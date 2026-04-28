Quadient et Solix renforcent le cycle de vie des communications SaaS grâce à l'extension de leurs capacités avancées d'archivage en entreprise

Paris

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d’automatisation facilitant des transactions professionnelles et sécurisées, annonce étendre, en partenariat avec Solix Technologies, la disponibilité de Quadient Inspire Digital Vault, une solution d'archivage et de récupération cloud native sécurisée, conçue pour stocker, gérer et récupérer des volumes élevés de communications clients et de documents d'entreprise. Lancée avec succès en Europe et en Asie-Pacifique en septembre 2024, Inspire Digital Vault est désormais disponible en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.

Les équipes en charge des communications clients font face à des volumes de contenu en forte croissance, à un contrôle réglementaire croissant et à des exigences élevées en matière d'accès rapide et précis aux historiques de communications. Pourtant, dans de nombreuses entreprises, ces historiques sont dispersés entre plateformes, portails, fichiers partagés, systèmes de messagerie et archives obsolètes, des environnements cloisonnés, vieillissants, coûteux à maintenir, difficiles à interroger et dépendants de processus manuels.

Associé à Quadient Inspire, la solution de gestion des communications clients (CCM) de référence de Quadient, Inspire Digital Vault prend en charge le cycle de vie des communications SaaS fluide et continu, de la conception et la composition jusqu'à la diffusion omnicanale, et désormais jusqu'à l'archivage et la récupération en entreprise dans un cadre maîtrisé. Inspire Digital Vault est propulsé par Solix Technologies, leader mondial de la gestion des données d'entreprise et de la gouvernance du cycle de vie de l'information.

« Avec Inspire Digital Vault désormais disponible à l'échelle mondiale, Quadient et Solix permettent ensemble aux organisations de moderniser leur infrastructure d'archivage, de réduire les risques opérationnels et de répondre aux attentes croissantes en matière de communications clients sécurisées, hautement personnalisées et automatisées », a déclaré Lilac Schoenbeck, Vice-Présidente Produit Senior pour l’activité Digital chez Quadient. « Cette expansion témoigne de notre engagement à construire une plateforme cloud unifiée qui accompagne chaque étape du cycle de vie des communications clients. »

Grâce à la combinaison des technologies Solix et Quadient, Inspire Digital Vault remplace les archives sur site obsolètes et limitées par une solution moderne dotée d'un chiffrement de bout en bout pour la sécurité et la conformité, de pistes d'audit et de gestion des versions, ainsi que d'une architecture SaaS multi-locataire élastique pour une scalabilité et des performances à la hauteur des exigences des grandes entreprises.

« Les communications clients constituent désormais un actif de données gouverné, et non plus une simple fonction de diffusion », a déclaré Mark Lee, directeur des produits chez Solix Technologies. « Aux côtés de Quadient, nous aidons les entreprises à unifier des historiques de communications fragmentés au sein d'une archive cloud native sécurisée et conforme, conçue pour la montée en charge, la préparation aux audits et la création de valeur à long terme. Inspire Digital Vault réunit le cycle de vie des communications et le cycle de vie des données d'une manière qui réduit les risques tout en ouvrant de nouvelles opportunités en matière d'analyse et d'efficacité. »

Quadient est le leader mondial en gestion des communications clients (CCM) en parts de marché et un fournisseur de premier plan de solutions d'automatisation centrées sur l'humain et pilotées par l'IA pour les communications d'entreprise. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.quadient.com/fr.

À propos de Quadient

Quadient conçoit et développe des solutions d’automatisation centrées sur l’humain et enrichies par l’IA au service des communications d’entreprises. Des centaines de milliers de clients s’appuient sur notre plateforme logicielle pour créer, distribuer et gérer des communications critiques avec simplicité, rapidité et efficacité. De la gestion des communications clients et l’automatisation financière à la gestion du courrier et des colis, Quadient réduit les frictions opérationnelles et optimise les coûts, permettant à ses clients de se concentrer sur la croissance et la création de valeur. Quadient est cotée sur Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et CAC Technology. Faites place au remarquable sur quadient.com.

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