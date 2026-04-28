Anaqua übernimmt Patrix, um seine Führungsposition im Bereich IP-Management auszubauen

BOSTON, April 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua, der führende Anbieter von Technologien und Dienstleistungen für das Innovations- und IP-Management, gab heute die Übernahme von Patrix® bekannt, einem langjährigen Anbieter von IP-Management-Software und -Dienstleistungen, dessen Plattform Patricia® seit dreißig Jahren erfolgreich einen vorwiegend aus Anwaltskanzleien bestehenden Kundenstamm bedient.

Strategische Übernahmen sind seit Langem ein Eckpfeiler des Wachstumsplans von Anaqua und gewinnen unter der Führung von Nordic Capital nun weiter an Dynamik. Diese Übernahme baut die Präsenz von Anaqua im Bereich der Anwaltskanzleien sowie in Europa weiter aus und knüpft an die Übernahme von RightHub im Jahr 2025 an. Anaqua unterstützt Fachleute im Bereich des geistigen Eigentums sowohl in Unternehmen als auch in Anwaltskanzleien durch kontinuierliche Innovation, ein erweitertes Dienstleistungsangebot und globale Präsenz. Anaqua betrachtet IP-Management-Software als Kern einer effektiven IP-Praxis, und diese Übernahme festigt dieses Fundament.

„Patrix hat sich über Jahrzehnte hinweg das Vertrauen von Fachleuten im Bereich des geistigen Eigentums erarbeitet, und wir schätzen das Unternehmen und das Team seit Langem sehr. Diese Fusion verschafft Anaqua einen gut betreuten, treuen Kundenstamm sowie fundiertes Fachwissen in den Bereichen IP-Technologie und Anwaltskanzleien“, so Justin Crotty, CEO von Anaqua. „Gleichzeitig erhalten Patrix-Kunden nun Zugang zum breiten Leistungsspektrum von Anaqua, darunter eine globale Hosting- und Sicherheitsinfrastruktur, branchenführende Dienstleistungen in den Bereichen Auslandsanmeldungen, Patent- und Markenverlängerungen sowie Fristenmanagement und darüber hinaus fortschrittliche, KI-gestützte Workflow-Tools und Analysen.“

Patrix wird von fast 400 Kunden aktiv genutzt, darunter einige der weltweit größten Kanzleien für geistiges Eigentum. Anaqua wird die Produkt-Roadmap von Patricia weiterhin unterstützen und vorantreiben und zugleich sicherstellen, dass die herausragenden Funktionen, durch die sich Patricia auszeichnet, sorgfältig in die umfassendere Plattform von Anaqua integriert werden. Gleichzeitig bietet Anaqua den Kunden von Patrix zukunftsfähige Flexibilität: Das Unternehmen unterstützt ihre aktuellen Anforderungen und ermöglicht ihnen bei sich wandelnden Bedürfnissen optional den Zugang zur KI-nativen Plattform von Anaqua. Darüber hinaus können Kunden, die den Verlängerungsservice von Patrix nutzen, diesen ohne Unterbrechung weiter in Anspruch nehmen.

„Unsere Aufgabe ist es, unsere Kunden dort abzuholen, wo sie heute stehen, und ihnen gleichzeitig Unterstützung und Wahlmöglichkeiten für die Zukunft zu bieten“, ergänzte Crotty. „Da unsere Mandanten mit der zunehmenden Bedeutung der KI im Bereich des geistigen Eigentums, den Veränderungen im regulatorischen Umfeld und wirtschaftlicher Volatilität konfrontiert sind, möchten wir ihnen als vertrauenswürdiger Partner zur Seite stehen. Wenn unsere Kunden gewinnen, gewinnen auch wir.“

„Ich freue mich, Anaqua damit zu betrauen, unsere Kunden in dieser nächsten Phase ihrer Customer Journey zu betreuen“, sagt Carina Roth Schramm, Gründerin und Mehrheitseigentümerin von Patrix. „Unsere beiden Unternehmen zeichnen sich durch eine starke kulturelle Übereinstimmung aus, die auf einer Tradition der Softwareentwicklung und einer kundenorientierten Philosophie beruht. Daher bin ich zuversichtlich, dass wir den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden auch langfristig gerecht werden.“

Marks Baughan Securities LLC fungierte als exklusiver Finanzberater von Patrix.

Über Patrix

Patrix ist ein langjähriger Anbieter von Software und Dienstleistungen für das Management geistigen Eigentums (IP) und vor allem für seine Flaggschiff-Lösung Patricia® bekannt, eines der etabliertesten und am weitesten verbreiteten IP-Managementsysteme auf dem Markt. Seit Jahrzehnten unterstützt Patrix IP-Abteilungen in Unternehmen und IP-Kanzleien weltweit mit Technologien, die speziell auf die Anforderungen der IP-Praxis zugeschnitten sind. Dank fundierter Fachkompetenz im Bereich des geistigen Eigentums und eines ausgezeichneten Rufs für Zuverlässigkeit und partnerschaftliche Zusammenarbeit hat Patrix dauerhafte Beziehungen zu Unternehmen aufgebaut, die komplexe globale IP-Portfolios verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.patrix.com.

Über Anaqua

Anaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP) für Unternehmen und Anwaltskanzleien. Die IP-Management-Softwareplattformen AQX®, PATTSY WAVE® und RightHub® bieten Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Dienstleistungen. Ziel ist es, eine intelligente Umgebung zu schaffen, die IP-Strategien aufzeigt, IP-Entscheidungen ermöglicht und IP-Abläufe optimiert – zugeschnitten auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Segments. Inzwischen nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Über zwei Millionen IP-Führungskräfte, Anwälte, Rechtsanwaltsfachangestellte, Administratoren und Innovatoren nutzen die Plattform für ihre Anforderungen im IP-Management. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Boston und unterhält Niederlassungen in den USA, Europa, Asien und Australien. Weitere Informationen finden Sie unter Anaqua.com oder auf dem LinkedIn-Profil von Anaqua.

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