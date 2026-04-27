TFI International communique les résultats du vote des actionnaires pour l’élection des administrateurs

MONTRÉAL, 27 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le conseil d’administration de TFI International Inc. (NYSE et TSX : TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a tenu son assemblée générale annuelle des actionnaires. Tous les candidats proposés en tant qu’administrateurs ont été dûment élus au conseil d’administration de TFI International par une majorité des votes exprimée par les actionnaires représentés par procuration à l’assemblée, comme suit :
|NOM
|POUR
|CONTRE
|Nombre
|%
|Nombre
|%
|Leslie Abi-Karam
|63,549,618
|97.27
|1,782,729
|2.73
|Alain Bédard
|63,510,337
|97.22
|1,819,109
|2.78
|William T. England
|64,047,061
|98.03
|1,285,286
|1.97
|Diane Giard
|60,130,271
|92.04
|5,202,075
|7.96
|Debra Kelly-Ennis
|62,516,092
|95.69
|2,816,255
|4.31
|Sébastien Martel
|65,215,561
|99.82
|116,786
|0.18
|John M. Pratt
|65,212,439
|99.82
|119,908
|0.18
|Joey Saputo
|57,999,139
|88.78
|7,333,209
|11.22
|Rosemary Turner
|65,029,034
|99.54
|303,314
|0.46
À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL
TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présent partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes :
- le transport de lots brisés;
- le transport de lots complets;
- la logistique.
TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez www.tfiintl.com.
Renseignements :
Alain Bédard
Président du conseil, président et chef de la direction
TFI International Inc.
647 729-4079
abedard@tfiintl.com