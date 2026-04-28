KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 28.4.2026 KLO 13.00



Muutoksia Kalmarin johtoryhmässä: Kalmar nimittää Tamara de Gruyterin palveluliiketoiminnan johtajaksi

Kalmar Oyj on nimittänyt Tamara de Gruyterin palveluliiketoiminnan johtajaksi ja Kalmarin johtoryhmän jäseneksi 1.9.2026 alkaen. Hän raportoi toimitusjohtaja Sami Niiraselle. Tamara siirtyy Kalmarille Wärtsilästä, jossa hän on viimeksi toiminut Wärtsilä Energian varastointi -liiketoiminnan johtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä.

Roolissaan Tamara johtaa Kalmarin globaalia palveluliiketoimintaa sekä siirtymää ja kasvua kohti palveluvetoista yritystä. Hän vastaa palveluportfolion koko elinkaaren johtamisesta varmistaakseen käyttöasteen ja todellisen lisäarvon globaalille asiakaskunnallemme.

”Olemme innoissamme voidessamme toivottaa Tamaran tervetulleeksi. Hän tuo mukanaan pitkän ja menestyksekkään uran Wärtsilässä, jota täydentävät laaja kansainvälinen kokemus ja vahva näyttö uudistavasta johtajuudesta palveluiden ja tulevaisuuden ratkaisujen alueilla. Hänen asiantuntemuksestaan ​​on korvaamatonta hyötyä hänen johtaessaan Kalmarin kansainvälisiä palvelutoimintoja. Odotamme innolla hänen johtajuuttaan ja visiotaan jatkaessamme kasvua kohti palveluvetoista yritystä”, sanoo Kalmarin toimitusjohtaja Sami Niiranen.

”Olen innoissani liittyessäni Kalmariin ja voidessani osallistua sen menestykseen. Odotan innolla yhteistyötä kokeneiden globaalien tiimien kanssa palvelujen kasvun vauhdittamiseksi. Säilyttämällä vahvan asiakaskeskeisyyden varmistamme, että tarjoamme parasta mahdollista arvoa ja ratkaisuja, jotka edistävät asiakkaiden menestystä”, sanoo Tamara de Gruyter.

Kuten aiemmin tiedotettiin, Thomas Malmborg jättää palveluliiketoiminnan johtajan ja Kalmarin johtoryhmän jäsenen tehtävät yli 36 vuoden omistautuneen palveluksen jälkeen. Tehtävien luovutus ja muutos johtoryhmässä tapahtuvat 1. syyskuuta 2026. Thomas Malmborg pysyy Kalmarilla vuoden loppuun asti sujuvan siirtymän varmistamiseksi.

"Haluan ilmaista vilpittömän kiitollisuuteni kaikesta, mitä Thomas on tehnyt Kalmarin menestyksen eteen. Hänen sitoutumisensa on luonut vahvan pohjan tulevalle kasvullemme", sanoo Sami Niiranen.

Kalmarin johtoryhmä koostuu 1.10.2026 alkaen seuraavista jäsenistä:

Sami Niiranen, toimitusjohtaja

Ulla Bono, lakiasiainjohtaja

Tamara de Gruyter, palveluliiketoiminnan johtaja 1.9.2026 alkaen

Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja

Katri Hokkanen, talous- ja rahoitusjohtaja 1.10.2026 alkaen

Tommi Pettersson, johtaja, strategia, kestävä kehitys ja teknologia

Hanna Reijonen, henkilöstöjohtaja

Alf-Gunnar Karlgren, johtaja, Counterbalanced-liiketoiminta

Thor Brenden, johtaja, Terminal Tractors -liiketoiminta

Arto Keskinen, johtaja, Horizontal Transportation -liiketoiminta

Shushu Zhang, johtaja, Bromma-liiketoiminta





Liite: Ansioluettelo Tamara de Gruyter





Lisätietoja:

Carina Geber-Teir, viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697

Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 300 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa. www.kalmar.fi

