Groupe Colabor Inc. annonce la réalisation de transactions en vertu de la LACC

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 27 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui la réalisation de la transaction annoncée précédemment (la « transaction avec Financière Outremont ») avec Colabor 2026 S.E.C., agissant par l’entremise de son commandité 9563-0570 Québec Inc., un membre du groupe de Financière Outremont inc., aux termes de laquelle Colabor 2026 S.E.C. a acquis la quasi-totalité des actifs de la Société ainsi que de ses filiales Les Pêcheries Norref Québec Inc. et Transport Paul-Émile Dubé ltée. La clôture de la transaction avec Financière Outremont marque l’achèvement des quatre transactions (collectivement, les « Transactions ») envisagées par les conventions définitives annoncées précédemment (les « conventions définitives ») qui ont été conclues dans le cadre du processus de vente et de sollicitation d’investissements (le « processus VSI ») mené sous la supervision de la Cour supérieure du Québec (chambre commerciale) (la « Cour ») et de Raymond Chabot Inc., à titre de contrôleur de la Société désigné par la Cour (le « contrôleur »), dans le cadre des procédures de restructuration (les « procédures engagées en vertu de la LACC ») de la Société et de certaines de ses filiales, Transport Paul-Émile Dubé Ltée, Le Groupe Resto-Achats Inc. et Les Pêcheries Norref Québec Inc., engagées le 8 janvier 2026 en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) (la « LACC »).

La réalisation de la transaction avec Financière Outremont fait suite aux clôtures déjà effectuées des trois autres Transactions envisagées par les conventions définitives, à savoir : (i) la vente de la totalité des actions en circulation de Tout-Prêt inc. (« Tout-Prêt ») à une société nouvellement constituée dans le seul but d’acheter ces actions pour le compte d’un groupe d’employés actuels de Tout-Prêt; (ii) la vente de la totalité des actifs détenus par Le Groupe Resto-Achats Inc. à 9562-9507 Québec Inc., une société nouvellement constituée agissant pour le compte d’un consortium composé d’investisseurs québécois; et (iii) la vente de certains des actifs restants de la Société aux termes d’une convention d’achat d’actifs distincte.

« La réalisation des Transactions marque une étape importante pour Colabor. Grâce à des interactions constructives avec toutes les parties prenantes, nous avons mené à bien un processus de restructuration complexe et obtenu un résultat qui préserve la continuité des activités de Colabor au Québec », a déclaré Kelly Shipway, présidente et cheffe de la direction de Colabor. « Nous demeurons reconnaissants du dévouement de nos employés et de l’appui de nos clients, de nos partenaires et de nos fournisseurs tout au long de ce processus. Colabor a des bases solides et peut de nouveau se concentrer pleinement sur ce qu’elle fait de mieux, soit la prestation de services de distribution alimentaire de grande qualité au Québec et dans les provinces de l’Atlantique. »

« Nous sommes très heureux de reprendre les rênes de Groupe Colabor et d'assurer la poursuite des activités d’une entreprise d'ici qui sert les Québécoises et les Québécois depuis 64 ans. Relancer cet acteur clé de la distribution alimentaire est pour moi un engagement nécessaire pour la vitalité de notre écosystème agroalimentaire.

Aujourd’hui, le marché est fortement dominé par deux grands joueurs et les enjeux liés aux chaînes d’approvisionnement sont de plus en plus présents. Dans ce contexte, nous croyons fermement qu’il est essentiel de développer ici, au Québec, une capacité forte et durable dans ce secteur stratégique. Nos ambitions vont au-delà d’une simple relance, elles visent à maintenir le plus grand nombre d’emplois, à rétablir une saine gestion financière, à renouer la confiance avec l’ensemble de nos partenaires d’affaires, clients et fournisseurs, et à stimuler la concurrence au bénéfice des consommatrices et des consommateurs d’ici. C’est aussi une occasion de renforcer notre autonomie alimentaire et de contribuer activement à la croissance économique du Québec et de ses régions.

Grâce à l’expertise éprouvée et au savoir-faire des équipes de Colabor, que ce soit au siège social ou dans nos centres de distribution au Québec, nous pourrons bâtir une entreprise encore plus solide et tournée vers l’avenir. Je tiens d’ailleurs à les remercier pour leur engagement pendant toute la durée de ce processus ayant mené à la transaction. Avec l’équipe de direction, nous sommes déterminés à travailler ensemble pour assurer la réussite de la relance de Colabor. Maintenant, la priorité immédiate est d'aller à la rencontre de nos partenaires d'affaires afin de consolider les liens avec nos fournisseurs et nos clients, assurant ainsi une réponse efficace aux défis complexes de l'approvisionnement », de déclarer Pierre Karl Péladeau, président, Financière Outremont inc.

Les créanciers touchés ayant droit aux distributions du produit des Transactions recevront leurs distributions respectives du contrôleur. Les actionnaires de la Société ne recevront aucune distribution découlant du produit des Transactions.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l’hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou « HRI » au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, ainsi que celui au détail. À travers ces deux activités, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisés notamment des viandes, poissons et fruits de mer, ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités de Distribution broadline.

Pour plus d’informations :

Marc-Antoine Daoust

Chef de la direction financière

Groupe Colabor Inc.

Tél. : 450 449-4911, poste 1785

investors@colabor.com

À propos de Financière Outremont inc.

Financière Outremont inc. est une société de placement contrôlée par Pierre Karl Péladeau.

Pour plus d’informations :

Annick Bélanger

Financière Outremont inc.

Tél. : 514 755-2050

belanger.annick@icloud.com



Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, notamment des énoncés concernant les procédures engagées en vertu de la LACC et le processus de vente et de sollicitation d’investissements, des énoncés concernant les opinions et les attentes de la Société, ainsi que d’autres énoncés qui ne sont pas des énoncés de faits historiques. L’information prospective, dans certains cas, peut être introduite par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « s’attendre », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « prévoir », « assurer » ou d’autres expressions de même nature à l’égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. Se reporter plus particulièrement à la rubrique 2.2 « Stratégies de développement et perspectives d’avenir » du rapport de gestion de la Société. Bien que la direction les considère comme raisonnables en fonction de l’information dont elle dispose au moment de les formuler, ces hypothèses pourraient se révéler inexactes. L’information prospective est aussi assujettie à certains facteurs, y compris des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de Colabor. Pour de plus amples renseignements sur ces risques et incertitudes, la Société invite le lecteur à se reporter à la rubrique 7 « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de la Société. Ces facteurs n’ont pas pour objet de représenter une liste complète des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Colabor, et les événements et résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. La Société invite le lecteur à ne pas s’appuyer outre mesure sur l’information prospective figurant dans le présent communiqué de presse, information qui représente les attentes de Colabor à la date du présent communiqué de presse (ou à la date à laquelle elle est censée avoir été formulée), qui pourraient changer après cette date. Bien que la direction puisse décider de le faire, rien n’oblige la Société (qui rejette expressément une telle obligation) à mettre à jour ni à modifier cette information à tout moment, à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs, sauf si la loi l’exige.