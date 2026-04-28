Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 20 avril au 24 avril 2026

 | Source: Elis S.A. Elis S.A.

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 20 avril au 24 avril 2026

Puteaux, le 28 avril 2026        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 20 avril 2026 au 24 avril 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49220/04/2026FR001243512115 21926,9192AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49220/04/2026FR001243512178 14026,9150CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49220/04/2026FR001243512115 08426,9095TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49220/04/2026FR0012435121100 79526,9123XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49221/04/2026FR001243512114 84926,8147AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49221/04/2026FR001243512177 31026,8015CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49221/04/2026FR001243512115 09226,8066TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49221/04/2026FR0012435121100 33026,8041XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49222/04/2026FR001243512114 84526,3975AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49222/04/2026FR001243512175 79026,3937CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49222/04/2026FR001243512115 04726,3935TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49222/04/2026FR001243512193 68226,3919XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49223/04/2026FR001243512114 89926,1378AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49223/04/2026FR001243512174 38926,1421CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49223/04/2026FR001243512115 01026,1426TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49223/04/2026FR001243512192 68526,1372XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49224/04/2026FR001243512115 27025,9578AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49224/04/2026FR001243512175 21025,9571CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49224/04/2026FR001243512115 04525,9630TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49224/04/2026FR001243512194 18925,9551XPAR
 Total1 012 88026,4495 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe


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