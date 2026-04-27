Communiqué Financier

Nomination de Madame Nathalie Vranken en qualité de Présidente Directrice Générale



Report de la publication du Document d’Enregistrement Universel 2025 et de l’Assemblée Générale annuelle





Reims, le 27 avril 2026

Réunion des fonctions de Président et de Directeur Général

Le Conseil d’administration de ce jour a décidé de réunir les fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général. Madame Nathalie Vranken, jusqu’alors Directrice Générale, est nommée Présidente du Conseil d’Administration et assurera les fonctions de Présidente Directrice Générale de la Société. Monsieur Paul-François Vranken, jusqu’alors Président du Conseil d’Administration, demeure administrateur.

Poursuite des discussions en vue du refinancement et report de la publication du Document d’Enregistrement Universel et de l’Assemblée Générale annuelle

Maison Pommery & Associés (la « Société ») souhaite porter à la connaissance du marché les informations suivantes relatives au calendrier du refinancement de son plan d’affaires.

Le 30 mars dernier, la Société a arrêté les comptes du Groupe de l’exercice 2025, lesquels ont été communiqués au marché le même jour. Ces comptes consolidés traduisent une bonne performance opérationnelle du Groupe sur l’exercice 2025, avec un résultat opérationnel et un résultat net en croissance, confirmant la solidité de son modèle économique et la qualité de ses actifs.

Compte tenu de l’avancée des discussions engagées avec des institutions financières, cette publication reposait sur la conviction forte de la direction et du Conseil d’Administration que la Société serait en mesure de sécuriser, dès les jours suivants, des concours bancaires permettant de refinancer les échéances de remboursement auxquelles elle devra faire face sur l’année 2026. Dans un environnement volatil et incertain, le refinancement anticipé n’a pas encore pu être finalisé.

Les discussions sont toujours en cours, notamment s’agissant du report de la prochaine échéance de 50 millions d’euros due au 29 avril 2026 que la Société a demandé au prêteur.

La Société souhaite poursuivre les discussions avec l’ensemble de ses partenaires financiers dans un cadre ordonné et efficace. L’objectif est de parvenir à un accord permettant de doter la Société de la structure financière la mieux adaptée à ses besoins et de préserver les intérêts de l’ensemble des parties prenantes.

Les activités du groupe Maison Pommery & Associés se poursuivent normalement, ses fondamentaux opérationnels demeurent solides et les réalisations du premier trimestre 2026 confirment la capacité du Groupe à développer ses marques. Le Groupe reste concentré sur sa stratégie commerciale et opérationnelle, en confirmant qu’il n’anticipe pas d’impact négatif des discussions sur ses relations avec ses fournisseurs et ses partenaires commerciaux.

Enfin, la Société confirme qu’elle entend poursuivre ses projets de cessions d’actifs non stratégiques en lien avec la trajectoire de désendettement du Groupe.

La Société reporte la publication de son document d’enregistrement universel de l’exercice 2025, initialement prévue le 27 avril 2026, à une date ultérieure et reporte également la tenue de son assemblée générale annuelle après le 4 juin 2026. Dans son communiqué du 30 mars 2026, la Société avait annoncé qu’un dividende de 0,80 euro par action serait proposé à la prochaine assemblée générale annuelle, qui n’a pas encore été convoquée. En fonction de l’évolution des discussions en cours, la Société pourrait réexaminer sa position.

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Maison Pommery & Associés écrit une histoire faite de vision, d’audace et de savoir-faire. Au fil des décennies, le Groupe a façonné un patrimoine unique, enraciné dans ses vignobles de Champagne, puis étendu en Camargue, en Provence et au Portugal. Il reste pleinement concentré sur ses opérations pour apporter une expérience unique à ses clients, partout dans le monde.

La Société tiendra le marché informé et publiera tout communiqué complémentaire en tant que de besoin, conformément à la réglementation applicable.

Maison Pommery & Associés est un acteur majeur du secteur du Champagne. Le Groupe maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur de la culture de la vigne, à l’élaboration des vins et leur commercialisation. Le Groupe est également présent sur 3 autres vignobles (Provence, Camargue, Douro). Il est fortement engagé en matière de valorisation des terroirs, de viticulture durable et de préservation de l’environnement.​

Maison Pommery & Associés est une société cotée sur Euronext Paris et Bruxelles. ​

(Code "POMRY" (Paris et Bruxelles) ; code ISIN : FR0000062796).

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