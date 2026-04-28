Siili Solutions Oyj liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2026 (tilintarkastamaton)

Liikevaihto ja kannattavuus heikkenivät - toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi haastavassa markkinassa jatkuvat

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2026 kello 9.30

Tammi-maaliskuu 2026

Jatkoimme suunnitellusti strategian mukaista uudistumista ja myyntiorganisaation vahvistamista

Vahvistimme strategian mukaista tarjoomaamme vastaamaan asiakkaidemme tarpeita ja lanseerasimme Managed AI -palvelun

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 25,7 (29,9) miljoona euroa, jossa laskua edellisvuodesta 14,1 %

Ensimmäisen vuosineljänneksen oikaistu EBITA oli -0,2 (1,3) miljoonaa euroa ja vastaavasti -0,7 % (4,2 %) liikevaihdosta





Milj. euroa 1-3/2026 1-3/2025 Liikevaihto 25,7 29,9 Liikevaihdon kasvu, % -14,1 % 0,3 % Liikevaihdon orgaaninen kasvu, % -14,1 % -1,6 % Ulkomaisen liikevaihdon osuus, % 25,7 % 27,1 % Oikaistu EBITA -0,2 1,3 Oikaistu EBITA, % liikevaihdosta -0,7 % 4,2 % EBITA (Oikaistu liikevoitto) -0,3 1,2 Liikevoitto (EBIT) -0,7 0,9 Osakekohtainen tulos, EUR -0,11 0,05 Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 848 957 Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kaudella 843 950 Kokoaikaisen henkilöstön määrä (FTE) kauden lopussa 806 931 Kokoaikaisen alihankinnan määrä (FTE) kauden lopussa 116 144

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2026

Vuoden 2026 liikevaihdon arvioidaan olevan 102–126 miljoonaa euroa ja oikaistun EBITAn 3,7–6,9 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Tomi Pienimäki:

Vuoden ensimmäinen neljännes jäi odotuksistamme. Konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 25,7 miljoonaa euroa, laskua 4,2 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna. Ensimmäisen neljänneksen oikaistu EBITA oli -0,2 miljoonaa euroa ja -0,7 % liikevaihdosta.

Keskeisin syy liikevaihdon ja kannattavuuden laskuun on tekoälytransformaation ennakoitua hitaampi eteneminen sekä yksittäisten asiakkuuksien menettäminen ja liikevaihdollinen pieneneminen vuoden 2025 lopulla. Markkina on kehittynyt heikommin kuin merkit vielä syksyllä antoivat odottaa ja suomalaisten yritysten tekoälyinvestoinnit jäävät edelleen huomattavasti jälkeen muun Euroopan tasosta. Alkuvuoden aikana toteuttuneet data- ja tekoälyprojektit ja kansainväliset avaukset ovat vahvistaneet, että strategiamme suunta on oikea. Skaalautuminen vie kuitenkin vielä aikaa. Tämän vuoksi olemme käynnistäneet toimenpiteet kannattavuuden varmistamiseksi ja kustannusten sopeuttamiseksi.

Kannattavuuden parantuminen edellyttää paluuta kasvu-uralle ja tämän varmistaminen on tärkein prioriteettimme tulevina kvartaaleina. Kannattavuuden varmistamiseksi olemme muun muassa aloittaneet lomautuksia koskevat muutosneuvottelut. Pelkät kustannussopeutukset eivät kuitenkaan ratkaise kannattavuushaasteita liiketoiminnassa, jonka arvo syntyy osaajien työstä asiakkaille. Painopisteemme on siksi myynnin vauhdittamisessa, tarjooman keskittämisessä ja kasvun kannalta tärkeimpien alueiden, kuten Managed AI -liiketoiminnan ja kansainvälisten asiakkuuksien vahvistamisessa. Samalla sopeutamme kustannusrakennetta vastaamaan nykyistä kysyntätasoa, turvaten kuitenkin kasvuedellytykset.

Viime vuoden lopulla uudistimme myyntiorganisaatiomme ja jatkoimme sen vahvistamista myös alkuvuoden aikana. Ensimmäiset signaalit ovat lupaavia, mutta toimenpiteiden täysi vaikutus näkyy vasta tulevina kvartaaleina.

Tavoitteemme on olla asiakkaidemme kokonaisvaltainen kumppani koko aluillaan olevan tekoälymurroksen ajan. Vahvistimme tarjoomaamme alkuvuodesta muun muassa lanseeraamalla Managed AI -palvelun, joka varmistaa, että yhä useampi tekoälykokeilu päätyisi tuotantoon luomaan liiketoimintahyötyä yrityksille. Tämä on yksi konkreettinen esimerkki tarjoomamme vahvistamiseksi tehdyistä toimenpiteistä, joita jatkamme myös tulevina kuukausina. Tuimme tammi-maaliskuussa asiakkaidemme tekoälytransformaatiota monissa mielenkiintoisissa projekteissa, ja Siili tunnetaan asiakkaiden keskuudessa vahvana tekoälyosaajana.

Viimeistelimme alkuvuoden aikana esimerkiksi Lähitapiola Rahoitukselle tekoälyagentin, joka auttaa automatisoimaan asiakaspalvelua säännellyllä toimialalla. Saimme syksyllä Suomen ensimmäisenä listattuna yhtiönä tekoälynhallintajärjestelmien ISO 42001 -sertifioinnin, ja se näkyy käytännössä juuri tällaisissa toteutuksissa: rakennamme ja ylläpidämme ratkaisun Managed AI -palvelumme kautta, jolloin vastaamme tekoälyn toimivuudesta, turvallisuudesta ja kehittymisestä myös käyttöönoton jälkeen.

Vahvistimme alkuvuodesta myös jalansijaamme Euroopan markkinoilla. Esimerkiksi Siilin tytäryhtiö Supercharge valittiin toimittamaan markkinaintegraatioalusta NeuConnectille, joka rakentaa ensimmäistä suoraa energiayhteyttä Ison-Britannian ja Saksan välillä. Uusien EU-säännösten myötä Finavialle toteuttamamme Airport Operational Status (AOS) -tilannekuvajärjestelmä herättää enenevissä määrin kansainvälistä kiinnostusta, ja olemme parhaillaan toteuttamassa vastaavaa järjestelmää eräälle merkittävälle eurooppalaiselle lentokenttätoimijalle. Nämä ovat merkittäviä askelia strategiamme mukaisen kansainvälisen kasvun saralla.

Asiantuntijoidemme vahva osaamispohja on liiketoimintamme perusta. Tulemme jatkamaan työntekijöidemme data- ja tekoälyosaamisen vahvistamista erilaisten koulutusohjelmien ja sertifikaattien kautta. Olen erityisen ylpeä siitä, että noin 80 % kaikista Siilin konsulteista on kyvykkäitä joko hyödyntämään tai toteuttamaan tekoälyratkaisuja asiakasprojekteissa. Edelläkävijyydestämme kertoo myös sisäinen tekoälytransformaatiomme, joka eteni alkuvuoden aikana systemaattisesti.

Haluan kiittää kaikkia siilejä arvokkaasta työstä ja sitoutumisesta asiakasarvon luomiseen alkuvuoden aikana. Haluan myös kiittää asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä. Vuoden ensimmäinen neljännes ei ollut helppo, mutta jatkamme yhdessä määrätietoista työtä tekoälytransformaation edistämiseksi.

---

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

SIILI SOLUTIONS LYHYESTI:

Siili Solutions Oyj on tekoälyavusteisen ohjelmistokehityksen edelläkävijä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Päämarkkinamme ovat Suomi, Alankomaat, Iso-Britannia ja Saksa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla.

