Ilkka Oyj Sisäpiiritieto 28.4.2026, klo 8.45



Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: Ilkka-konserni heikentää näkymiään vuodelle 2026



Ilkka Oyj heikentää vuoden 2026 näkymiään oikaistun oman toiminnan liikevoiton osalta.



Liikevaihdon osalta tulosohjaus pysyy ennallaan. Vallitseva geopoliittinen tilanne ja sen aiheuttama talouden epävakaus vaikuttaa kuitenkin aikaisempaa arviota enemmän konsernin liikevaihdon kehitykseen.



Panostukset kilpailukykyyn ja kansainväliseen kasvuun vaikuttavat aikaisemman arvion mukaisesti loppuvuoden kustannuksiin.





Liikevaihdon aiemmin arvioitua hitaampi kasvu sekä strategiset panostukset kilpailukykyyn ja kansainväliseen kasvuun vaikuttavat liikevoiton kehitykseen ja Ilkka-konserni arvioi vuoden 2026 oikaistun oman toiminnan liikevoiton pysyvän edellisvuoden tasolla.



Päivitetyt näkymät vuodelle 2026:



Ilkka-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon arvioidaan nousevan edellisvuodesta. Oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.



Osakkuusyhtiö Kaleva Media Oy:llä (omistusosuus 35 %) on vaikutus konsernin tulokseen ja Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.



Ilkka-konserni on tilinpäätöstiedotteessa 20.2.2026 antanut näkymät vuodelle 2026 seuraavasti:





Ilkka-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan edellisvuodesta.



Ilkka-konserni julkaisee osavuosikatsauksen tammi-maaliskuulta 4.5.2026.







ILKKA OYJ





Olli Pirhonen

toimitusjohtaja





Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka Oyj

puh. 040 766 5418





JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ilkka.com





Ilkka lyhyesti

Ilkka on markkinointi- ja teknologiayhtiö, joka tarjoaa digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija-, data- ja teknologiapalveluja. Ilkan liiketoiminnan ytimen muodostavat markkinointi- ja viestintäteknologian edelläkävijänä toimiva ohjelmistoyritys Liana ja sen Ruotsissa toimiva tytäryhtiö Ungapped, dataohjatun myynnin ja markkinoinnin johtava asiantuntija Profinder, Suomen johtava WordPress-digitoimisto Evermade, Suomen johtava some-markkinoinnin asiantuntijatoimisto MySome sekä strateginen B2B-markkinointikumppani Myynninmaailma. Menestyksemme nojaa vahvasti koko ostopolun tuntemiseen sekä modernin teknologian, datan ja tekoälyn hyödyntämiseen. Kansainvälisen toiminnan painopisteemme on erityisesti Ruotsissa ja kehittyvillä markkinoilla Lähi-Idässä. Konsernin palveluista vastaa noin 330 markkinoinnin, teknologian ja datan osaaja.