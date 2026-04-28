Communiqué de presse

Atos Group lance une offre intégrée de souveraineté numérique pour les environnements réglementés et pilotés par l'IA

Une approche de bout en bout pour des actifs numériques sous le contrôle, l’autorité et la responsabilité des organisations

Paris, France – 28 avril 2026 – Atos Group, un leader mondial de la transformation digitale portée par la puissance de l’intelligence artificielle, annonce aujourd'hui le lancement mondial de son offre intégrée de Souveraineté Numérique, conçue pour aider les organisations à conserver le contrôle, l’autorité et la responsabilité sur leurs données, infrastructures, applications et opérations numériques, et à gérer de façon continue les dépendances critiques, l'exposition juridictionnelle et les risques de rupture technologique.

La proposition de valeur de souveraineté numérique d’Atos Group combine une expertise souveraine de bout en bout avec des capacités full stack : du conseil et de la conception jusqu’au déploiement et à l’exploitation sur le cloud, les infrastructures, la cybersécurité, les plateformes de données, l’IA, les applications et l’environnement numérique de travail. Elle s’appuie, selon les besoins, sur une expertise et des prestations locales ainsi que des habilitations de sécurité bénéficiant de l'expertise d'Atos et d’Eviden. Elle s'appuie sur des frameworks de cybersécurité pour la protection des données, le contrôle d'accès et la réduction des menaces, notamment grâce aux solutions de chiffrement des données entièrement européennes d'Eviden.

L'ambition d’Atos Group est de faire de la souveraineté une pratique courante : donner aux clients les moyens de gérer leurs dépendances critiques en bénéficiant d’années d'expérience dans des environnements critiques et réglementés, avec une souveraineté by design au cœur de son portefeuille d’offres.

Une proposition de valeur convaincante qui offre :

Une approche cohérente et systématique, adaptée à chaque client

L'offre intégrée d’Atos Group s'appuie sur un cadre unifié, conçu autour de principes clés de souveraineté, tels que les standards ouverts et l'interopérabilité. Cela favorise la portabilité, réduit la dépendance aux fournisseurs et simplifie les migrations et les intégrations tout en garantissant une orchestration sécurisée et fluide, ainsi qu’une gouvernance continue. Cette offre permet également de définir des niveaux de souveraineté gradués, adaptés à chaque client et différenciés selon les charges de travail.

Une expérience forgée par des décennies d'expérience dans des secteurs hautement réglementés et critiques

Cette offre intégrée de souveraineté numérique repose sur une expérience éprouvée dans des secteurs hautement réglementés et critiques (secteur public, défense, services financiers et santé), ainsi que sur des partenariats stratégiques avec des prestataires ad hoc, ce qui renforce le libre choix des clients, leur niveau de contrôle et leur responsabilité.

Un ADN européen à l'œuvre, pour toutes les régions

De par son ancrage européen et son expertise des exigences de souveraineté de l’Union Européenne et des secteurs publics nationaux, Atos Group est un partenaire légitime pour déployer des approches de souveraineté numérique adaptées à d'autres pays et cadres juridiques, aidant l’adaptation des clients aux exigences des différentes juridictions.

Une capacité européenne unique en cybersécurité, socle de la souveraineté

Acteur de confiance reconnu en cybersécurité, Atos Group associe, dans le cadre de son offre intégrée, des produits de cybersécurité européens souverains à des services de bout en bout. La cybersécurité est prise en compte dès la conception en tant que couche d'application de la souveraineté, permettant un contrôle effectif, surveillé et attesté à travers l'identité numérique, les accès, la journalisation, l'auditabilité et la propriété des clés cryptographiques, avec des garde-fous de souveraineté étendus aux agents IA.

Avec cette offre, Atos Group transforme la souveraineté numérique en une capacité opérationnelle pour les clients, fondée sur la transparence, la liberté de choix et de contrôle, soutenue par les équipes d'Atos, d’Eviden et d’Atos Amplify, son entité de conseil. Le Groupe rend visibles les dépendances, met en œuvre des contrôles exécutables de manière cohérente dans tous les environnements, et préserve l’optionalité dans le temps grâce aux standards ouverts et à la portabilité. Atos Amplify accompagne les clients dans l’évaluation des risques et la définition de leur cible et de leur feuille de route vers la souveraineté, en rendant-explicites les compromis (coût, friction, délais de mise sur le marché) selon la criticité des activités.

Cette initiative illustre l'ambition technologique d’Atos Group, fondée sur trois piliers étroitement liés : l'IA agentique, la souveraineté numérique et la cybersécurité, afin que les organisations puissent tirer parti de la puissance de l'IA avec confiance, de manière contrôlée et en mesurer la valeur opérationnelle, même dans des environnements réglementés.

« La souveraineté numérique est devenue un enjeu de direction générale, à mesure que l'IA accélère la dépendance et augmente l'exposition des données, des systèmes et des chaînes d'approvisionnement », a déclaré Michael Kollar, leader souveraineté numérique, Atos Group, et directeur Cloud & Modern Infrastructure et Digital Workplace. « Avec notre offre intégrée, nous aidons les organisations à transformer la souveraineté en capacité opérationnelle : de bout en bout, fondée sur la cybersécurité et adaptable aux différentes juridictions et priorités clients, afin qu’elles continuent d’innover avec confiance et maîtrise. »

Pour Atos Group, la souveraineté numérique implique d’avoir dès le départ, le bon niveau de visibilité et de contrôle sur les données, les applications, les opérations et l'exposition juridictionnelle. Elle se concrétise par des contrôles granulaires, adaptés à chaque charge de travail, intégrés aux infrastructures, aux applications, à l'IA et à la cybersécurité. Elle suppose également de rendre explicites des arbitrages intentionnels entre coût, innovation et délai de mise sur le marché, la plupart des organisations fonctionnant avec une combinaison de charges de travail souveraines et non souveraines. La souveraineté s'étend également à l'ensemble du stack IA, avec des garde-fous à l'exécution, un contrôle des modèles et des données, ainsi qu'une application automatisée des politiques.

Pour plus d'informations : whitepaper d’Atos Group sur la souveraineté numérique.

La proposition de valeur de souveraineté numérique d’Atos Group complète le récent lancement par Atos Group des Sovereign Agentic Studios, créés pour aider les organisations à industrialiser à grande échelle leurs pilotes d’IA agentique, avec le niveau adéquat de souveraineté, et intégrant dès le départ, sécurité, gouvernance et supervision humaine.

Pour plus d'informations : whitepaper d’Atos Group sur l’IA agentique

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A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 59 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros (pro forma de la vente des activités Advanced Computing). Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact

Isabelle Grangé | isabelle.grange@atos.net | +33 (0) 6 64 56 74 88

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