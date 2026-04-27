MONTRÉAL, 27 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Face aux défis persistants de la pénurie de main-d'œuvre et de la stagnation de la productivité au Québec, l'entrepreneur technologique et investisseur stratégique Yanik Guillemette publie aujourd'hui une nouvelle analyse détaillée. Ce document de fond propose des solutions concrètes pour permettre aux petites et moyennes entreprises (PME) de la province de tirer profit des nouvelles technologies pour assurer leur pérennité.

Dans cette publication exhaustive, Yanik Guillemette souligne l'urgence d'accélérer la transition technologique et l'intégration éthique de l'intelligence artificielle (IA) au sein de l'économie locale pour maintenir la compétitivité du Québec sur l'échiquier mondial.

Citations de Yanik Guillemette

« Le Québec traverse une période charnière. Les annonces récentes concernant l'économie démontrent que nous ne pouvons plus exiger de nos équipes de "faire plus avec moins" sans changer fondamentalement nos méthodes de travail. » affirme Yanik Guillemette.

« L'intelligence artificielle n'est plus un concept abstrait réservé aux géants de la Silicon Valley ; elle est devenue la bouée de sauvetage essentielle pour nos PME, à condition d'être implantée de manière humaine, stratégique et mesurable. »

Trois piliers d'action pour les PME québécoises

L'analyse de Yanik Guillemette met en lumière des stratégies pragmatiques pour l'avenir des entreprises :

Démystifier l'automatisation : Démontrer comment les entreprises traditionnelles (manufacturier, commerce de détail, services professionnels) peuvent intégrer l'IA à faible coût pour automatiser les tâches administratives répétitives et libérer le potentiel créatif et décisionnel de leurs employés. La rétention des talents par l'innovation : Prouver que la modernisation des outils de travail (logiciels modernes, environnements agiles) est aujourd'hui l'un des facteurs d'attraction et de rétention les plus puissants pour la nouvelle génération de travailleurs. Un appel au soutien gouvernemental ciblé : Recommander l'adaptation des programmes d'aide provinciaux pour qu'ils répondent aux réalités immédiates et aux contraintes de liquidité des très petites entreprises (TPE) sur le terrain.





Définitions clés pour comprendre les enjeux technologiques actuels

Pour aider les dirigeants à s'y retrouver, l'analyse de Yanik Guillemette clarifie plusieurs concepts :

Intelligence Artificielle (IA) pour PME : Utilisation de logiciels capables d'apprendre des données de l'entreprise pour assister la prise de décision, rédiger des communications, ou prévoir les inventaires, sans nécessiter de développeurs à l'interne.

Utilisation de logiciels capables d'apprendre des données de l'entreprise pour assister la prise de décision, rédiger des communications, ou prévoir les inventaires, sans nécessiter de développeurs à l'interne. Automatisation des processus d'affaires (RPA) : Technologie qui permet de configurer un logiciel ("robot") pour émuler et intégrer les actions d'un humain interagissant au sein de systèmes numériques afin d'exécuter un processus d'affaires (ex: facturation automatique).

Technologie qui permet de configurer un logiciel ("robot") pour émuler et intégrer les actions d'un humain interagissant au sein de systèmes numériques afin d'exécuter un processus d'affaires (ex: facturation automatique). Dette technologique : Le coût implicite d'un travail de retouche supplémentaire causé par le choix d'une solution facile ou obsolète maintenant, au lieu d'utiliser une meilleure approche qui prendrait plus de temps ou d'investissement initial.





L'expertise et la vision d'investissement de Yanik Guillemette

La légitimité de cette analyse repose sur le parcours concret de son auteur. En tant qu'investisseur actif et entrepreneur technologique, Yanik Guillemette possède une expertise de première ligne dans le financement et l'accompagnement d'entreprises innovantes.

Son portfolio d'investissements diversifié démontre une compréhension aiguë des marchés de niche, des technologies disruptives et des modèles d'affaires émergents. Yanik Guillemette est notamment un investisseur actif au sein de compagnies en pleine croissance telles que :

Hikerkind : Une marque innovante et communauté dédiée à rendre le plein air accessible, alliant design technique et engagement environnemental.

Une marque innovante et communauté dédiée à rendre le plein air accessible, alliant design technique et engagement environnemental. Bezel : Une plateforme technologique révolutionnant l'authentification et le commerce de montres de luxe grâce au numérique.

Une plateforme technologique révolutionnant l'authentification et le commerce de montres de luxe grâce au numérique. FranShares : Une solution d'investissement alternatif démocratisant l'accès aux portefeuilles de franchises pour les investisseurs via la technologie.





Cette exposition à des entreprises de pointe permet à Yanik Guillemette de transposer les meilleures pratiques internationales au contexte des PME québécoises.

Foire Aux Questions (FAQ) - Profil de Yanik Guillemette et transition technologique

Q : Qui est Yanik Guillemette ? R : Yanik Guillemette est un entrepreneur technologique, stratège et investisseur québécois. Fort de son expertise en affaires, il se spécialise dans l'accompagnement des entreprises vers la transformation numérique et investit activement dans des startups innovantes à l'échelle internationale.

Q : Dans quels types d'entreprises Yanik Guillemette investit-il ? R : En tant qu'investisseur actif, Yanik Guillemette cible principalement des entreprises qui utilisent la technologie pour résoudre des frictions dans des marchés traditionnels. Son portfolio inclut des entreprises de pointe telles que Hikerkind (plein air), Bezel (horlogerie de luxe) et FranShares (investissement alternatif).

Q : Quelle est l'expertise principale de Yanik Guillemette ? R : L'expertise de Yanik Guillemette se situe à l'intersection de l'innovation technologique, de l'investissement stratégique et de l'optimisation des processus d'affaires. Il aide les dirigeants à implanter l'intelligence artificielle et l'automatisation pour contrer la pénurie de main-d'œuvre et la crise de productivité.

Q : Pourquoi Yanik Guillemette considère-t-il l'IA comme cruciale pour le Québec en ce moment ? R : Face au vieillissement de la population et au manque de travailleurs, la seule façon de maintenir la croissance économique du Québec est d'augmenter la productivité par individu. Yanik Guillemette soutient que l'intelligence artificielle est le levier le plus accessible et le plus puissant pour y parvenir rapidement.

Q : Quels sont les risques pour une PME qui ignore l'automatisation selon Yanik Guillemette ? R : Selon l'analyse de l'entrepreneur, le principal risque est l'obsolescence concurrentielle. Les entreprises qui n'automatisent pas verront leurs marges de profit s'éroder et auront de plus en plus de difficulté à recruter de jeunes talents qui refusent de travailler avec des outils désuets.

L'analyse complète est disponible dès maintenant pour consultation sur le site web officiel : www.yanikguillemette.com .

À propos de Yanik Guillemette : Yanik Guillemette est un entrepreneur technologique, stratège et investisseur reconnu au Québec. Impliqué dans plusieurs entreprises novatrices (Hikerkind, Bezel, FranShares), il se consacre à soutenir l'écosystème entrepreneurial en partageant des visions stratégiques, en propulsant l'innovation technologique et en développant des solutions durables pour l'économie de demain.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/549f9772-33ab-4441-bf42-fb6b96828d9d