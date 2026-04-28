Nexans - T1 2026, Un début d’année solide pour 2026

Information financière du premier trimestre 2026

Un début d’année solide pour 2026

Croissance organique robuste des activités d’Électrification de +4,9 %, soutenue par une exécution disciplinée

Acquisition de Republic Wire, plateforme stratégique aux États-Unis, générant un chiffre d’affaires annuel courant d’environ 520 millions d’euros

Aucun impact financier significatif lié à la situation politique au Moyen-Orient au premier trimestre

Perspectives 2026 confirmées

Les activités d’ É lectrification progressent organiquement de +4,9 %, confirmant l’agilité de notre modèle et la solidité des tendances sous-jacentes. La croissance organique du Groupe s'établit à +0,1 %, incluant l’impact des Autres activités, comme anticipé Au premier trimestre 2026, le chiffre d’affaires standard du Groupe s’est élevé à 1,5 milliard d’euros (chiffre d’affaires courant de 2,1 milliards d’euros), avec une croissance organique robuste et saine de +4,9 % de l’Électrification, portée par PWR-Transmission à +8,8 %, PWR-Grid à 5,7 % et PWR-Connect à +2,5 % La performance de PWR-Connect a été soutenue par l’intégration fluide de Cables RCT (Espagne) et d’Electro Cables (Canada) Le carnet de commandes ajusté de PWR-Transmission s'est établi à 7,9 milliards d’euros (dont 1,2 milliard d’euros liés au projet Great Sea Interconnector, dont le calendrier d’activité est en cours de réaménagement)

Une excellente activité en fusions-acquisitions, avec la signature de l'acquisition de Republic Wire, créant une plateforme stratégique aux États-Unis (finalisation de la transaction prévue au début du troisième trimestre 2026) Nexans renforce significativement sa présence sur le secteur stratégique et attractif des systèmes de câbles basse tension aux États-Unis grâce à l'acquisition de Republic Wire, un actif de qualité disposant d'un réseau commercial national bien établi La transaction renforce l'empreinte nord-américaine existante de Nexans et crée une plateforme de croissance de premier plan sur le continent américain Sur les douze derniers mois à fin février 2026, Republic Wire a réalisé un chiffre d'affaires courant d'environ 520 1 millions d'euros et emploie plus de 200 collaborateurs hautement qualifiés

Perspectives 2026 confirmées EBITDA ajusté entre 730 et 810 millions d’euros Flux de trésorerie disponible entre 210 et 310 millions d'euros



Avec une performance plus modérée attendue au premier semestre qu'au deuxième semestre 2026

Ces perspectives n'intègrent pas l'exécution du projet Great Sea Interconnector en 2026 et exclut la contribution des acquisitions non finalisées

Paris, le 28 avril 2026 - Nexans, leader mondial de la conception et de la fabrication de systèmes de câbles pour un monde électrifié, publie son information financière du premier trimestre 2026.

Commentant l’activité du premier trimestre du Groupe, Julien Hueber, Directeur Général, a déclaré :

« En ce début d'année 2026, le Groupe opère conformément à sa feuille de route, porté par une demande sous-jacente robuste pour nos solutions innovantes et par une discipline rigoureuse dans l’ensemble de nos divisions. Nos activités principales d’électrification ont enregistré une croissance organique robuste de +4,9 % au premier trimestre, soutenue par PWR-Transmission et PWR-Grid, tandis que PWR-Connect a poursuivi sa reprise progressive. Encore une fois, le positionnement unique de Nexans en tant que pure player de l’électrification, porté par la sélectivité et la forte concentration sur des solutions innovantes à forte valeur ajoutée, soutient la performance du Groupe. Dans le contexte géopolitique actuel, Nexans s’impose comme un partenaire de choix pour soutenir la souveraineté énergétique.

Conformément à notre stratégie, nous avons poursuivi nos efforts en matière de fusions-acquisitions avec la signature de l’acquisition de Republic Wire qui marque un tournant majeur dans la trajectoire de Nexans pour s'imposer comme un pure player de référence de l'électrification. Les États-Unis représentent la plus grande opportunité de croissance dans le marché du câble basse et moyenne tension, au sein d'un segment premium où la qualité et la fiabilité tirent les ventes. Republic Wire nous apporte la plateforme à grande échelle, les relations clients et la crédibilité opérationnelle dont nous avons besoin pour rivaliser et l'emporter sur ce marché très dynamique. Combinée à notre acquisition complémentaire récente d'Electro Cables au Canada, nous bâtissons une entreprise nord-américaine intégrée, qui élargit notre empreinte industrielle sur le continent américain et renforce notre positionnement sur des segments à forte croissance tels que les datacenters, et qui constituera un moteur de croissance pour le Groupe pour les années à venir. Les activités de fusions-acquisitions demeurent un pilier central du modèle de création de valeur de Nexans.

Nos priorités restent centrées sur une exécution disciplinée, tandis que notre positionnement unique et le profil d’activité équilibré confèrent au Groupe une grande agilité.

Fort de la performance solide de nos activités principales en ce début d'exercice, nous confirmons nos perspectives pour 2026, et restons déterminés à générer une croissance durable et rentable. »

CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD CONSOLIDÉ PAR SEGMENT

Chiffre d’affaires aux prix standard du cuivre de 5 000 €/t et prix standard de l’aluminium de 1 200 €/t.

En millions d'euros



T1 2026 T1 2025 * Variation dont croissance organique dont

effet périmètre dont effet de change PWR-Transmission 342,0 307,7 +11,1 % +8,8 % - +2,4 % PWR-Grid 322,4 313,4 +2,9% +5,7% - -2,8 % PWR-Connect 646,8 603,2 +7,2 % +2,5 % +8,0 % -3,2 % Électrification 1 311,2 1 224,2 +7,1 % +4,9 % +3,9% -1,8 % Autres activités 185,6 253,8 -26,9 % -24,1 % - -2,8 % Total Groupe 1 496,8 1 478,0 +1,3% +0,1% +3,3 % -2,0 %

T1 2025 est (i) présenté en pro forma afin de refléter le reclassement des activités automobiles non stratégiques en Suède, transférées du segment Industrie & Solutions vers les Autres activités, et (ii) retraité conformément à la norme IFRS 5 (voir annexes).

FAITS MARQUANTS DU 1er TRIMESTRE 2026

Au premier trimestre 2026, le chiffre d’affaires du Groupe à cours des métaux standard s’est établi à 1 496,8 millions d’euros, en hausse de +1,3 % par rapport au premier trimestre 2025, dont une croissance organique de +0,1 % et une contribution de +3,3 % liée aux acquisitions. L’effet de change s’est élevé à -2,0 %.

La performance du Groupe a été portée par les activités principales d’Électrification, avec une croissance organique de +4,9 %, tandis que les Autres activités, qui sont restées affectées par les droits de douane américains, ont enregistré une croissance organique de -24,1 %, comme anticipé.

L’intégration de Cables RCT (Espagne) a progressé conformément aux attentes, avec la réalisation des premières étapes pour aligner les structures organisationnelles, les processus opérationnels et les standards industriels. Le Groupe a déjà bénéficié de l’élargissement de son empreinte industrielle, suite à un programme important d’investissements réalisé en amont de l’acquisition qui s’est traduit par une augmentation d’environ 25 % de la capacité. Parallèlement, Nexans a consolidé sa position sur les segments à forte valeur ajoutée, notamment dans les data centers et les bâtiments critiques, en s’appuyant sur l’expertise reconnue de Cables RCT dans les solutions de câbles de sécurité incendie.

L’intégration d’Electro Cables (Canada) a progressé conformément à la feuille de route du Groupe, avec des premiers bénéfices déjà tangibles. Nexans a exploité activement les synergies en Amérique du Nord, notamment à travers l’optimisation des capacités et l’harmonisation des achats. Avec Electro Cables, le Groupe a renforcé sa compétitivité commerciale, qui s’est déjà traduite par des appels d’offres remportés, notamment dans le segment des data centers.

CHIFFRE D’AFFAIRES STANDARD DU T1 2026 PAR SEGMENT

| PWR-TRANSMISSION (23 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES STANDARD)

Le chiffre d’affaires standard du segment PWR-Transmission s’est élevé à 342 millions d’euros au premier trimestre 2026, en hausse de +11,1 %, comprenant une croissance organique de +8,8 % et un effet de change positif de +2,4 %.

Le segment a commencé à revenir à des niveaux de croissance organique normalisés, à l’issue de deux années de performance exceptionnellement élevée, comme anticipé. Nexans a poursuivi l’expansion commerciale de projets de plus petite taille, tout en mettant en œuvre des mesures de réduction des coûts, maintenant ainsi une grande agilité dans une activité exigeante et hautement technique.

Le carnet de commandes ajusté a atteint 7,9 milliards d'euros au 31 mars 2026, en hausse de +2,6 % par rapport à 7,7 milliards d'euros au 31 décembre 2025 (comprenant 1,2 milliard d’euros liés au projet Great Sea Interconnector).

Le carnet de commandes de PWR-Transmission offre une forte visibilité jusqu’en 2028, et nous maintenons une approche disciplinée et sélective. Cette visibilité est renforcée par la qualité élevée de notre carnet de commandes et par un pipeline de projets robuste, notamment en Europe, porté par les besoins croissants en matière de souveraineté énergétique, ainsi que par la prochaine mise en service de notre troisième navire câblier, Nexans Electra, qui devrait être opérationnel mi-2026.

| PWG-GRID (22 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES STANDARD)

Le chiffre d’affaires standard du segment PWG-Grid s'est établi à 322 millions d’euros au premier trimestre 2026, en hausse de +2,9 %, comprenant une croissance organique de +5,7 % et un effet de change négatif de -2,8 %.

Le premier trimestre 2026 a été particulièrement soutenu par les tirages des accords-cadres et par les data centers ; les activités liées aux énergies renouvelables sont restées bien orientées. Cette performance est particulièrement remarquable au regard de la saisonnalité habituelle du premier trimestre (généralement faible en termes de croissance organique). La dynamique dans notre sous-segment des Accessoires est restée solide, avec une croissance organique à deux chiffres, soulignant la demande soutenue de solutions à forte valeur ajoutée, portée par la modernisation continue et les besoins en réseaux intelligents.

| PWR-CONNECT (43 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES STANDARD)

Le chiffre d’affaires standard du segment PWR-Connect s’est élevé à 647 millions d’euros au premier trimestre 2026. Le chiffre d’affaires standard a progressé de +7,2 %, incluant +2,5 % de croissance organique et +8,0 % de croissance liée aux acquisitions (Cables RCT en Espagne et Electro Cables au Canada). L’effet de change s’est élevé à -3,2 %.

Les signaux de reprise observés au quatrième trimestre 2025 ont continué de se concrétiser au premier trimestre 2026 dans certains pays européens, tels que la France, l’Espagne ou l’Italie, tandis que les pays nordiques sont restés plus en retrait. La région Asie-Pacifique a commencé à se stabiliser au premier trimestre, soutenue par de récents changements de direction. L’intégration de La Triveneta Cavi progresse et a produit les résultats escomptés.

Le Groupe a poursuivi le déploiement actif de sa stratégie, en se concentrant sur des solutions à forte valeur ajoutée et sur les clients premium, soutenant une croissance sélective et rentable. Ce positionnement unique permet au Groupe d’être agile et résilient.

| AUTRES ACTIVITÉS (12 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES STANDARD)

Le segment Autres activités, qui correspond pour l’essentiel aux ventes de fils de cuivre (Métallurgie) et aux coûts centraux ne pouvant être affectés à d’autres segments, a enregistré un chiffre d’affaires standard de 186 millions d’euros au premier trimestre 2026. Comme anticipé, le chiffre d'affaires standard a enregistré une baisse au premier trimestre 2026, avec une croissance organique de -24,1 %.

Cette performance s'explique principalement par un phasage inhabituel en 2025, caractérisé par une forte dynamique au premier semestre, liée à l'anticipation des commandes de cuivre par les clients américains avant l'entrée en vigueur de droits de douane, suivie d'une contraction significative au second semestre, ainsi que par la stratégie du Groupe visant à réduire les ventes externes de fils de cuivre au profit de l'approvisionnement interne et des offres intégrant des matières recyclées. Ainsi, la croissance organique du segment Autres activités devrait mécaniquement redevenir positive au second semestre 2026.

ACTIVITE M&A

Le 27 avril 2026 Nexans a annoncé avoir signé un accord en vue de l'acquisition de 100 % du capital de Republic Wire, Inc. (« Republic Wire »), fabricant américain reconnu de produits en fil de cuivre et d'aluminium basse tension, dont le siège est situé à Cincinnati dans l'Ohio.

Entreprise familiale fondée en 1982, Republic Wire est un fabricant reconnu dans le marché des systèmes de câbles basse tension, au service des distributeurs de matériel électrique, des opérateurs réseaux et des collectivités aux États-Unis et au Canada. Sur les douze derniers mois à fin février 2026, Republic Wire a réalisé un chiffre d'affaires courant d'environ 5202,3 millions d'euros. La société exploite une plateforme industrielle entièrement équipée comprenant une usine de fabrication de 32 500 m² dotée d'un haut niveau d'automatisation, ainsi qu'un entrepôt et centre de distribution de 30 000 m² récemment achevé. Republic Wire emploie plus de 200 collaborateurs hautement qualifiés et a récemment finalisé un important programme d'extension qui sera pleinement opérationnel d'ici la fin d’année 2026, augmentant sa capacité de production d'environ 30 %.

Logique stratégique

L'acquisition de Republic Wire constitue une étape importante dans la stratégie de Nexans visant à étendre son empreinte géographique aux États-Unis, l‘un des marchés les plus dynamiques au monde pour les câbles basse et moyenne tension. L‘industrie américaine de la basse tension, estimée à environ 12 milliards d'euros4, est principalement portée par une demande soutenue dans les secteurs résidentiel et commercial ainsi que par l'expansion des datacenters.

L'acquisition de Republic Wire s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Nexans et permettra au Groupe :

D'établir une plateforme de fabrication et de distribution d'envergure dans un territoire américain en forte croissance, en complément de l'acquisition récente d'Electro Cables au Canada ;

D'accéder aux canaux résidentiels et commerciaux grâce au solide réseau d'agents commerciaux et de distributeurs de Republic Wire, en s'appuyant sur les relations éprouvées de Nexans avec ses distributeurs à l'international et en tirant parti du portefeuille élargi et complémentaire de produits de Nexans pour pénétrer de nouveaux segments à forte croissance, notamment les datacenters ;

; De constituer une plateforme de croissance organique et externe future à travers les États-Unis, permettant au Groupe de bénéficier de la croissance structurelle de la région à travers le cycle ; et

De générer environ 23 millions2 d'euros de synergies en régime de croisière d'ici trois ans, portées par des opportunités commerciales de cross-selling via le déploiement de l'offre complète de Nexans en moyenne tension et solutions de réseaux, des synergies technologiques via l’application des technologies industrielles propriétaires de Nexans, ainsi que des synergies industrielles (achats, mutualisation industrielle et gains d'efficacité).

Éléments financiers clés

La transaction représente une valeur d'entreprise totale d'environ 680 millions2,3 d'euros, assortie d'un complément de prix pouvant atteindre 43 millions d'euros2 payable en 2028 sur la base des performances jusqu'à fin 2027. L'équipe de direction actuelle, menée par Ron et Jeremy Rosenbeck, reste en place et continuera à piloter la performance de l'entreprise.

Aux termes de la transaction, les multiples de la valeur d'entreprise5 sont de 10,3x l'EBITDA ajusté3 2027E avant synergies et de 7,6x après synergies en régime de croisière. La structure de la transaction pourrait également générer, dans la durée, des avantages fiscaux pour Nexans.

La transaction sera financée par une combinaison de dette et de trésorerie disponible au bilan. Sur une base pro forma, le ratio Dette Nette sur EBITDA ajusté 2025 de Nexans devrait atteindre environ 1,2x, puis revenir confortablement en dessous de 1,0x d'ici fin 2028 grâce à un désendettement rapide, conformément à notre politique financière disciplinée.

La transaction devrait être immédiatement relutive pour le bénéfice par action avant synergies6. Les synergies devraient atteindre leur plein régime sur trois ans, à hauteur d'environ 23 millions2 d'euros, dont environ 50 % réalisés dès la première année. Les coûts de mise en œuvre sont estimés à environ 23 millions2 d'euros.

Calendrier et Approbations

La clôture de la transaction est prévue au début du troisième trimestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires applicables et des autres conditions usuelles de réalisation.

À l'issue de la transaction, l'équipe de direction de Republic Wire continuera de diriger l'entreprise, soutenue par une structure de complément de prix conçue pour assurer l'alignement des intérêts et une transition d'actionnariat réussie.

Nexans entend maintenir les opérations de Republic Wire sur ses sites actuels de l'Ohio et tirer parti de la plateforme combinée pour soutenir ses activités aux États-Unis.

PERSPECTIVES POUR 2026 CONFIRMÉES

En 2026, et conformément à la feuille de route stratégique 2025-2028 dévoilée en novembre 2024, Nexans prévoit de réaliser :

un EBITDA ajusté compris entre 730 et 810 millions d'euros ; un flux de trésorerie disponible compris entre 210 et 310 millions d’euros.



Avec une performance plus modérée attendue au premier semestre qu'au deuxième semestre 2026.

Ces perspectives n'intègrent pas l'exécution du projet Great Sea Interconnector en 2026 et exclut la contribution des acquisitions non finalisées

INFORMATION RELATIVE AU SEGMENT HORS-ÉLECTRIFICATION (Industrie & Solutions)

À la suite de la négociation exclusive concernant la vente d’Autoelectric (dernière étape de la rotation du portefeuille de Nexans) en décembre 2025, Nexans ne publie plus d’informations sur le segment Industrie & Solutions conformément à la norme IFRS 5. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le communiqué de presse sur les résultats annuels 2025.





CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE POUR LES INVESTISSEURS ET ANALYSTES

Date : mardi 28 avril 2026

Heure : 9h00, heure de Paris

Intervenants

Julien Hueber, Directeur Général

Vincent Piquet, Directeur Financier

Accès au Webcast

https://nexans.engagestream.euronext.com/q1_2026_financial_information

Participation à la conférence

Pour vous inscrire, veuillez utiliser le lien suivant : Inscription.

Les informations de connexion vous seront communiquées directement après l’inscription.

Le communiqué et la présentation de l’information financière du premier trimestre 2026 sont disponibles sur notre page Relations Investisseurs : Nexans – Résultats financiers.

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Calendrier financier

21 mai 2026 : Assemblée Générale des actionnaires

25 mai 2026 : Dividende – Date ex-dividende

26 mai 2026 : Dividende – Date d’enregistrement

27 mai 2026 : Dividende – Date de paiement du dividende

29 juillet 2026 : Résultats du premier semestre 2026

22 octobre 2026 : Information financière du troisième trimestre 2026

À propos de Nexans

Nexans, pure player de l’électrification durable, est un acteur mondial de référence dans la conception de systèmes essentiels à la transition vers un avenir connecté, résilient et bas carbone.

Des énergies renouvelables terrestres et offshore aux villes et logements intelligents, Nexans conçoit et déploie des solutions de câblage avancées, des accessoires et des services qui électrifient le progrès de manière sûre, efficace et durable.

Fort de plus de 140 ans d’histoire, Nexans s’appuie sur trois activités principales — PWR Transmission, PWR Grid et PWR Connect — pour allier une expertise industrielle approfondie à une innovation de pointe, accélérant ainsi la transition énergétique tout en répondant aux besoins de ses clients. Son modèle unique E3, fondé sur l’Environnement, l’Économie et l’Engagement, guide chacune de ses actions, en alignant la performance sur la raison d’être.

Présent dans 41 pays, Nexans compte 25 700 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires standard de 6,1 milliards d’euros en 2025. Reconnu comme un leader en matière d’action climatique, Nexans s’est engagé à atteindre zéro émission nette d’ici 2050, en ligne avec l’initiative Science Based Targets (SBTi), tout en œuvrant pour un meilleur accès à l’énergie à travers la Fondation Nexans.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

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Olivier Daban

olivier.daban@nexans.com

Note : les écarts éventuels sont liés aux arrondis.

Les informations de nature prospective contenues dans ce communiqué sont fonction de risques et incertitudes, connus ou inconnus à ce jour, qui peuvent avoir un impact significatif sur les performances futures de la Société.

Le lecteur est invité à consulter le site Internet du Groupe et télécharger le document d’enregistrement universel où figurent les facteurs de risque du Groupe.





1 Taux de change USD/EUR de 0,86 et conformément aux normes US GAAP.

2 Taux de change USD/EUR de 0,86.

3 Conformément aux normes US GAAP.

4 Étude de marché Roland Berger, février 2026.

5 Avant complément de prix.

6 Avant amortissement des incorporels et des coûts de mise en œuvre.

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