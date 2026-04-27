20 600 milliards de dollars en migration de liquidité : pourquoi Zoomex redéfinit le paysage des dérivés crypto en 2026





VICTORIA, Seychelles, 27 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que des mutations structurelles reconfigurent le marché crypto, la liquidité se déplace de plus en plus entre les plateformes de trading au lieu de se concentrer sur quelques acteurs dominants. La plateforme mondiale de dérivés crypto Zoomex souligne que cette évolution n’est pas liée à une baisse de l’activité du marché, mais à un changement de comportement des traders – ces derniers privilégiant désormais la qualité d’exécution et l’efficacité du trading plutôt que la taille de la plateforme.

Selon CoinGlass, le volume total de trading crypto a atteint environ 20 600 milliards de dollars au T1 2026 , dont environ 18 600 milliards pour les dérivés – soit près de 90 % de l’activité totale. Ce déséquilibre structurel illustre une transformation plus profonde : les marchés crypto sont de plus en plus animés par l’activité de trading plutôt que par la détention à long terme, où la vitesse d’exécution, la qualité de la liquidité et la réactivité ont un impact direct sur les résultats.

La redistribution des flux mondiaux

Zoomex observe que dans un paysage dominé par les dérivés, la liquidité n’est plus une ressource statique détenue par quelques plateformes historiques. Les mouvements récents de l’industrie le confirment : la prise de participation de la société mère du NYSE dans le trading crypto et l’engagement massif de Deutsche Börse dans les dérivés tokenisés signalent que la compétition s’est déplacée du « listing d’actifs » vers la « captation des flux ».

« À mesure que les traders deviennent plus exigeants, le choix d’une plateforme est de plus en plus déterminé par l’efficacité d’exécution, l’ergonomie et la confiance », déclare l’équipe Zoomex. « Zoomex répond à cela grâce à une structure de compte unifié qui élimine les frictions entre le trading spot et les dérivés, combinée à une liquidité profonde sur plus de 590 contrats perpétuels pour garantir une exécution stable. »





La profondeur du carnet d’ordres définit la qualité d’exécution

Au niveau de l’exécution, la liquidité ne se résume pas à la disponibilité – c’est aussi une question d’utilisabilité.

Une étude de CryptoRank indique que Zoomex présente une profondeur de carnet d’ordres robuste sur les principaux actifs :

Profondeur BTC spot supérieure à 62,7 millions USDT

Profondeur ETH d’environ 29,8 millions USDT

Profondeur SOL dépassant 20,5 millions USDT



De plus, les tests d’exécution montrent qu’un ordre marché de 1 BTC sur Zoomex entraîne un slippage d’environ 0,03 %.





Ces indicateurs suggèrent que les traders peuvent accéder à des environnements d’exécution plus stables sur de multiples actifs, contribuant à réduire les coûts implicites de trading et à maintenir la régularité des performances stratégiques.

Latence inférieure à 10 ms : éliminer les frictions opérationnelles

En 2026, de nombreuses inefficacités d’exécution proviennent non pas du marché, mais de la dette technique. L’infrastructure de Zoomex est conçue pour maintenir une latence inférieure à 10 ms, un seuil critique qui réduit le slippage dans les marchés à forte volatilité.

Cet avantage technique est soutenu par une structure de compte unifié, permettant aux traders de passer des stratégies spot aux dérivés sans le délai des transferts internes. En réduisant la distance entre l’intention de trading et l’exécution, Zoomex résout les « frictions opérationnelles » qui pénalisent souvent les plateformes traditionnelles.

La simplicité comme avantage stratégique

Alors que les environnements de trading se complexifient, l’ergonomie est devenue un facteur clé de différenciation. Une étude de 2025 de la Financial Conduct Authority (FCA) a révélé que la « facilité d’utilisation » figure désormais parmi les critères prioritaires dans le choix d’une plateforme.

Zoomex s’inscrit dans cette tendance en proposant une interface simplifiée qui réduit la complexité opérationnelle. Toutefois, la simplicité ne se fait pas au détriment de la transparence. Le système est conçu pour maintenir une exécution des ordres et un historique de compte clairs et vérifiables, garantissant la cohérence du traitement des transactions.

L’équité intégrée au code : le standard de la « boîte de verre »

Dans un secteur où la confiance est la monnaie ultime, la transparence ne peut pas se limiter à un slogan marketing – elle doit être une réalité technique. Zoomex est convaincu que l’intégrité d’une plateforme se définit par la clarté de ses flux de fonds et l’impartialité de son moteur d’exécution.

« Pour Zoomex, la transparence est bien plus qu’un rapport ; c’est un flux de fonds vérifiable », souligne l’équipe.

« Grâce à notre système d’affichage des actifs en temps réel et à nos protocoles rigoureux anti-manipulation, nous garantissons que chaque transaction est exécutée dans un environnement de “boîte de verre”, où l’équité est directement intégrée au moteur. » En éliminant l’asymétrie d’information et en empêchant le wash trading interne, Zoomex garantit que chaque participant – du trader particulier aux institutions de grande envergure – évolue sur un terrain véritablement équitable.

La prochaine phase : de la taille à l’efficacité

La prochaine phase de compétition entre les plateformes d’échange ne se jouera pas uniquement sur la diversité des produits. Alors que les dérivés continuent de dominer et que la participation institutionnelle s’élargit, le facteur décisif se déplace vers la prévisibilité de l’expérience de trading.

Le positionnement de Zoomex est clair : dans un marché plus rapide et plus fragmenté, les gagnants seront ceux qui minimisent les frictions. En offrant une expérience de trading directe et prévisible, alignée sur la manière dont les traders modernes évaluent les plateformes, Zoomex ne se contente pas de participer à cette migration de liquidité – il en est le moteur.

À propos de ZOOMEX

Fondée en 2021, Zoomex est une plateforme mondiale de trading de cryptomonnaies comptant plus de 3 millions d’utilisateurs dans plus de 35 pays et régions, et proposant plus de 700 paires de trading. Guidée par ses valeurs fondamentales « Simple × Convivial × Rapide », Zoomex s’engage également en faveur de l’équité, de l’intégrité et de la transparence, offrant une expérience de trading performante, accessible et fiable.

Dotée d’un moteur de matching haute performance et d’un affichage transparent des actifs et des ordres, Zoomex garantit une exécution cohérente des transactions et des résultats entièrement traçables. Cette approche réduit l’asymétrie d’information et permet aux utilisateurs de comprendre clairement l’état de leurs actifs et chaque résultat de trading. Tout en privilégiant la rapidité et l’efficacité, la plateforme continue d’optimiser la structure de ses produits et l’expérience utilisateur globale, avec une gestion rigoureuse des risques.

En tant que partenaire officiel de l’écurie Haas F1 Team, Zoomex applique au trading la même exigence de vitesse, de précision et de fiabilité que sur le circuit. De plus, Zoomex a établi un partenariat mondial exclusif en tant qu’ambassadeur de marque avec le gardien de classe mondiale Emiliano Martínez. Son professionnalisme, sa discipline et sa constance renforcent l’engagement de Zoomex envers un trading équitable et une confiance durable avec ses utilisateurs.

En matière de sécurité et de conformité, Zoomex détient des licences réglementaires incluant le MSB Canada, le MSB américain, le NFA américain et l’AUSTRAC australien, et a passé avec succès les audits de sécurité menés par la société spécialisée Hacken. Opérant dans un cadre réglementaire conforme tout en offrant des options flexibles de vérification d’identité et un système de trading ouvert, Zoomex construit un environnement de trading plus simple, plus transparent, plus sûr et plus accessible pour les utilisateurs du monde entier.

Contact

Catherine Shi

catherine.shi@zoomex.com

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