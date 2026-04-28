TrueCommerce ernennt Sean Flynn zum Chief Revenue Officer, um das Wachstum im Bereich der vernetzten Lieferkette voranzutreiben

MÜNCHEN und PITTSBURGH, April 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce , ein weltweit tätiger Anbieter von Lösungen für die Vernetzung von Lieferketten und Handelspartnern, für Integration sowie für den Omnichannel-Handel, gab heute die Ernennung von Sean Flynn zum Chief Revenue Officer (CRO) bekannt. Diese Ernennung stellt einen bedeutenden Schritt nach vorne dar, da TrueCommerce seine produktorientierte und auf KI ausgerichtete Wachstumsstrategie vorantreibt, um der steigenden Nachfrage nach einer vernetzten Lieferketteninfrastruktur in Echtzeit gerecht zu werden.

Die Lieferketten weltweit stehen unter zunehmendem Druck. Die zunehmende Komplexität der Märkte, der Übergang zu Echtzeitprozessen sowie der Bedarf an mehr Geschwindigkeit und Kontrolle veranlassen Unternehmen dazu, ihre Verbindungen zu Handelspartnern zu überdenken. TrueCommerce treibt diesen Wandel aktiv voran, wobei die Ernennung von Flynn das Engagement des Unternehmens für weiteres Wachstum unterstreicht.

„Wir freuen uns sehr, Herrn Flynn im Führungsteam von TrueCommerce willkommen zu heißen“, sagte Bill Glass, CEO von TrueCommerce. „Herr Flynn kann in genau diesem Bereich auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Förderung eines mehrjährigen Umsatzwachstums und der Einhaltung operativer Disziplin auf globaler Ebene verweisen. Seine umfassende Expertise im Bereich der Lieferkettentechnologie, gepaart mit seinem Engagement für Kunden und Partner, macht ihn zur richtigen Führungskraft zum richtigen Zeitpunkt. Wir unterstützen Unternehmen dabei, ihre Prozesse entlang der gesamten Lieferkette intelligenter und schneller zu gestalten, und Sean spielt dabei eine entscheidende Rolle.“

Flynn wechselt von Avalara zu TrueCommerce, wo er gerade eine ähnliche Phase des transformativen Wachstums abgeschlossen und das Unternehmen zu neuen Höhen geführt hat. Zuvor war er viele Jahre in leitender Position bei der IBM-Sparte Sterling Commerce tätig, wo er eine tiefe Leidenschaft für das Ökosystem der Lieferkettentechnologie sowie für die Kunden und Partner, die davon profitieren, entwickelte.

„TrueCommerce befindet sich an einem entscheidenden Wendepunkt: Das Unternehmen verfügt über solide Grundlagen und hat die klare Chance, in einer zunehmend komplexen Lieferkettenlandschaft einen größeren Mehrwert zu schaffen“, sagte Flynn. „Unter der Führung von Bill Glass konzentrieren wir uns auf Innovationen, die unseren Kunden und Partnern einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, ihnen helfen, schneller voranzukommen, und ihnen ein selbstbewusstes Wachstum ermöglichen.“

TrueCommerce genießt das Vertrauen Tausender Kunden und Partner weltweit aus den Bereichen Einzelhandel, Fertigung, Vertrieb und Logistik und unterstützt diese dabei, Kontakte zu knüpfen, Geschäfte abzuwickeln und ihr Geschäft auszubauen. Die durchgängige Plattform des Unternehmens ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit entlang der gesamten Lieferkette – von EDI und Auftragsmanagement bis hin zu Fulfillment und Direktvertrieb an den Verbraucher.

Die Ernennung von Sean Flynn erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem TrueCommerce weiterhin in KI-gestützte Innovationen investiert, unterstützt von Welsh, Carson, Anderson & Stowe (WCAS), einer der erfahrensten technologieorientierten Private-Equity-Gesellschaften der Branche.

Über TrueCommerce

Bei TrueCommerce unterstützen wir Unternehmen dabei, die Leistungsfähigkeit ihrer Lieferkette zu verbessern und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Über eine einzige Anbindung an unser leistungsstarkes globales Lieferkettennetzwerk erhalten Unternehmen mehr als nur EDI – sie erhalten Zugang zu einem vollständig integrierten Netzwerk, das ihre Kunden, Lieferanten, Logistikpartner und internen Systeme miteinander verbindet. Unsere cloudbasierten, vollständig verwalteten Dienste unterstützen Unternehmen dabei, ein durchgängiges Lieferkettenmanagement, optimierte Lieferprozesse und vereinfachte Abläufe zu realisieren. Mit über 30 Jahren Erfahrung und bewährten Partnerschaften unterstützt TrueCommerce Unternehmen dabei, ihr wahres Potenzial in der Lieferkette bereits heute auszuschöpfen und bereitet sie gleichzeitig mit unserem integrationsunabhängigen Netzwerk auf die Zukunft vor. Deshalb vertrauen uns Tausende von Unternehmen – von KMU bis hin zu den globalen Fortune-100-Unternehmen – aus den unterschiedlichsten Branchen. Weitere Informationen finden Sie unter www.truecommerce.com .

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