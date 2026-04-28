eQ Oyj osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2026

eQ Oyj osavuosikatsaus

28.4.2026, klo 8:00

Tammi-maaliskuu 2026 lyhyesti

Konsernin nettoliikevaihto oli katsauskaudella 14,2 miljoonaa euroa (14,0 MEUR 1.1.-31.3.2025). Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 13,9 miljoonaa euroa (14,5 MEUR).

Konsernin liikevoitto laski 4 prosenttia ja oli 5,6 miljoonaa euroa (5,8 MEUR).

Osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (0,11 euroa).

Varainhoito-segmentin nettoliikevaihto laski 4 prosenttia 13,8 miljoonaan euroon (14,4 MEUR) ja liikevoitto 11 prosenttia 7,0 miljoonaan euroon (7,9 MEUR). Varainhoito-segmentin hallinnointipalkkiot laskivat 5 prosenttia 12,9 miljoonaan euroon (13,5 MEUR) ja tuottosidonnaiset palkkiot laskivat 3 prosenttia 1,1 miljoonaan euroon (1,1 MEUR). Hallinnoitavat varat olivat katsauskauden lopussa 14,1 miljardia euroa (13,8 mrd. EUR 31.12.2025).

Corporate Finance -segmentin nettoliikevaihto oli 0,2 miljoonaa euroa (0,1 MEUR) ja liikevoitto -0,6 miljoonaa euroa (-0,8 MEUR). Corporate Finance -liiketoiminnalle on tyypillistä, että menestyspalkkioiden vaikutus laskutuksessa on huomattava, minkä takia segmentin tulos voi vaihdella merkittävästi.

eQ julkaisi 3.2.2026 strategiapäivityksen ja pitkän aikavälin tavoitteet. Päivitetyn strategian 2030 tavoitteena on paluu vahvaan kasvuun. Lisäksi eQ uudisti johtoryhmän kokoonpanon tukemaan strategian toimeenpanoa ja konsernin johtamista.

eQ siirtyi vuoden 2026 raportoinnista alkaen raportoimaan kaksi liiketoimintasegmenttiä: Varainhoito ja Corporate Finance. eQ-konsernin omasta taseesta tehdyt pääoma- ja kiinteistörahastosijoitukset raportoidaan jatkossa muissa toiminnoissa yhdessä konsernihallinnon toimintojen kanssa.

Avainluvut 1-3/26 1-3/25 Muutos 1-12/25 Nettoliikevaihto konserni, MEUR 14,2 14,0 1 % 58,2 Varainhoito nettoliikevaihto, MEUR 13,8 14,4 -4 % 56,9 Corporate Finance nettoliikevaihto, MEUR 0,2 0,1 130 % 1,7 Konsernihallinto ja eliminoinnit nettoliikevaihto, MEUR 0,3 -0,5 -0,4 Liikevoitto konserni, MEUR 5,6 5,8 -4 % 27,4 Varainhoito liikevoitto, MEUR 7,0 7,9 -11 % 32,0 Corporate Finance liikevoitto, MEUR -0,6 -0,8 29 % -1,4 Konsernihallinto liikevoitto, MEUR -0,9 -1,2 -3,2 Kauden tulos, MEUR 4,4 4,6 -4 % 21,6 Avainluvut 1-3/26 1-3/25 Muutos 1-12/25 Tulos / osake, EUR 0,11 0,11 0 % 0,52 Oma pääoma / osake, EUR 1,26 1,23 2 % 1,67 Kulu/tuotto -suhde, konserni, % 60,6 58,3 4 % 52,9 Oman pääoman tuotto, ROE, % p.a. 29,0 29,4 -1 % 30,3 Likvidit varat, MEUR 20,4 26,5 -23 % 15,1 Pääoma- ja kiinteistörahastosijoitukset, MEUR 16,5 17,2 -4 % 16,7 Korolliset lainat, MEUR 0,0 0,0 0 % 0,0 Hallinnoitavat varat ilman raportointipalveluita, mrd. EUR 10,1 10,2 -1 % 10,2 Hallinnoitavat varat yhteensä, mrd. EUR 14,1 13,6 4 % 13,8

Toimitusjohtajan katsaus

eQ:n päivitetyn strategian 2030 tavoitteena on paluu vahvaan kasvuun sekä liikevoiton kaksinkertaistaminen vuoden 2030 loppuun mennessä. Strategian toimeenpanon vauhdittamiseksi vahvistettiin johtoryhmää ja tehtiin tarvittavia avainhenkilörekrytointeja. Strategian toteutus käynnistyi vauhdikkaasti. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana eQ Varainhoito keräsi private equity- ja venture capital -rahastoihinsa yli 205 miljoonaa euroa ja toteutti private equity -rahastoista merkittävän jälkimarkkinamyynnin. Kiinteistöliiketoiminnassa jatkettiin rahastojen raportoinnin ja läpinäkyvyyden lisäämistä, ja eQ Yhteiskuntakiinteistöt -rahastolle myönnettiin ensimmäisenä pohjoismaisena kiinteistörahastona Moody’sin Baa3-luottoluokitus vakailla näkymillä. Investointitason luottoluokitus on laadun ja uskottavuuden osoitus sekä tärkeä tekijä kansainvälisen tunnettuuden rakentamisessa, rahaston kasvattamisessa ja kiinteistörahastojen rahoituksen järjestämisessä.

eQ-konsernin nettoliikevaihto oli katsauskaudella 14,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 5,6 miljoonaa euroa. Nettoliikevaihto kasvoi yhden prosentin ja liikevoitto laski 4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Konsernin kulu/tuotto -suhde oli 60,6 %.

eQ Varainhoito keräsi yli 205 miljoonaa euroa private equity- ja venture capital -rahastoihin

Uuteen eQ PE XVIII North -rahastoon kerättiin katsauskauden aikana 117 miljoonaa euroa ja eQ PE SF VI -jälkimarkkinarahastoon 40 miljoonaa euroa. eQ PE Direct I on eQ:n ensimmäinen rinnakkaissijoitusrahasto, joka sijoittaa noin 20 pohjoiseurooppalaiseen pk-yritykseen. eQ PE Direct I -rahastoon kerättiin 28 miljoonaa euroa. eQ perusti kolmannen venture capital -rahaston eQ VC III US, johon kerättiin 27 miljoonaa dollaria.

eQ:n hallinnoimien Private Equity -rahastojen tuotot olivat katsauskaudella edelleen hyvällä tasolla. Vaikka pääomasijoitusmarkkinan transaktiovolyymit ovat pitkän aikavälin keskiarvoa matalammat, eQ:n Private Equity -rahastojen yhteenlaskettu nettokassavirta oli katsauskaudella selvästi positiivinen.

eQ toteutti 31.3.2026 kooltaan merkittävän Private Equity -jälkimarkkinamyynnin, joka käsitti sitoumuksia yhteensä viidestä eQ PE -rahastosta. Tavoitteena oli erityisesti kypsimpien rahastojen salkkujen realisointi. Kokonaisuudessaan kauppahinta oli yli 49 miljoonaa euroa. Transaktion myötä saavutettu laaja ratkaisu aikaistaa palautuksia ja tuo rahastosijoittajille kassavirtaa vuoden toisella neljänneksellä.

eQ:n kiinteistörahastojen tuottoihin vaikutti katsauskaudella negatiivisesti kohteiden arvonmuutokset. Kiinteistöjen tuottovaatimuksissa ei ole vielä nähty laskua, vaikka kaupankäyntiaktiviteetti kasvoi vuodentakaisesta. Moody’s Ratings myönsi katsauskaudella eQ Yhteiskuntakiinteistöt -rahastolle IG (investment grade) luottoluokituksen Baa3 vakailla näkymillä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kansainvälinen luottoluokittaja myöntää luottoluokituksen pohjoismaiselle kiinteistörahastolle.

Varainhoito-segmentin nettoliikevaihto laski katsauskaudella 4 prosenttia 13,8 miljoonaan euroon. Nettoliikevaihdon lasku selittyy vuodentakaista alemmilla kiinteistövarainhoidon hallinnointipalkkioilla. Varainhoito-segmentin liikevoitto laski 11 prosenttia ollen 7,0 miljoonaa euroa. Varainhoito-segmentin kulu/tuotto -suhde on edelleen erinomaisella 48,9 % tasolla.

Adviumin liiketoimintaa rasitti haastava markkinatilanne

Yrityskauppojen määrä Suomessa kiihtyi vuoden takaiseen verrattuna, vaikka globaalit taloudelliset huolet sekä Suomen talouden heikko kehitys vaikuttivat negatiivisesti yrityskauppojen toteuttamisedellytyksiin. Adviumin osalta ei katsauskaudella saatu päätökseen yhtään transaktiota.

Corporate Finance -segmentin nettoliikevaihto oli kaudella 0,2 miljoonaa euroa (0,1 MEUR) ja liikevoitto -0,6 miljoonaa euroa (-0,8 MEUR).

Adviumin toimeksiantokanta on markkinatilanne huomioon ottaen hyvällä tasolla. Transaktioiden loppuunsaattaminen riippuu kuitenkin pitkälti yleisestä pääomamarkkinatilanteesta ja sen kehityksestä.

eQ:n strategia 2030 – paluu vahvaan kasvuun

eQ julkaisi helmikuun alussa strategiapäivityksen ja pitkän aikavälin tavoitteet. Päivitetyn strategian 2030 tavoitteena on paluu vahvaan kasvuun. Tavoitteena on vahvistaa asiakas- ja työntekijäkokemusta edelleen, laajentaa liiketoimintaa sekä kansainvälisesti että yksityisasiakkaisiin ja kaksinkertaistaa liikevoitto vuoden 2030 loppuun mennessä.

Kasvu edellyttää myös panostuksia henkilöstöön ja teknologiaan. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana henkilöstömäärä kasvoi seitsemän kokopäiväresurssin verran ja lisäksi käynnistettiin muun muassa kotisivuston ja asiakasportaalin kehityshankkeet. Vahvan kasvun strategiaa toteutetaan pääasiassa orgaanisen kasvun kautta. Yhteistyökumppanuuksien avulla haetaan laajempaa kansainvälistä ja kotimaista jakelua palveluille ja täydennystä palvelutarjontaan. eQ on avoin tarkastelemaan myös potentiaalisia yritysjärjestelyjä, joilla luodaan lisäarvoa asiakkaille ja omistajille.

Osana strategiatyötä eQ uudisti johtoryhmän kokoonpanon tukemaan strategian toimeenpanoa ja konsernin johtamista. Lisäksi Pertti Vanhanen nimitettiin 2.3.2026 alkaen eQ:n kansainvälisestä liiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi.

Strategian mukaisesti eQ hakee vahvaa kasvua laajentamalla liiketoimintaansa kansainvälisille markkinoille ja instituutioasiakkuuksiin erityisesti Private Equity- ja kiinteistösijoittamisessa. Moody’s Ratings myönsi katsauskaudella eQ Yhteiskuntakiinteistöt -rahastolle IG (investment grade) -luottoluokituksen Baa3 vakailla näkymillä. Tämä luottoluokitus on laadun ja uskottavuuden osoitus ja siten tärkeä tekijä kansainvälisen tunnettuuden rakentamisessa sekä eQ Yhteiskuntakiinteistöt -rahaston kasvattamisessa ja rahoituksen järjestämisessä. eQ Yhteiskuntakiinteistöt- ja eQ Liikekiinteistöt -rahastojen rahoitusten uudistaminen on käynnissä ja rahoitukset on tarkoitus toteuttaa kesäkuun loppuun mennessä.

Jouko Pölönen

Toimitusjohtaja, eQ Oyj

Näkymät

Suomessa kiinteistötransaktiomarkkinan aktiviteetti on kasvanut. Kiinteistöjen tuottovaatimuksissa ei ole vielä nähty kuitenkaan laskua. Kiinteistömarkkinoiden elpyminen on riippuvainen Suomen talouden kehityksestä ja ulkomaisesta pääomasta. Arviomme on, että markkina-aktiviteetti nousee ja tuottovaatimukset laskevat, kun ulkomaista pääomaa alkaa virrata enemmän Suomeen. eQ:n kiinteistörahastojen hallinnointipalkkioiden arvioidaan laskevan vuonna 2026 edellisvuoteen verrattuna.

eQ:n Private Equity -tuotteiden myynti on jatkanut katsauskauden aikana hyvällä tasolla. Uskomme, että sijoittajat kasvattavat Private Equity -allokaatioitaan salkuissaan tulevina vuosina. Arvioimme, että eQ:n Private Equity -varainhoidon palkkiot kasvavat vuonna 2026 viime vuoteen verrattuna. Vuoden 2025 lopussa yksi eQ:n hallinnoimista Private Equity -ohjelmarahastoista siirtyi kassavirrallisesti tuottosidonnaisen palkkion piiriin. Lisäksi kolmen muun rahastorakenteen arvioidaan siirtyvän tuottosidonnaiseen palkkiovaiheeseen vuonna 2026.

Osake- ja korkovarainhoidon osalta palkkioiden kehitys on pitkälti riippuvainen markkinakehityksestä.

Tiedotustilaisuus Q1 2026 tuloksesta

eQ:n toimitusjohtaja Jouko Pölönen ja talousjohtaja Antti Lyytikäinen esittelevät osavuosituloksen 28.4.2026 klo 11:00 alkavassa analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestettävässä tiedotustilaisuudessa.

Tiedotustilaisuus järjestetään eQ:n toimitiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 19, 5 krs, 00100 Helsinki ja siihen on mahdollista osallistua myös webcast-lähetyksen kautta. Webcastiin osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista ja ilmoittautuneille lähetetään linkki lähetykseen.

Tilaisuuden esitysmateriaali on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen. Pyydämme ilmoittautumaan osoitteeseen kira.johansson@eq.fi.

eQ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2026 on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta www.eQ.fi.

eQ Oyj

Lisätietoja:

Jouko Pölönen, toimitusjohtaja, puh. 050 1282

Antti Lyytikäinen, talousjohtaja, puh. 040 709 2847

eQ on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä konserni. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 14,1 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja. Konsernin emoyhtiön eQ Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.

