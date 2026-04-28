Im Fokus: das neue Ökosystem intelligenter Verpackungslösungen | CYCJET lädt Sie herzlich zur interpack 2026 in Deutschland ein

DÜSSELDORF, Deutschland, April 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die interpack 2026, die weltweit führende Messe der Verpackungsbranche, öffnet in Kürze ihre Pforten in Düsseldorf. Als zentrale Plattform für Innovationen und das internationale Geschäft gibt sie Einblicke in die Trends von morgen.

CYCJET, eine etablierte Marke für industrielle Tintenstrahl- und Laserkennzeichnung, präsentiert sich erstmals in Halle 8B am Stand H17-3. Das Unternehmen wird speziell auf die Verpackungsindustrie zugeschnittene Kennzeichnungslösungen präsentieren und gleichzeitig ein globales Programm zur Gewinnung von Vertriebspartnern starten, um seine internationale Präsenz auszubauen.



(CYCJET lädt Sie herzlich zur interpack 2026 in Deutschland ein)

Über 20 Jahre Erfahrung und Innovationen, die die Verpackungsbranche weltweit voranbringen.

Mit über 20 Jahren Erfahrung vereint CYCJET F&E, Fertigung und Vertrieb. Mit zahlreichen Patenten und Zertifizierungen (CE, FDA und SGS) ist das Unternehmen in über 100 Ländern aktiv und unterstützt Kunden in der Lebensmittel-, Pharma- und Elektronikindustrie bei Herausforderungen rund um Haftung, Kennzeichnungsqualität und Rückverfolgbarkeit.

Auf der Messe zeigt CYCJET sein gesamtes Portfolio an Kennzeichnungs- und Codierlösungen – vom digitalen Hochgeschwindigkeits-Tintenstrahldrucksystem über die Laserdruckerserie und die CIJ-Tintenstrahldrucker der B-Serie bis hin zum Thermotransfer-Überdrucker – und deckt damit Anwendungen von der einfachen Codierung bis zu anspruchsvollen Anforderungen ab.



(CYCJET stärkt die globale Verpackungsbranche durch Innovation)

1. Digitales Hochgeschwindigkeits-Tintenstrahldrucksystem: Ermöglicht mehrzeiligen Großformatdruck mit einer Auflösung von bis zu 2400 dpi, Vollfarbausgabe, den Einsatz verschiedener Tinten und Materialien sowie auf Wunsch eine optische Inspektion zur Qualitätskontrolle in Echtzeit.

2. Laserdrucker-Serie: Umfasst Faserlaser-, CO₂- und UV-Modelle. Der LU5T Mini-UV-Laserdrucker ist kompakt, kosteneffizient und leicht zu integrieren und erfüllt unterschiedlichste Anforderungen der Verpackungsbranche sowie in der Hochgeschwindigkeitsproduktion.

3. CIJ-Tintenstrahldrucker der B-Serie: Kosteneffizient und vielseitig einsetzbar, mit OEM-Anpassungen für Vertriebspartner, die mit flexiblen Verbrauchsmaterialien ihre eigenen Marken aufbauen möchten.

4. Thermotransfer-Überdrucker: ideal für flexible Verpackungen, mit Unterstützung für variable Daten, schnelle Auftragswechsel, stabile Druckqualität, niedrige Betriebskosten und OEM-Anpassungen – und damit eine passende Lösung für Unternehmen und globale Vertriebspartner bei Produktion und Marktausbau.

Starke Partnerschaften: globales Programm zur Gewinnung von Vertriebspartnern

CYCJET hat seine „Global Partner Growth Initiative“ ins Leben gerufen, um weltweit Vertriebspartner zu gewinnen. Geboten werden wettbewerbsfähige Produkte, OEM-Anpassungen, Unterstützung entlang der Lieferkette, Gebietsschutz und Schulungen, damit Partner schnell starten und nachhaltig profitabel arbeiten können.



(CYCJET ist in über 100 Ländern vertreten)

Messeinformationen

Name der Messe: interpack 2026

Zeitraum: 7.–13. Mai 2026

Veranstaltungsort: Messe Düsseldorf, Deutschland

Standnummer: Halle 8B, H17-3

Während der Messe bieten wir Beratungsgespräche nach Terminvereinbarung, individuelle Lösungsbesprechungen und Live-Demonstrationen an.

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Ansprechpartner: David Guo

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