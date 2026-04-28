Avis aux médias: MADD Canada et MADD Winnipeg organisent une marche pour la Journée de commémoration des victimes de conducteurs aux capacités affaiblies

WINNIPEG, Manitoba, 28 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada et sa section de Winnipeg organisent une marche pour souligner la Journée de commémoration des victimes de conducteurs aux capacités affaiblies. Cet événement rassemblera des bénévoles, des sympathisants et des membres de la collectivité pour une procession symbolique à l’édifice de l’Assemblée législative du Manitoba.

Le 1er mai a été désigné Journée de commémoration des victimes de conducteurs aux capacités affaiblies par le gouvernement du Manitoba, conformément à la Loi sur la Journée de commémoration des victimes de conducteurs aux facultés affaiblies adoptée en 2025. Cette commémoration annuelle rend hommage aux Manitobains qui ont été tués par des conducteurs aux capacités affaiblies et vise à sensibiliser aux impacts dévastateurs de la conduite avec capacités affaiblies.

Les participants marcheront en solidarité pour rendre hommage aux victimes de la conduite avec capacités affaiblies, dont Jordyn Reimer. Jordyn était âgée de 24 ans lorsqu’elle a été tuée dans une collision impliquant la conduite avec capacités affaiblies le 1er mai 2022, à l’intersection de la rue Bond et de l’avenue Kildare, alors qu’elle était en route pour aller chercher une amie.

Les médias sont invités à assister à l’événement de la marche. Possibilités d’entrevues avec des bénévoles de la section MADD Winnipeg sur demande.

Date et heure : Vendredi 1er mai 2026 à 11 h Endroit : Les participants amorceront la marche de Broadway jusqu’ à l’édifice de l’Assemblée législative Invités : L’honorable Matt Wiebe, ministre de la Justice et procureur général du Manitoba

Scott McMurchy, commandant de la division D de la GRC

Christian Schmidt, chef du Service d’incendie et de soins paramédicaux de Winnipeg

Représentant du Service de police de Winnipeg

Stefan Campbell, directeur, Salon funéraire et cimetière Glen Eden

Trevor Ens, président de la section MADD Winnipeg

Victimes de la conduite avec capacités affaiblies, dont la famille de Jordyn Reimer



Possibilités de photos : Les participants marchent ensemble jusqu’à l’édifice de l’Assemblée législative.

Pour réserver votre place à l’événement ou obtenir plus d’informations, contactez :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1 800 665-6233, poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca