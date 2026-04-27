TFI International communique ses résultats du premier trimestre 2026

Le bénéfice opérationnel du premier trimestre de 96,6 M$ se compare à celui de 114,6 M$ au trimestre correspondant de l’exercice précédent

Le bénéfice net du premier trimestre de 43,3 M$ se compare à celui du premier trimestre de 2025 de 56,0 M$, tandis que le bénéfice net ajusté 1 de 57,2 M$ se compare à celui de 64,2 M$ au premier trimestre de 2025

Au premier trimestre, le bénéfice par action dilué (« BPA dilué ») s’est établi à 0,53 $ comparativement à 0,66 $ au premier trimestre de 2025, tandis que le BPA ajusté dilué 1 de 0,69 $ se compare à 0,76 $ au premier trimestre de 2025

Les flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles ont atteint 121,5 M$ au premier trimestre, par rapport à 193,6 M$ au premier trimestre de 2025, et les flux de trésorerie disponibles 1 de 123,7 M$ se comparent à 191,7 M$ au premier trimestre de 2025

Le Conseil d’administration a approuvé un dividende trimestriel de 0,47 $, soit une augmentation de 4 % par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent



MONTRÉAL, 27 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX : TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a communiqué aujourd’hui ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026. Tous les montants sont exprimés en dollars américains.

« Nous avons largement dépassé nos prévisions de bénéfices du premier trimestre grâce à des revenus plus élevés et à une rentabilité accrue dans les secteurs du transport de lots complets et de la logistique, malgré les conditions météorologiques défavorables au début du trimestre, grâce au travail acharné de notre équipe talentueuse et à nos investissements stratégiques des dernières années », a déclaré Alain Bédard, président du conseil d’administration, président et chef de la direction. « Des acquisitions stratégiquement réalisées pendant la période de ralentissement grâce à la robustesse de notre capital ont amélioré notre portefeuille diversifié de sociétés d’exploitation, et la combinaison résultante de l’exposition aux marchés finaux industriels commence à améliorer nos résultats opérationnels. En parallèle de la discipline de notre équipe en matière d’efficacité et de rentabilité, TFI est bien positionnée, car la dynamique du transport de marchandises s’appuie sur l’amélioration observée en mars. Pendant ce temps, nous continuons de renforcer notre bilan grâce à de vastes flux de trésorerie disponibles permettant une allocation du capital plus rapide et plus stratégique, ainsi qu’à notre dividende attrayant, le remboursement du capital excédentaire étant la pierre angulaire de notre objectif de produire de la valeur pour les actionnaires à long terme. »

RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE

Faits saillants financiers Trimestres clos les 31 mars (en millions de dollars US, sauf les données par action) 2026 2025 Total des revenus 1 949,1 1 964,4 Revenus avant la surcharge de carburant 1 702,6 1 714,5 BAIIA ajusté 1 241,4 259,0 Bénéfice opérationnel 96,6 114,6 Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles 121,5 193,6 Bénéfice net 43,3 56,0 BPA – dilué ($) 0,53 0,66 Bénéfice net ajusté1 57,2 64,2 BPA ajusté - dilué1 ($) 0,69 0,76 Moyenne pondérée du nombre d’actions (en milliers) 82 164 84 180 Moyenne pondérée du nombre d’actions diluées (en milliers) 82 381 84 524 Nombre d’actions en circulation - fin de la période (en milliers) 82 186 83 972 1 Cette mesure n’est pas conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » ci-après pour obtenir un rapprochement.

RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE

Le total des revenus de 1,95 G$ se compare à 1,96 G$ à l’exercice précédent tandis que les revenus de 1,70 G$ avant la surcharge de carburant se comparent à 1,71 G$ pour la période correspondante de l’exercice précédent. Cette baisse est principalement attribuable à la réduction des volumes causée par la baisse de la demande du marché final, compensée en partie par les contributions découlant des acquisitions d’entreprises.

Le bénéfice opérationnel s’est établi à 96,6 M$, comparativement à 114,6 M$ pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. La baisse est principalement attribuable à la baisse des revenus et 6,7 M $ de frais supplémentaires engagés à la suite d’accidents, partiellement annulée par les contributions provenant des acquisitions d’entreprises de 9,4 M$.

Le bénéfice net s’est établi à 43,3 M$ comparativement à 56,0 M$ pour la période correspondante de l’exercice précédent et le bénéfice net de 0,53 $ par action diluée se compare à 0,66 $ à la période correspondante de l’exercice précédent. Le bénéfice net ajusté, mesure non conforme aux IFRS, s’est chiffré à 57,2 M$, ou 0,69 $ par action diluée, comparativement à 64,2 M$, ou 0,76 $ par action diluée, à la période correspondante de l’exercice précédent.

Augmentation de 1 % des revenus totaux pour le segment du transport de lots complets et marginale pour le secteur de la logistique, et baisse de 2 % pour le secteur du transport de lots brisés. Le bénéfice opérationnel a augmenté de 14 % dans le segment du transport de lots complets et de 10 % dans le secteur de la logistique, et a diminué de 35 % dans le segment du transport de lots brisés. Les charges administratives étaient de 24,1 M$, en hausse par rapport à 12,5 M$ lors de l’exercice précédent, principalement en raison de dépenses accrues attribuables aux accidents.

RÉSULTATS SECTORIELS

(en millions de dollars US) Trimestres clos les 31 mars 2026 2025 $ $ Revenus avant la surcharge de carburant Transport de lots brisés 656,3 679,0 Transport de lots complets 672,8 662,9 Logistique 388,3 384,9 Éliminations (14,8 ) (12,3 ) 1 702,6 1 714,5 $ % des revenus1 $ % des revenus1 Bénéfice opérationnel (perte opérationnelle) Transport de lots brisés 30,6 4,7 % 47,1 6,9 % Transport de lots complets 55,8 8,3 % 48,8 7,4 % Logistique 34,4 8,9 % 31,2 8,1 % Siège social (24,1 ) (12,5 ) 96,6 5,7 % 114,6 6,7 % Remarque : Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent différer légèrement de la somme. 1 Revenus avant la surcharge de carburant.

FLUX DE TRÉSORERIE

Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont diminué pour atteindre 121,5 M$, par rapport à 193,6 M$ pour la période correspondante de l’exercice précédent. La diminution était attribuable à une baisse du fonds de roulement excluant les éléments de trésorerie, alors que l’augmentation des comptes clients progresse plus rapidement que celle des comptes fournisseurs, parce que les coûts du carburant ont des périodes de paiement plus courtes.

Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement ont diminué de 37,8 M$, principalement en raison d’une augmentation des flux de trésorerie utilisés dans les regroupements d’entreprises de 55,3 M$, compensée en partie par des réductions des dépenses liées aux immobilisations et aux investissements

Les flux de trésorerie nets utilisés pour les activités de financement ont diminué de 65,9 M$, principalement en raison d’une réduction du rachat d’actions aux fins d’annulation de 56,2 M$.

Le 16 mars 2026, le conseil d’administration de TFI International a déclaré un dividende trimestriel de 0,47 $ par action ordinaire en circulation payable le 15 avril 2026, ce qui représente une augmentation de 4 % par rapport au dividende trimestriel de 0,45 $ déclaré au premier trimestre de 2025.

ORIENTATION

En supposant qu’il n’y ait aucun changement positif ou négatif important dans le contexte opérationnel, la Société s’attend à ce que le BPA dilué ajusté du deuxième trimestre de 2026 se situe entre 1,50 $ et 1,60 $. La Société prévoit des dépenses nettes en immobilisations pour l’ensemble de l’année, exception faite des frais immobiliers, de l’ordre de 225 M$ à 250 M$.

DÉTAILS DE LA WEBDIFFUSION

TFI International tiendra une webdiffusion le lundi 27 avril 2026 à 17 h (HE) pour parler de ces résultats. Les parties intéressées peuvent se joindre à la webdiffusion ou accéder à l’enregistrement de la webdiffusion en cliquant sur le lien accessible sur le site Web de TFI, dans la section Présentations et rapports.

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent des activités dans les secteurs isolables suivants :

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.



TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez le www.tfiintl.com .

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Dans le présent rapport de gestion, la Société peut formuler des énoncés qui révèlent ses attentes actuelles concernant les résultats opérationnels, la performance et les réalisations futurs. Ces « énoncés prospectifs » font état des opinions actuelles exprimées par la direction en fonction des renseignements actuellement à sa disposition. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de mots comme « peut », « pourrait », « s’attendre à », « avoir l’intention », « estimer », « anticiper », « planifier », « prévoir », « croire », « à sa connaissance », « prétendre », « concevoir », « prévision », « objectif », « espérer », « compter faire », « probable », « projeter de », « projet » « chercher à », « devoir », « cibler », « continuer », ou d’autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents des résultats historiques ou de ceux qui sont anticipés ou prévus.

La Société souhaite mettre le lecteur en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à certains énoncés prospectifs, car ceux-ci font référence à des enjeux qui ne s’appliquent qu’à la date à laquelle ils ont été formulés. Les facteurs importants énoncés ci-dessous sont susceptibles d’entraîner un écart important entre le rendement financier réel de la Société et celui présenté dans l’un ou l’autre des énoncés prospectifs : la situation hautement concurrentielle qui prévaut sur le marché, la capacité de la Société de recruter et de former des chauffeurs qualifiés et de les fidéliser, les variations de prix du carburant et la capacité de la Société d’en transférer le coût à ses clients, les fluctuations des taux de change, l’incidence des normes et des règlements en matière d’environnement, les changements apportés à la réglementation gouvernementale qui s’appliquent aux activités de la Société, les conditions météorologiques défavorables, les accidents, le marché du matériel usagé, les fluctuations des taux d’intérêt, le coût de l’assurance responsabilité civile, les ralentissements de la conjoncture économique en général qui ont une incidence sur la Société et ses clients, et la liquidité des marchés du crédit et la capacité de la Société à repérer des entreprises à acquérir, à négocier et à conclure la transaction et à intégrer avec succès les activités des entreprises acquises. De plus, toute faiblesse importante dans le contrôle interne en matière de présentation de l’information financière qui est relevée, ainsi que les coûts pour remédier à toute faiblesse importante et à toute autre lacune en matière de contrôle, peuvent avoir une incidence négative pour la Société et ses résultats futurs.

La liste ci-dessus ne saurait être interprétée comme exhaustive, et la Société décline toute obligation de réviser ou de mettre à jour ultérieurement tout énoncé prospectif formulé antérieurement à moins qu’elle n’y soit obligée en vertu des lois applicables sur les valeurs mobilières. Des événements imprévus peuvent survenir. Le lecteur doit se reporter à la rubrique « Risques et incertitudes » à la fin du rapport de gestion du premier trimestre de 2026 pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet des facteurs de risque et d’autres événements indépendants de la volonté de la Société. Les résultats financiers et opérationnels futurs de la Société sont susceptibles de différer en raison de ces facteurs et d’autres facteurs de risque.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Le présent communiqué contient des renvois à certaines mesures financières non conformes aux IFRS qui sont décrites ci-dessous. Ces mesures non conformes aux IFRS n’ont pas de signification normalisée en vertu des Normes internationales d’informations financières (IFRS) telles qu’elles ont été publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB), et elles ne peuvent donc pas être comparées à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées de manière isolée, et doivent être considérées comme un complément aux mesures de la performance financière conformes aux IFRS. Elles ne peuvent pas les remplacer ni être considérées comme supérieures. Les termes et définitions des mesures non conformes aux IFRS utilisés dans le présent communiqué et le rapprochement de chacune de ces mesures avec les mesures IFRS les plus directement comparables sont fournis dans les pièces jointes.

BAIIA ajusté :

Le BAIIA ajusté représente le bénéfice net avant les produits financiers et charges financières, la charge d’impôt sur le résultat, l’amortissement, la dépréciation des immobilisations incorporelles, le profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses, les coûts de restructuration découlant des acquisitions d’entreprises et le profit ou la perte sur la vente de terrains et de bâtiments et d’actifs détenus en vue de la vente, la vente d’entreprises et le profit ou la perte sur la vente des immobilisations incorporelles. La direction est d’avis que le BAIIA ajusté est une mesure complémentaire utile. Le BAIIA ajusté est présenté afin d’aider à déterminer la capacité de la Société à évaluer sa performance.

BAIIA ajusté Trimestres clos les 31 mars (non audité, en millions de dollars US) 2026 2025 Bénéfice net 43,3 56,0 Charges financières, montant net 44,2 40,3 Charge d’impôt sur le résultat 9,1 18,3 Amortissement des immobilisations corporelles 83,2 87,9 Amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation 45,0 41,9 Amortissement des immobilisations incorporelles 22,7 21,5 Profit, net de la dépréciation, sur la vente de terrains et bâtiments et d’actifs détenus en vue de la vente (6,0 ) (7,0 ) BAIIA ajusté 241,4 259,0 Remarque : Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent différer légèrement de la somme.

Bénéfice net ajusté et bénéfice par action ajusté (BPA ajusté), de base ou dilué :

Le bénéfice net ajusté représente le bénéfice net, exclusion faite de l’amortissement des immobilisations incorporelles en lien avec les acquisitions d’entreprises, de la variation nette de la juste valeur et désactualisation des contreparties conditionnelles, de la variation nette de la juste valeur des instruments dérivés, du montant net du gain ou de la perte de change, de la dépréciation des immobilisations incorporelles, du profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses, des coûts de restructuration découlant des acquisitions d’entreprises, du profit ou de la perte sur la vente de terrains et de bâtiments et d’actifs détenus en vue de la vente, de la dépréciation d’actifs détenus en vue de la vente, du profit ou de la perte sur la vente d’une entreprise et les charges connexes directement attribuables à la vente de l’entreprise. Le bénéfice par action ajusté, de base ou dilué, est le bénéfice net ajusté, divisé par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires, de base ou dilué. La Société présente un bénéfice net ajusté et un résultat ajusté par action pour mesurer son rendement d’une période à l’autre, sans les variations découlant de l’incidence des éléments décrits ci-dessus. La Société ne tient pas compte de ces éléments, car ils ont une incidence sur la comparabilité de ses résultats financiers et pourraient éventuellement fausser l’analyse des tendances de la performance de ses activités. Le fait de ne pas tenir compte de ces éléments ne laisse pas entendre qu’ils sont nécessairement non récurrents.

Bénéfice net ajusté Trimestres clos les 31 mars (non audité, en millions de dollars US, sauf les données par action) 2026 2025 Bénéfice net 43,3 56,0 Amortissement des immobilisations incorporelles en lien avec les acquisitions d’entreprises 21,5 19,0 Variation nette de la juste valeur et désactualisation des contreparties conditionnelles 2,8 0,0 Perte de change, montant net 1,5 0,2 Profit, net de la dépréciation, sur la vente de terrains et bâtiments et d’actifs détenus en vue de la vente (6,0 ) (7,1 ) Incidence fiscale des ajustements (5,9 ) (4,0 ) Bénéfice net ajusté 57,2 64,2 Bénéfice ajusté par action - de base 0,70 0,76 Bénéfice ajusté par action - dilué 0,69 0,76 Remarque : Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent différer légèrement de la somme.

Flux de trésorerie disponibles :

Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles, moins les acquisitions d’immobilisations corporelles, plus les produits tirés de la vente d’immobilisations corporelles et d’actifs détenus en vue de la vente. La direction estime que cette mesure fournit un point de comparaison pour évaluer la performance de la Société quant à sa capacité de satisfaire aux exigences en matière de capital.

Flux de trésorerie disponibles Trimestres clos les 31 mars (non audité, en millions de dollars US) 2026 2025 Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles 121,5 193,6 Additions d’immobilisations corporelles (26,1 ) (34,5 ) Produits de la vente d’immobilisations corporelles 16,0 15,8 Produits de la vente d’actifs détenus en vue de la vente 12,3 16,9 Flux de trésorerie disponibles 123,7 191,7



Note à l’intention du lecteur : Les états financiers consolidés audités et le rapport de gestion peuvent être consultés sur le site Web de TFI International, à l’adresse www.tfiintl.com.

Pour tout complément d’information :

Alain Bédard

Président du CA, président et chef de la direction

TFI International Inc.

647 729-4079

abedard@tfiintl.com