BNP PARIBAS CONFIRME SA TRAJECTOIRE DE RATIO CET1 A LA SUITE DE L’ACTUALISATION DU CADRE O-SII DE LA BCE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 28 avril 2026

Le 20 décembre 2024, la Banque centrale européenne (BCE) a publié un cadre actualisé relatif

à l’évaluation des coussins de fonds propres applicables aux « autres institutions systémiques importantes » (O-SII).

Le 28 avril 2026, la BCE a publié les scores O‑SII dans ce cadre.

BNP Paribas s’est vu attribuer un score de 911 points, le plaçant dans le bucket 8 de la méthodologie plancher de la BCE, correspondant à une exigence de buffer O‑SII de 2,0 %. Cela se traduit par une augmentation de 50 points de base des exigences en CET1.

Cette évolution est sans effet sur l’exigence de ratio de levier du Groupe.

Elle sera mise en œuvre de manière progressive : +25 points de base à compter du 1er janvier 2027, puis +25 points de base supplémentaires au 1er janvier 2028.

Cette exigence O-SII révisée a été anticipée. Elle est intégrée dans la trajectoire de capital

du Groupe, qui vise un ratio CET1 de 13% au 31 décembre 2027 et au 31 décembre 2028.

Au 31 mars 2026, le ratio CET1 de BNP Paribas s’élève à 12,8%, en hausse de 20 points de base par rapport au 31 décembre 2025, très largement au-dessus de l’exigence SREP de 10.42%

au 31 mars 2026, elle-même en recul de 10 points de base par rapport au 31 décembre 2025.

Ce cadre révisé n’a pas d’impact sur la politique de retour aux actionnaires.

BNP Paribas publiera ses résultats du 1er trimestre 2026 le 30 avril prochain.

A propos de BNP Paribas

Leader européen des services bancaires et financiers, BNP Paribas est présent dans 64 pays et territoires et rassemble plus de 180 000 collaborateurs, dont plus de 146 000 en Europe. Les activités du Groupe sont structurées autour de trois grands pôles opérationnels : Commercial, Personal Banking & Services pour l’ensemble des banques commerciales et plusieurs métiers spécialisés; Investment & Protection Services pour les solutions d’épargne, d’investissement et de protection ; et Corporate & Institutional Banking, une passerelle entre les entreprises et les institutionnels. Fort d’un solide modèle diversifié et intégré, le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne ou de protection. Le Groupe est historiquement implanté sur quatre marchés dans la zone euro : la France, l'Italie, la Belgique et le Luxembourg. Acteur bancaire international de premier plan, le Groupe dispose de plateformes et de métiers leaders en Europe, d’une forte présence dans la zone Amériques, ainsi que d’un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique. BNP Paribas met en œuvre dans l’ensemble de ses activités une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale lui permettant de contribuer à la construction d’un futur durable, tout en assurant la performance et la stabilité du Groupe.

Contact presse

Giorgia Rowe – giorgia.rowe@bnpparibas.com – + 33 6 64 27 57 96

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