % numérique

Sans frontières

Toujours accessible

Ouvert 24h/24 et 7j/7

Accessible depuis n’importe quel endroit dans le monde

Moins dépendant de l’affluence dans les aéroports

Quand l’activité aéroportuaire ralentit, DutyFreeZone continue de vendre.

L’alliance du shopping de luxe et de l’accessibilité mondiale

La plateforme est conçue pour allier le prestige et l’attrait visuel des plus grandes places de marché du luxe aux avantages du rapport qualité-prix offerts par le duty-free.

Les visiteurs de DutyFreeZone.com pourront prochainement faire leurs achats dans des catégories premium telles que les suivantes :

Mode féminine

Mode masculine

Sacs et articles de maroquinerie

Parfums

Bijoux

Montres

Beauté et cosmétiques

Spiritueux

Spiritueux sans alcool

Boissons gazeuses

Boissons énergisantes

Produits alimentaires haut de gamme

Confiserie fine

Articles de voyage

Produits lifestyle

Une opportunité pour les marques haut de gamme

DutyFreeZone.com invite activement les marques haut de gamme ainsi que les fabricants et distributeurs agréés à présenter leurs produits sur sa future plateforme.

L’entreprise estime que de nombreuses marques internationales recherchent des canaux de vente innovants, les modèles de distribution traditionnels étant mis à rude épreuve par l’évolution des habitudes de consommation, l’incertitude mondiale et la transformation des parcours voyageurs.

Les premières marques participantes pourront bénéficier des avantages suivants :

Un positionnement privilégié dans les différentes catégories

Une visibilité optimale grâce au statut de premier entrant

Une exposition accrue grâce à la campagne de lancement

Une couverture mondiale de la clientèle

Un positionnement stratégique à long terme

Des opportunités de vente directe aux consommateurs

De nouveaux canaux de vente transfrontaliers

L’inscription des fournisseurs est ouverte dès maintenant

DFZ constitue actuellement son réseau mondial de fournisseurs en vue de son lancement.

L’entreprise recherche :

Des marques de luxe

Des maisons de produits cosmétiques

Des entreprises du secteur des boissons

Des fournisseurs de produits alimentaires haut de gamme

Des groupes de confiserie fine

Des marques de montres et de bijoux

Des fabricants d’accessoires de voyage

Des fabricants de produits lifestyle de luxe

Des distributeurs agréés

Les partenaires qualifiés sont invités à candidater rapidement, dans la limite des places disponibles dans chaque catégorie.

L’appel aux investisseurs est désormais ouvert

Parallèlement au référencement des fournisseurs, DutyFreeZone.com recherche des investisseurs intéressés par le développement d’une plateforme de commerce innovante et potentiellement disruptive.

Les fonds levés lors de cette phase sont destinés à soutenir :

Le développement de la plateforme

Les technologies de marketplace

L’acquisition de fournisseurs

Le marketing mondial

L’intégration de la logistique

La croissance internationale

Les partenariats stratégiques

Les campagnes de lancement de marque

Déclaration de la direction

« DutyFreeZone.com est né d’une question simple : pourquoi le shopping hors taxes devrait-il se limiter aux voyageurs dans les aéroports ? Nous sommes convaincus que l’avenir appartient à un modèle plus intelligent et plus accessible où les consommateurs du monde entier peuvent profiter de marques prestigieuses, de prix avantageux et d’une simplicité d’accès internationale. Nous construisons cet avenir dès aujourd’hui. »

Calendrier de lancement

La plateforme est actuellement en construction.

L’entreprise prévoit un lancement officiel à l’automne 2026.

Le shopping hors taxes entre dans une nouvelle ère.

DutyFreeZone.com ambitionne de transformer le duty-free : d’un privilège local, il devient une opportunité numérique mondiale.

Participez

Fournisseurs et marques

Mettez en valeur vos produits sur une plateforme destinée à devenir une référence mondiale.

Investisseurs

Rejoignez dès ses débuts un projet à forte croissance.

Partenaires stratégiques

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Contact

DutyFreeZone.com

Site Internet : www.dutyfreezone.com

Demandes d’information des fournisseurs : vendors@dutyfreezone.com

Relations avec les investisseurs : invest@dutyfreezone.com

À propos de DutyFreeZone.com

DutyFreeZone.com est une plateforme de vente en ligne internationale en cours de développement. Elle vise à réinventer le shopping hors taxes grâce à un système numérique et sans frontières qui met en relation les marques haut de gamme et les consommateurs du monde entier.

Une photo annexée à ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e292e16d-278b-437c-b699-ef416fafa391