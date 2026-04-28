Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 20 avril au 24 avril 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 20 avril au 24 avril 2026

Puteaux, le 28 avril 2026

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 20 avril 2026 au 24 avril 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 20/04/2026 FR0012435121 15 219 26,9192 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 20/04/2026 FR0012435121 78 140 26,9150 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 20/04/2026 FR0012435121 15 084 26,9095 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 20/04/2026 FR0012435121 100 795 26,9123 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 21/04/2026 FR0012435121 14 849 26,8147 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 21/04/2026 FR0012435121 77 310 26,8015 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 21/04/2026 FR0012435121 15 092 26,8066 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 21/04/2026 FR0012435121 100 330 26,8041 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 22/04/2026 FR0012435121 14 845 26,3975 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 22/04/2026 FR0012435121 75 790 26,3937 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 22/04/2026 FR0012435121 15 047 26,3935 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 22/04/2026 FR0012435121 93 682 26,3919 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 23/04/2026 FR0012435121 14 899 26,1378 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 23/04/2026 FR0012435121 74 389 26,1421 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 23/04/2026 FR0012435121 15 010 26,1426 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 23/04/2026 FR0012435121 92 685 26,1372 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 24/04/2026 FR0012435121 15 270 25,9578 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 24/04/2026 FR0012435121 75 210 25,9571 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 24/04/2026 FR0012435121 15 045 25,9630 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 24/04/2026 FR0012435121 94 189 25,9551 XPAR Total 1 012 880 26,4495

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe