TFI International communique les résultats du vote des actionnaires pour l’élection des administrateurs

MONTRÉAL, 27 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le conseil d’administration de TFI International Inc. (NYSE et TSX : TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a tenu son assemblée générale annuelle des actionnaires. Tous les candidats proposés en tant qu’administrateurs ont été dûment élus au conseil d’administration de TFI International par une majorité des votes exprimée par les actionnaires représentés par procuration à l’assemblée, comme suit :

NOM POUR CONTRE Nombre % Nombre % Leslie Abi-Karam 63,549,618 97.27 1,782,729 2.73 Alain Bédard 63,510,337 97.22 1,819,109 2.78 William T. England 64,047,061 98.03 1,285,286 1.97 Diane Giard 60,130,271 92.04 5,202,075 7.96 Debra Kelly-Ennis 62,516,092 95.69 2,816,255 4.31 Sébastien Martel 65,215,561 99.82 116,786 0.18 John M. Pratt 65,212,439 99.82 119,908 0.18 Joey Saputo 57,999,139 88.78 7,333,209 11.22 Rosemary Turner 65,029,034 99.54 303,314 0.46



À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présent partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes :

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.



TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez www.tfiintl.com.

Renseignements :

Alain Bédard

Président du conseil, président et chef de la direction

TFI International Inc.

647 729-4079

abedard@tfiintl.com