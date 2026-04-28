Pet Valu annonce la date de publication des résultats du premier trimestre 2026 et de l’assemblée générale annuelle des actionnaires

MARKHAM, Ontario, 28 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pet Valu Holdings Ltd. (« Pet Valu » ou la « société ») (TSX : PET), le principal détaillant spécialisé canadien d’aliments pour animaux de compagnie et de fournitures connexes, publiera ses résultats financiers pour le premier trimestre de l’exercice 2026 et tiendra sa assemblée générale annuelle des actionnaires le mardi 12 mai 2026.

La publication des résultats financiers du premier trimestre de l’exercice 2026 se fera vers 6 h 30 (HE), et sera suivie d’une webdiffusion et d’une réunion par téléphone, toutes deux en direct, à 8 h 30 (HE). La webdiffusion en direct est accessible dans la section Events & Presentations du site Web de la société, à investors.petvalu.ca. Vous pouvez également vous inscrire à la réunion par téléphone en cliquant sur ce lien. Si vous vous inscrivez, vous recevrez un courriel comprenant les renseignements pour rejoindre la conférence, notamment un code d’accès unique. Veuillez vous inscrire au moins 15 minutes avant la réunion par téléphone.

L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société aura lieu à 14 h (HE). Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment désignés pourront écouter, participer et voter à l’assemblée par le biais d’une webdiffusion en direct disponible à meetings.lumiconnect.com/400-755-206-291-578-741 (mot de passe de l’assemblée : petvalu2026). Pour accéder à la réunion en direct par téléphone en mode écoute seulement, veuillez composer le 1-800-990-2777 (ID: 88511).

Si vous ne pouvez pas assister aux événements, leur webémission sera archivée et disponible dans la section Events & Presentations du site Web de la société, à investors.petvalu.ca.

À propos de Pet Valu

Pet Valu est le principal détaillant d’aliments et de produits pour animaux de compagnie au Canada, avec plus de 800 emplacements appartenant à l’entreprise ou franchisés partout au pays. Depuis 50 ans, les propriétaires d’animaux de compagnie accordent leur confiance et leur loyauté à Pet Valu, qui leur offre un service à la clientèle compétent, une vaste gamme de produits et des services proactifs dans ses magasins. Les magasins de quartier et la plateforme numérique de Pet Valu offrent plus de 10 000 produits à prix concurrentiel, y compris un large éventail de marques exclusives et holistiques de première qualité. La société a son siège social à Markham (Ontario) et possède des centres de distribution à Brampton (Ontario), Surrey (Colombie-Britannique) et Calgary (Alberta). Ses actions se négocient à la Bourse de Toronto (TSX : PET). Pour tout renseignement complémentaire, consultez : www.petvalu.ca.

Pour en savoir plus :

James Allison, vice-président, Relations avec les investisseurs et Trésorerie

investors@petvalu.com

289 806-4559