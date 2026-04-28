Tenneco Systems Protection lauréat de plusieurs prix d’excellence fournisseur décernés par Airbus SE

BRUXELLES, 28 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenneco Systems Protection, premier fournisseur mondial de gaines de protection et de solutions de blindage spécifiques aux marchés de l’aéronautique, de la défense, de l’automobile, du rail, de l’énergie, de l’industrie et des transports, a remporté plusieurs distinctions d’excellence fournisseur de la part d’Airbus. Pour la troisième année consécutive, Systems Protection s’est vue décerner le titre de Supplier of the Year (fournisseur de l’année). Elle a également remporté le prix d’ingénierie Airbus Engineering Award.

Systems Protection fournit à Airbus une vaste gamme de produits innovants garants d’une efficace protection thermique, mécanique, électromagnétique et environnementale des ailes d’aéronefs, fuselages, mâts, portes, moteurs d’avion, offices de bord, sièges et autres applications. Ces solutions sont fabriquées dans l’usine Systems Protection de Crépy-en-Valois, située en France.

« Nous sommes très fiers de recevoir ces prestigieux prix, qui viennent récompenser la valeur supérieure de nos produits, notre expertise technique, notre esprit de collaboration et la culture d’innovation unique que nous apportons à ce partenariat durable », observe Cassie Malloy, vice-présidente et directrice générale de Tenneco Systems Protection. « Ces distinctions encouragent nos équipes à maintenir leur engagement marqué au service de la croissance continue et du succès de l’un des plus grands industriels du monde. »

Domiciliée à Exton, dans l’État américain de Pennsylvanie, la société Systems Protection exploite des centres de vente, de fabrication et d’innovation en Amérique, en Europe et en Asie. Elle fournit des équipementiers et des fournisseurs de premier ordre en s’appuyant sur un large éventail de matériaux avancés, de conceptions, de procédés et de paramètres techniques pour développer des solutions répondant aux plus strictes exigences de performance, de survivabilité et d’installation.

À propos de Tenneco

Tenneco est un leader mondial de la conception, fabrication et commercialisation de produits automobiles destinés aux équipementiers et au marché des pièces de rechange. À l’appui de ses divisions DRiV, Performance Solutions, Clean Air, Powertrain et Champion® Ignition, Tenneco stimule les avancées de la mobilité mondiale en proposant des solutions technologiques dans de nombreux secteurs. Pour en savoir plus, consultez le site www.tenneco.com.

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