Anaqua acquiert Patrix en vue de renforcer son leadership dans la gestion de la propriété intellectuelle

BOSTON, 28 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua, leader des technologies et services de gestion de l’innovation et de la propriété intellectuelle (PI), a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Patrix®, fournisseur historique de logiciels et services de gestion de la PI, dont la plateforme Patricia® accompagne avec succès sa clientèle composée principalement de cabinets d’avocats depuis trente ans.

Les acquisitions stratégiques constituent depuis longtemps un pilier de la stratégie de croissance d’Anaqua, qui s’accélère désormais sous l’égide de Nordic Capital. Dans la continuité du rachat de RightHub en 2025, cette nouvelle acquisition vient renforcer la présence d’Anaqua auprès des cabinets d’avocats et en Europe. Grâce à une innovation constante, une offre de services élargie et une envergure mondiale, Anaqua accompagne les professionnels de la PI, tant en entreprise qu’en cabinet d’avocats. Anaqua considère que le logiciel de gestion de la PI est le pivot de toute stratégie de PI performante, et cette nouvelle acquisition consolide davantage encore cette position.

« Au fil des décennies, Patrix a su gagner la confiance des professionnels de la PI ; c’est une structure et une équipe que nous tenons en haute estime depuis longtemps. Ce rapprochement apporte à Anaqua une clientèle fidèle et bien établie, ainsi qu’une expertise étendue en matière de technologies de la PI et de cabinets d’avocats », a déclaré Justin Crotty, PDG d’Anaqua. « Parallèlement, les clients de Patrix auront désormais accès aux larges capacités d’Anaqua, notamment son infrastructure mondiale d’hébergement et de sécurité, ses services de pointe en matière de dépôt à l’étranger, de renouvellement de brevets et de marques, de gestion des dossiers, ainsi que ses outils avancés de gestion des flux de travail et d’analyse basés sur l’IA. »

Les services de Patrix sont utilisés par près de 400 clients, dont certains des plus grands cabinets d’avocats spécialisés en PI au monde. Anaqua continuera de soutenir et de faire évoluer la feuille de route produit de la plateforme Patricia, tout en assurant une intégration réfléchie de ses caractéristiques phares - véritables éléments de différenciation - au sein de l’écosystème global d’Anaqua. Dans le même temps, Anaqua garantit aux clients de Patrix une souplesse d’évolution stratégique : tout en assurant la continuité de leurs processus actuels, elle leur ouvre l’accès optionnel à sa plateforme d’IA native pour répondre à leurs futurs besoins. De plus, les clients qui utilisent le service de renouvellement de Patrix continueront de bénéficier de ce service sans interruption.

« Notre rôle est d’accompagner nos clients selon leurs besoins actuels, tout en leur apportant soutien et flexibilité pour l’avenir », a ajouté M. Crotty. « Face à l’essor de l’IA dans le domaine de la PI, aux évolutions réglementaires et à la volatilité économique, nous souhaitons être un partenaire de confiance pour nos clients. Leur succès est aussi le nôtre. »

« Je suis ravie de confier à Anaqua l’accompagnement de nos clients dans cette nouvelle étape de leur parcours », a souligné Carina Roth Schramm, fondatrice et actionnaire majoritaire de Patrix. « Nos deux organisations partagent une forte convergence culturelle, portée par une expertise historique du logiciel et une approche résolument tournée vers le client. Je suis donc convaincue que nous saurons répondre aux besoins évolutifs de nos clients sur le long terme. »

Le cabinet Marks Baughan Securities LLC est intervenu en tant que conseiller financier exclusif auprès de Patrix.

À propos de Patrix

: surtout connu pour sa solution phare, Patricia®, l’un des systèmes de gestion de la PI les plus établis et les plus utilisés du marché, Patrix est un fournisseur de longue date de logiciels et de services de gestion de la PI. Depuis des décennies, Patrix accompagne dans le monde entier les services de PI des entreprises et les cabinets d’avocats spécialisés dans ce domaine grâce à des technologies conçues spécifiquement afin de répondre aux exigences de la pratique en la matière. Forte d’une expertise étendue en PI et d’une solide réputation de fiabilité et de partenariat avec ses clients, Patrix a tissé des relations durables avec les organisations qui gèrent des portefeuilles internationaux de PI d’une grande complexité. Pour en savoir plus, consultez le site : www.patrix.com.

À propos d’Anaqua

Anaqua, Inc. est un fournisseur de premier ordre en matière de solutions et de services technologiques intégrés dédiés à la gestion de la propriété intellectuelle (PI), destinés aux entreprises et aux cabinets d’avocats. Ses plateformes logicielles de gestion de la propriété industrielle, AQX®, PATTSY WAVE®, et RightHub® proposent des flux de travail basés sur les meilleures pratiques, avec des analyses de mégadonnées et des services technologiques, afin de créer un environnement de travail intelligent conçu pour éclairer la stratégie en matière de propriété intellectuelle, faciliter la prise de décisions dans ce domaine et rationaliser les opérations liées à la PI, en fonction des besoins de chaque segment. Aujourd’hui, près de la moitié des 100 principaux déposants de brevets américains et des grandes marques mondiales, ainsi qu’un nombre croissant de cabinets d’avocats à travers le monde utilisent les solutions d’Anaqua. Plus de deux millions de professionnels de la propriété intellectuelle, d’avocats, d’assistants juridiques, d’administrateurs et d’innovateurs se reposent sur la plateforme pour répondre à la gestion de leurs besoins en la matière. La société est domiciliée à Boston, et exploite un réseau de bureaux implantés aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Australie. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter le site Anaqua.com ou la page LinkedIn d’Anaqua.

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